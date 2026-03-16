Apple pokazał nowe AirPodsy Max. Są genialne, ale wolę kupić laptopa

Pierwsza generacja AirPodsów Max trafiła na rynek pod koniec 2020 r. Cztery lata później Apple jedynie delikatnie je unowocześnił, wymieniając port Lightning na USB-C. Zabrakło wtedy jednak realnych zmian. Teraz wreszcie przyszedł czas na pełnoprawne odświeżenie.

AirPods Max 2 zachowuje dobrze znaną formę. Czuć pieniądz

AirPods Max 2. generacji pod względem stylistyki i budowy są takie same jak pierwsza wersja. Muszle zostały wykonane z aluminium, nauszniki z materiału, a pałąk to połączenie gumy i siateczki. Nie można odmówić Apple’owi, że wykonał kawał dobrej roboty projektując te słuchawki. Trudno znaleźć na rynku drugą tak dobrze wyglądającą propozycję nauszną. Połączenie minimalizmu i materiałów najwyższej jakości dodaje im ponadczasowego charakteru.

Rozmieszczenie przycisków, wcięć i ogólnie cała konstrukcja nie została zmieniona. Podobnie jest z masą - sprzęt wciąż jest dość ciężki, ponieważ waży 382,2 g - w pierwszej generacji było to 386,2 g. Po dłuższym użytkowaniu sprzęt na głowie daje się we znaki.

Ulepszenia polegają na jakości dźwięku oraz tłumienia hałasu z otoczenia

AirPods Max 2 zostały wyposażone w czip H2 znany z AirPods Pro 2 i 3. generacji - wcześniejsza wersja bazowała na H1. Nowy układ pozwolił ulepszyć aktywną redukcję hałasu (ANC) o 1,5 raza. Dzięki temu słuchawki powinny jeszcze lepiej odcinać nas od dźwięków z otoczenia np. w samolocie, pociągu czy komunikacji zbiorowej.

Ulepszono również tryb transparentności. Nowy algorytm sygnału cyfrowego stworzony dla mikrofonów AirPods Max oraz czipu H2 ma zapewniać lepsze brzmienie dźwięku z otoczenia bez potrzeby ściągania słuchawek. Tryb przezroczystości to zupełne przeciwieństwo ANC - rozwiązanie potęguje dźwięki z otoczenia, aby np. móc słyszeć, co dzieje się wokół nas.

Apple ulepszył też ogólną jakość dźwięku AirPodsów Max 2. Zastosował tu nowy wzmacniacz o szerokim zakresie dynamiki, który ma zapewniać czystszy dźwięk. Użytkownik słuchawek może liczyć na głębszy bas, bardziej naturalne brzmienie średnich i wysokich tonów oraz na lepszy dźwięk przestrzenny.

AirPods Max 2 domyślnie bazują na łączności Bluetooth i oferują 20 godz. czasu pracy na baterii. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć je do telefonu lub komputera kablem USB-C. Wtedy możemy liczyć na bezstratny, 24-bitowy dźwięk z częstotliwością próbkowania 48 kHz bez opóźnień. Apple twierdzi, że AirPods Maxy są jedynymi na rynku słuchawkami, które pozwalają tworzyć spersonalizowany dźwięk przestrzenny ze śledzeniem ruchu głowy.

Czip H2 wprowadza też kilka innych ulepszeń: dźwięk adaptacyjny dostosowujący tryb wyciszenia otoczenia, izolacja dźwięku mikrofonu, redukcja głośnych dźwięków, wykonywanie zdjęć iPhone'em za pomocą koronki na AirPods Max i wiele innych.

Cena? Jak za MacBooka Neo

Słuchawki AirPods Max 2 to oczywiście sprzęt z najwyższej półki. Cena zatem nie jest niska - sprzęt został wyceniony na 2499 zł i będzie dostępny do kupienia od 25 marca. Urządzenie kosztuje zatem tyle, co MacBook Neo 8/256 GB w ofercie dla sektora edukacji.

Choć tanio nie jest, AirPods Max 2 to słuchawki stworzone dla najbardziej wymagających i profesjonalistów. Większości z nas w zupełności wystarczą douszne AirPodsy 4 dostępne za ok. 550 zł lub AirPodsy Pro 3 za ok. 1000 zł.

Albert Żurek 16.03.2026 15:45

