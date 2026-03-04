MacBook Neo to najtańszy laptop Apple'a dla Polaka. Windows zezłomowany
Apple ogłosił rewolucję. Pokazał pierwszy naprawdę tani laptop. Ma piękne kolory, kosztuje tyle, że niemal każdy może sobie na niego pozwolić. Czas zrezygnować z laptopów z Windowsem.
MacBook Neo to pierwszy naprawdę tani mobilny komputer Apple'a. Kosztuje 2999 zł - fakt, to wciąż sporo pieniędzy i dla wielu z nas to setki godzin pracy. Mimo wszystko Apple sprawił, że jego komputery są dostępne dla przeciętnego Kowalskiego. To wystarczający sprzęt dla większości z nas. Wyróżnia się na tle wcześniejszych MacBooków Air nie tylko ceną.
MacBook Neo to naprawdę tani laptop Apple. Windows do śmietnika
Zacznijmy od najważniejszego - ceny. Sprzęt został wyceniony w Polsce na 2999 zł za podstawową wersję 256 GB z klawiaturą Magic Keyboard. Sprzęt kosztuje zatem dokładnie tyle samo co najtańszy smartfon Apple - iPhone 17e.
To regularne ceny, natomiast sektor edukacyjny może kupić sprzęt jeszcze taniej. Oferta edukacyjna pozwala kupić natomiast MacBooka Neo w cenie 2499 zł. Nowy laptop Apple w cenie 2500 zł. To po prostu coś niesamowitego. Do dyspozycji mamy też cztery kolorki:
- srebrny,
- różowy,
- żółty,
- granatowy.
Tym sposobem Apple rzucił rękawicę producentom średniopółkowych laptopów z Windowsem, które są dostępne za ok. 2500 - 3500 zł. Jak iPhone 17e w cenie 2999 zł może nie jest najlepszym wyborem - ze względu na to, że w cenie 3200 zł możemy kupić iPhone’a 16, tak MacBook Neo dosłownie niszczy konkurencję możliwościami. W sprzedaży jest też wyższa wersja 512 GB wyposażona w czytnik linii papilarnych Touch ID kosztująca 3499 zł.
Gdybym był producentem laptopów z Windowsem, w tym momencie miałbym pełne spodnie. Decyzja za strony Apple dosłownie niszczy konkurencję na rynku podstawowych laptopów do prostej pracy biurowej oraz nauki na studiach. Oczywiście, MacBook Neo wiąże się z kilkoma ograniczeniami, ale w tej cenie nie powinny mieć dla was znaczenia.
Czytaj też:
MacBook Neo to tak naprawdę iPhone z macOS w większej obudowie
Dotychczasowe MacBooki (Air, Pro) miały na pokładzie autorskie procesory z serii M dostosowane do większych urządzeń. Aby zachować cenę 2999 zł, Apple zastosował tu natomiast procesor A18 Pro wyciągnięty z iPhone’ów 16 Pro wyposażony w 6-rdzeniowe CPU i 5-rdzeniowe GPU.
Specyfikacja urządzenia wygląda następująco:
- 13-calowy ekran LCD IPS z podświetleniem LED, rozdzielczość 2408 na 1506 pikseli i jasności 500 nitów, 60 Hz,
- procesor A16 Pro,
- 8 GB pamięci operacyjnej,
- 256 lub 512 GB przestrzeni na dane SSD;
- akumulator 36,5 Wh - do 16 godz. strumieniowania wideo, do 11 godz. przeglądania internetu;
- wsparcie ładowania o mocy 20 W;
- dwa porty USB-C - jeden 3.0 do 10 Gb/s z ładowaniem i DisplayPort, drugi 2.0 do 480 Mb/s z ładowaniem;
- gniazdo 3,5 mm
- łączności Bluetooth 6, WiFi 6E;
- kamerka 1080p;
- dwa głośniki;
- masa: 1,23 kg, wymiary 29,75 × 20,64 × 1,27 cm.
Oba warianty - 256 GB oraz 512 GB mają do dyspozycji 8 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej. Takie połączenie powinno gwarantować dobrą wydajność w systemie macOS 26 Tahoe (i nowszych). Sceptycy powiedzą, że 8 GB to mało dla komputerów w 2026 r., ale ja twierdzę, że do podstawowych zadań - obsługi przeglądarki i prostych aplikacji takich jak Word czy Excel taka wartość powinna w zupełności wystarczyć.
Ekran może ma zauważalne ramki, ale już teraz spodziewam się, że wyświetlacz będzie tu lepszy niż w 90 proc. laptopów z Windowsem. Bateria też jest świetna no i te kolorki. Kupujcie taniego MacBooka.