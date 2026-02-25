Będziesz dotykać ekran MacBooka. Szykuj ściereczkę na odciski

Ładowanie...

Laptopy Apple od lat trzymają się sprawdzonych, ale dość przewidywalnych schematów. Dużą zmianę widzieliśmy w 2013 r., gdy standardem stały się smuklejsze obudowy i ekrany Retina. Później nastał czas kontrowersyjnych eksperymentów ze - świetnym - paskiem Touch Bar, który ostatecznie zniknął z oferty.

W ostatnich latach rozwój skupiał się na zachowawczych detalach. Zmieniła się grubość ramek wokół wyświetlacza, otrzymaliśmy z powrotem klasyczne porty i lepsze mechanizmy pod klawiszami. Sama bryła urządzenia pozostaje jednak niezmienna. To wciąż ten sam kawałek aluminium, któremu brakuje wizualnej rewolucji.

Koniec ery notcha i wejście dotyku

MacBook Pro (2025) z Apple M5

Ten bezpieczny okres w projektowaniu dobiega końca. Najnowsze doniesienia wskazują, że Apple przygotował plan, który odświeży sposób interakcji z komputerem osobistym. Zmiana ta ma wnieść powiew świeżości do dojrzałego już designu serii Pro.

Źródła serwisu Bloomberg potwierdzają, że w laboratoriach trwają prace nad nową generacją laptopów. Główną nowością będzie pełnoprawny ekran dotykowy. Mimo wcześniejszych krytycznych uwag dotyczących ergonomii takiego rozwiązania, Apple zrewidował swoje poglądy. Teraz zamierza połączyć tradycyjną nawigację z gestami wykonywanymi bezpośrednio na matrycy.

Interfejs systemu macOS przejdzie w związku z tym niezbędne modyfikacje. Oprogramowanie rozpozna, czy korzystasz w danym momencie z gładzika, czy z palców. Gdy dotkniesz paska menu, poszczególne elementy powiększą się, ułatwiając nawigację. Zmiany w kodzie nie oznaczają jednak, że fizyczna klawiatura zniknie. Wciąż będzie ona stanowiła podstawę obsługi komputera.

Matryca OLED i Dynamic Island

Kolejną istotną zmianą jest implementacja matrycy OLED w miejsce dotychczasowych ekranów Mini-LED. Taka technologia zapewni znacznie lepszy kontrast i dokładniejsze odwzorowanie czerni. Konstruktorzy zadbali również o odpowiednie usztywnienie zawiasów, aby zapobiec chybotaniu się ekranu podczas korzystania z funkcji dotykowych.

Modyfikacji ulegnie górna krawędź wyświetlacza. Znany z obecnych modeli notch odejdzie do przeszłości. W jego miejsce Apple wprowadzi funkcję Dynamic Island, opartą na niewielkim wycięciu na kamerę. Podobnie jak w smartfonach, wyspa na Macu będzie zmieniać swój rozmiar w zależności od wyświetlanych powiadomień i używanych w tle aplikacji.

Zmieni się także sama konstrukcja obudowy. Inżynierowie dążą do stworzenia lżejszego i smuklejszego sprzętu, choć zachowa on ogólny charakter serii. Implementacja nowych technologii wyświetlania i cienkiej obudowy pociągnie jednak za sobą wzrost kosztów produkcji, co przełoży się na wyższą cenę w sklepach.

Czipy M6 i termin premiery

Nowe laptopy mają bazować na układach z serii M6 Pro i M6 Max. Będą one produkowane w 2-nanometrowym procesie technologicznym. Biorąc pod uwagę obecny harmonogram premier procesorów, debiut tak przebudowanego komputera przewidywany jest na końcówkę 2026 r. lub początek 2027.

Nadchodzący MacBook Pro przyniesie pierwszą od lat dużą ingerencję w mechanikę obsługi systemu macOS. Wprowadzenie ekranu dotykowego zaoferuje responsywne, dostosowujące się do gestów menu, ułatwiające codzienną pracę. Pod kątem wizualnym kluczowe będzie przejście na panele OLED ze zintegrowaną, dynamiczną wyspą, co uwolni przestrzeń roboczą.

Sprzęt napędzany procesorami M6 ukształtuje nowy wizerunek linii Pro. Będzie to technologia premium, za którą trzeba będzie zapłacić wyższą kwotę niż w przypadku obecnych generacji, ale w zamian otrzymasz narzędzie o zupełnie nowych możliwościach interakcji. Także można obstawiać, że cena za podstawę nie zejdzie niżej niż 12000 zł.

Oliwier Nytko 25.02.2026 07:47

