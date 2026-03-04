YouTube wkurza ludzi. I jak tu nie kupić premium

Ładowanie...

Darmowi użytkownicy serwisu muszą liczyć się z przerywnikami na początku, w połowie i na końcu odtwarzanego filmu. Oraz w innych częściach interfejsu serwisu VOD Google’a. Tym razem pojawiają się doniesienia o kolejnej kategorii reklam, których nie można pominąć.

REKLAMA

YouTube pokazuje denerwujące niepomijalne reklamy na filmach

W serwisie Reddit użytkownik PlaguedHeartz nagłośnił problem nowego typu reklam pojawiających się na smartfonach z Androidem i iOS w aplikacji mobilnej YouTube. W praktyce to wygląda tak, że po uruchomieniu wideo w trybie pełnoekranowym w lewym dolnym narożniku mają wyświetlać się niepomijalne reklamy w postaci dużej ramki, zasłaniającej sporą część ekranu.

Reklamy dotyczą aplikacji i prowadzą do sklepów z aplikacjami takich jak Google Play lub App Store - na zrzucie ekranu widzimy, że reklamowany jest Instagram. Niezależnie od tego, co się pojawia na reklamie problemem jest to, że okien nie można ani usunąć, ani ukryć.

fot. Reddit

W teorii rozwiązanie wyświetla menu trzech kropek oraz funkcję wyłączenia komunikatu, ale ta niestety nie działa. Użytkownicy twierdzą, że reklama samoistnie znika po ok. 30 sekundach. Gdyby nie było rzekomej możliwości wyłączenia tej reklamy moglibyśmy pomyśleć, że YouTube testuje nowy format promocji zewnętrznych produktów.

Fakt wprowadzenia takiej formy marketingu byłby co najmniej denerwujący. Już teraz YouTube domyślnie wyświetla przerywniki w różnych momentach filmu - nawet kilka razy na materiał, a nowe rozwiązanie powodowałoby problem w konsumpcji treści ze względu na zasłonięcie części ekranu.

Błąd zakładający brak możliwości usunięcia komunikatu zaczął pojawiać się u większej części użytkowników YouTube’a w ostatnich dniach. Problem nie występuje natomiast w mobilnej przeglądarce na stronie internetowej serwisu.

Czytaj też:

YouTube tak zachęca ludzi do kupna abonamentu Premium - i wam też to polecam

Sam korzystam z YouTube’a Premium od ok. dwóch lat i nie wyobrażam sobie już życia bez abonamentu usuwającego reklamy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem przerywnik na filmie. YouTube jest dla mnie głównym serwisem VOD, na którym spędzam godziny każdego tygodnia, więc pozbycie się reklam to duży luksus.

Ostatnio postanowiłem zdecydować się na przetestowanie niższego planu YouTube Premium Lite kosztującego 17,99 zł. Dotychczas płaciłem 29,99 zł/mies. za pełny pakiet Premium z dostępem do np. YouTube Music Premium. Nie potrzebuję jednak wielu funkcji z wyższego planu, więc niższy i tańszy plan (niewiele, bo 12 zł/mies., ale jednak) powinien być dla mnie idealny.

REKLAMA

Kolejne decyzje YouTube’a zachęcają użytkowników do przejścia na płatną usługę i wcale się nie dziwię. YouTube Premium to jedna z najlepszych subskrypcji obecnie dostępnych na rynku.

REKLAMA

Albert Żurek 04.03.2026 14:58

Ładowanie...