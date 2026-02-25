REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Będziesz dotykać ekran MacBooka. Szykuj ściereczkę na odciski

Apple planuje MacBooka Pro z ekranem dotykowym i panelem OLED na 2026 r. Nowa generacja laptopów zyska interfejs znany z iPhone'a oraz wydajne czipy M6.

Oliwier Nytko
Będziesz dotykać ekran MacBooka. Szykuj ściereczkę na odciski
REKLAMA

Laptopy Apple od lat trzymają się sprawdzonych, ale dość przewidywalnych schematów. Dużą zmianę widzieliśmy w 2013 r., gdy standardem stały się smuklejsze obudowy i ekrany Retina. Później nastał czas kontrowersyjnych eksperymentów ze - świetnym - paskiem Touch Bar, który ostatecznie zniknął z oferty.

W ostatnich latach rozwój skupiał się na zachowawczych detalach. Zmieniła się grubość ramek wokół wyświetlacza, otrzymaliśmy z powrotem klasyczne porty i lepsze mechanizmy pod klawiszami. Sama bryła urządzenia pozostaje jednak niezmienna. To wciąż ten sam kawałek aluminium, któremu brakuje wizualnej rewolucji.

REKLAMA

Koniec ery notcha i wejście dotyku

macbook-pro-2025-apple-m5-opinie-000
MacBook Pro (2025) z Apple M5

Ten bezpieczny okres w projektowaniu dobiega końca. Najnowsze doniesienia wskazują, że Apple przygotował plan, który odświeży sposób interakcji z komputerem osobistym. Zmiana ta ma wnieść powiew świeżości do dojrzałego już designu serii Pro.

Źródła serwisu Bloomberg potwierdzają, że w laboratoriach trwają prace nad nową generacją laptopów. Główną nowością będzie pełnoprawny ekran dotykowy. Mimo wcześniejszych krytycznych uwag dotyczących ergonomii takiego rozwiązania, Apple zrewidował swoje poglądy. Teraz zamierza połączyć tradycyjną nawigację z gestami wykonywanymi bezpośrednio na matrycy.

Interfejs systemu macOS przejdzie w związku z tym niezbędne modyfikacje. Oprogramowanie rozpozna, czy korzystasz w danym momencie z gładzika, czy z palców. Gdy dotkniesz paska menu, poszczególne elementy powiększą się, ułatwiając nawigację. Zmiany w kodzie nie oznaczają jednak, że fizyczna klawiatura zniknie. Wciąż będzie ona stanowiła podstawę obsługi komputera.

Matryca OLED i Dynamic Island

Kolejną istotną zmianą jest implementacja matrycy OLED w miejsce dotychczasowych ekranów Mini-LED. Taka technologia zapewni znacznie lepszy kontrast i dokładniejsze odwzorowanie czerni. Konstruktorzy zadbali również o odpowiednie usztywnienie zawiasów, aby zapobiec chybotaniu się ekranu podczas korzystania z funkcji dotykowych.

Modyfikacji ulegnie górna krawędź wyświetlacza. Znany z obecnych modeli notch odejdzie do przeszłości. W jego miejsce Apple wprowadzi funkcję Dynamic Island, opartą na niewielkim wycięciu na kamerę. Podobnie jak w smartfonach, wyspa na Macu będzie zmieniać swój rozmiar w zależności od wyświetlanych powiadomień i używanych w tle aplikacji.

Zmieni się także sama konstrukcja obudowy. Inżynierowie dążą do stworzenia lżejszego i smuklejszego sprzętu, choć zachowa on ogólny charakter serii. Implementacja nowych technologii wyświetlania i cienkiej obudowy pociągnie jednak za sobą wzrost kosztów produkcji, co przełoży się na wyższą cenę w sklepach.

Czipy M6 i termin premiery

macbook-pro-2025-apple-m5-opinie-00101

Nowe laptopy mają bazować na układach z serii M6 Pro i M6 Max. Będą one produkowane w 2-nanometrowym procesie technologicznym. Biorąc pod uwagę obecny harmonogram premier procesorów, debiut tak przebudowanego komputera przewidywany jest na końcówkę 2026 r. lub początek 2027.

Nadchodzący MacBook Pro przyniesie pierwszą od lat dużą ingerencję w mechanikę obsługi systemu macOS. Wprowadzenie ekranu dotykowego zaoferuje responsywne, dostosowujące się do gestów menu, ułatwiające codzienną pracę. Pod kątem wizualnym kluczowe będzie przejście na panele OLED ze zintegrowaną, dynamiczną wyspą, co uwolni przestrzeń roboczą.

REKLAMA

Sprzęt napędzany procesorami M6 ukształtuje nowy wizerunek linii Pro. Będzie to technologia premium, za którą trzeba będzie zapłacić wyższą kwotę niż w przypadku obecnych generacji, ale w zamian otrzymasz narzędzie o zupełnie nowych możliwościach interakcji. Także można obstawiać, że cena za podstawę nie zejdzie niżej niż 12000 zł.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Oliwier Nytko
25.02.2026 07:47
Tagi: AppleMac
Najnowsze
6:51
To koniec Panasonica, jakiego znaliśmy. Upadł ostatni japoński bastion
Aktualizacja: 2026-02-25T06:51:00+01:00
6:41
Elon Musk przejmuje tajne dane USA. To się nie może udać
Aktualizacja: 2026-02-25T06:41:00+01:00
6:31
Współtwórca Xboxa bez złudzeń. "To już koniec, żegnajcie się"
Aktualizacja: 2026-02-25T06:31:00+01:00
6:21
Na Marsie odkryli gigantyczne "pajęczyny". To wywraca nasze teorie
Aktualizacja: 2026-02-25T06:21:00+01:00
6:11
Będą naświetlać uprawy, żebyś płacił mniej za jedzenie. Ma to sens
Aktualizacja: 2026-02-25T06:11:00+01:00
21:27
WhatsApp wreszcie zmądrzał. Te funkcje powinny być tu od początku
Aktualizacja: 2026-02-24T21:27:10+01:00
20:15
iPhone 18 Pro już na taśmie. Apple rozbija bank i… kalendarz premier
Aktualizacja: 2026-02-24T20:15:46+01:00
19:20
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Jest decyzja rządu
Aktualizacja: 2026-02-24T19:20:39+01:00
18:53
Nowy Samsung wykryje ciała obce. To uratuje twój ekran
Aktualizacja: 2026-02-24T18:53:34+01:00
18:04
Polskie miasto tonie w śmieciach. Powód jest absurdalny
Aktualizacja: 2026-02-24T18:04:20+01:00
17:27
Popularny Samsung bez One UI 8.5. Nietypowa sytuacja
Aktualizacja: 2026-02-24T17:27:22+01:00
16:54
ChatGPT wchodzi do twojego domu. Będzie cię widział i słyszał
Aktualizacja: 2026-02-24T16:54:35+01:00
16:25
Xbox ma wreszcie dobre wieści. Boję się, że to puste obietnice
Aktualizacja: 2026-02-24T16:25:20+01:00
16:02
Nie pozwolą wypłacić pieniędzy Blikiem. Nowe limity w nas uderzą
Aktualizacja: 2026-02-24T16:02:53+01:00
15:29
Xiaomi otwiera klatkę Apple'a. To koniec cyfrowej pułapki
Aktualizacja: 2026-02-24T15:29:27+01:00
15:03
Zrobili telefon z wysuwanym okiem. Chcę go mieć u nas
Aktualizacja: 2026-02-24T15:03:53+01:00
14:41
Taki jest przezroczysty iPhone. W nosie mam te kolorki
Aktualizacja: 2026-02-24T14:41:15+01:00
13:54
Większa bateria dla Samsunga Galaxy S26. Wygadała się... UE
Aktualizacja: 2026-02-24T13:54:08+01:00
13:01
System kaucyjny to magazynowanie powietrza? Sami się ośmieszacie
Aktualizacja: 2026-02-24T13:01:52+01:00
12:30
Tajemniczy statek Chin krąży nad Ziemią. Wykonuje dziwne manewry
Aktualizacja: 2026-02-24T12:30:55+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA