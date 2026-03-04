REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

YouTube wkurza ludzi. I jak tu nie kupić premium

Aplikacja YouTube na telefonach ma nowy nietypowy błąd, który powoduje irytację ze strony użytkowników. Zobaczysz więcej reklam, których nawet nie pominiesz.

Albert Żurek
Youtube reklamy błąd
REKLAMA

Darmowi użytkownicy serwisu muszą liczyć się z przerywnikami na początku, w połowie i na końcu odtwarzanego filmu. Oraz w innych częściach interfejsu serwisu VOD Google’a. Tym razem pojawiają się doniesienia o kolejnej kategorii reklam, których nie można pominąć.

REKLAMA

YouTube pokazuje denerwujące niepomijalne reklamy na filmach 

W serwisie Reddit użytkownik PlaguedHeartz nagłośnił problem nowego typu reklam pojawiających się na smartfonach z Androidem i iOS w aplikacji mobilnej YouTube. W praktyce to wygląda tak, że po uruchomieniu wideo w trybie pełnoekranowym w lewym dolnym narożniku mają wyświetlać się niepomijalne reklamy w postaci dużej ramki, zasłaniającej sporą część ekranu. 

Reklamy dotyczą aplikacji i prowadzą do sklepów z aplikacjami takich jak Google Play lub App Store - na zrzucie ekranu widzimy, że reklamowany jest Instagram. Niezależnie od tego, co się pojawia na reklamie problemem jest to, że okien nie można ani usunąć, ani ukryć.

fot. Reddit

W teorii rozwiązanie wyświetla menu trzech kropek oraz funkcję wyłączenia komunikatu, ale ta niestety nie działa. Użytkownicy twierdzą, że reklama samoistnie znika po ok. 30 sekundach. Gdyby nie było rzekomej możliwości wyłączenia tej reklamy moglibyśmy pomyśleć, że YouTube testuje nowy format promocji zewnętrznych produktów. 

Fakt wprowadzenia takiej formy marketingu byłby co najmniej denerwujący. Już teraz YouTube domyślnie wyświetla przerywniki w różnych momentach filmu - nawet kilka razy na materiał, a nowe rozwiązanie powodowałoby problem w konsumpcji treści ze względu na zasłonięcie części ekranu. 

Błąd zakładający brak możliwości usunięcia komunikatu zaczął pojawiać się u większej części użytkowników YouTube’a w ostatnich dniach. Problem nie występuje natomiast w mobilnej przeglądarce na stronie internetowej serwisu. 

Czytaj też:

YouTube tak zachęca ludzi do kupna abonamentu Premium - i wam też to polecam

Sam korzystam z YouTube’a Premium od ok. dwóch lat i nie wyobrażam sobie już życia bez abonamentu usuwającego reklamy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem przerywnik na filmie. YouTube jest dla mnie głównym serwisem VOD, na którym spędzam godziny każdego tygodnia, więc pozbycie się reklam to duży luksus. 

Ostatnio postanowiłem zdecydować się na przetestowanie niższego planu YouTube Premium Lite kosztującego 17,99 zł. Dotychczas płaciłem 29,99 zł/mies. za pełny pakiet Premium z dostępem do np. YouTube Music Premium. Nie potrzebuję jednak wielu funkcji z wyższego planu, więc niższy i tańszy plan (niewiele, bo 12 zł/mies., ale jednak) powinien być dla mnie idealny. 

REKLAMA

Kolejne decyzje YouTube’a zachęcają użytkowników do przejścia na płatną usługę i wcale się nie dziwię. YouTube Premium to jedna z najlepszych subskrypcji obecnie dostępnych na rynku.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
04.03.2026 14:58
Tagi: GoogleReklamyYouTubeYouTube Premium
Najnowsze
14:18
Brutalnie wyjaśnili, dlaczego nie widzimy obcych. "Są powody do strachu"
Aktualizacja: 2026-03-04T14:18:37+01:00
13:32
mObywatel nigdzie się nie wybiera. "Jesteśmy liderem w Unii Europejskiej"
Aktualizacja: 2026-03-04T13:32:59+01:00
12:52
Nie płacą za abonament RTV i już. Narosły kolosalne długi
Aktualizacja: 2026-03-04T12:52:01+01:00
11:52
Żabka mówi: dość papierowych świstków. Lepiej pokaż aplikację
Aktualizacja: 2026-03-04T11:52:30+01:00
11:22
Bot przejmie pada, gdy ty utkniesz. Zaraz, to jeszcze ja gram czy Microsoft?
Aktualizacja: 2026-03-04T11:22:16+01:00
10:56
Wszechświat przestał nas zwodzić. To rzadkie zjawisko wiele wyjaśnia
Aktualizacja: 2026-03-04T10:56:40+01:00
9:35
Zrobili skok na butelkomat. Zamiast łupu będzie długa odsiadka
Aktualizacja: 2026-03-04T09:35:06+01:00
9:11
Android dostał funkcję, której zazdrościłam ajfoniarzom. Ratuje nerwy na lotnisku
Aktualizacja: 2026-03-04T09:11:42+01:00
8:19
Nowy Chrome co dwa tygodnie. Google ma dość czekania
Aktualizacja: 2026-03-04T08:19:30+01:00
7:46
Anker pokazał 11 nowości do domu. Kupujesz raz i masz spokój
Aktualizacja: 2026-03-04T07:46:41+01:00
6:51
Burze słoneczne trzęsą Ziemią. To efekt "elektrycznej pięści"
Aktualizacja: 2026-03-04T06:51:00+01:00
6:41
Play ma nowy sposób na eSIM. Prościej się już nie da
Aktualizacja: 2026-03-04T06:41:00+01:00
6:31
Bałtyk to potężne pole minowe. W końcu wysłaliśmy na nie cichego łowcę
Aktualizacja: 2026-03-04T06:31:00+01:00
6:21
Nowy pociąg PKP to powiew luksusu. Oj, będzie niewygodnie
Aktualizacja: 2026-03-04T06:21:00+01:00
6:11
Ta bakteria jest nie do zdarcia. "Próbowaliśmy ją zabić, ale to niemożliwe"
Aktualizacja: 2026-03-04T06:11:00+01:00
19:55
Zrobili szkło nie do zdarcia. W końcu przestaniesz drżeć o ekran
Aktualizacja: 2026-03-03T19:55:53+01:00
18:51
Apple wygadał się przed czasem. Nadchodzi naprawdę tani laptop
Aktualizacja: 2026-03-03T18:51:17+01:00
18:13
Xbox Game Pass sypnął totalnymi hitami. Pobijesz się z dzieckiem o konsolę
Aktualizacja: 2026-03-03T18:13:28+01:00
17:50
Apple pokazał nowe MacBooki. Są tak drogie, że zabrakło ładowarek
Aktualizacja: 2026-03-03T17:50:31+01:00
16:55
Piętrowym pociągiem do Zakopanego. Nie trzeba czekać na PKP Intercity
Aktualizacja: 2026-03-03T16:55:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA