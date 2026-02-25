YouTube Premium Lite wreszcie ma sens. Google przestał skąpić na funkcjach

Ładowanie...

YouTube Premium Lite to najtańszy wariant subskrypcji YouTube Premium, wprowadzony do serwisu na początku ubiegłego roku. Lite powstał z dedykacją dla wszystkich osób, które chcą pozbyć się z YouTube'a reklam, ale nie potrzebują wszystkich benefitów Premium. Jednak oferta YouTube'a nadal nie była przekonująca - nie było zbyt wiele osób chętnych płacić 18 zł/mies. głównie za brak reklam. To prawdopodobnie zmieni się dziś.

YouTube Premium Lite z dwoma nowymi benefitami, które przekonają niezdecydowanych

YouTube ogłosił, że do subskrypcji Premium Lite trafiają dwie długo wyczekiwane funkcje: odtwarzanie w tle oraz możliwość pobierania filmów do odtwarzania w trybie offline. Jednocześnie cena pakietu - obecnie 17,99 zł/mies. - pozostaje bez zmian. Nowe benefity są wprowadzane na platformę od dziś i w ciągu najbliższych tygodni mają pojawić się we wszystkich krajach, w których Premium Lite jest dostępny, w tym w Polsce.

Do tej pory Premium Lite oferował wyłącznie "w większości" oglądanie bez reklam. Dla wielu użytkowników było to za mało, by uzasadnić comiesięczną opłatę. Teraz jednak pakiet zaczyna wyglądać znacznie atrakcyjniej: subskrybenci będą mogli zapisać filmy na urządzeniu i oglądać je bez dostępu do internetu, a także słuchać materiałów przy wygaszonym ekranie lub podczas korzystania z innych aplikacji.

YouTube podkreśla, że decyzja o rozszerzeniu Lite to efekt opinii zbieranych w ramach pilotażu. Użytkownicy jasno wskazywali, że właśnie te dwie funkcje są dla nich kluczowe, jeśli tańszy abonament ma mieć sens. Firma deklaruje, że chce dalej rozwijać usługę w oparciu o takie sygnały.

Tym samym jedynym wyraźnym powodem, by sięgnąć po pełne, kosztujące 29,99 zł/mies. YouTube Premium, pozostaje dziś dostęp do treści muzycznych bez reklam oraz dodatkowe funkcje, takie jak kolejka odtwarzania czy bardziej zaawansowane opcje kontynuowania oglądania między urządzeniami.

Poprzez dodanie do Premium Lite dwóch nowych benefitów YouTube chce osiągnąć dwa cele. Pierwszym jest oczywiście zwiększenie przychodów z dynamicznie rosnącego biznesu subskrypcyjnego, który już dziś stanowi jeden z kluczowych filarów finansowych całej platformy. Drugim z kolei jest kontynuowanie walki z osobami używającymi adblocków - tym razem nie tylko za pomocą technicznych blokad, ale także poprzez zaoferowanie tańszej, bardziej sensownej alternatywy dla pełnego Premium.

Dzięki nowym dodatkom do Premium Lite, YouTube prawdopodobnie zgarnie garść nowych subskrybentów, którzy wcześniej byli nieprzekonani do płacenia za YouTube'a - ale też prawdopodobnie straci garść subskrybentów pełnego Premium. Część z obecnych subskrybentów droższego wariantu prawdopodobnie zejdzie "poziom niżej" by oszczędzić 12 zł/mies. A przynajmniej ja bym tak zrobiła, bo pod względem liczby korzyści dla subskrybenta Lite obecnie jest niebezpiecznie blisko zwykłego Premium.

Zdjęcie główne: Reyanaska / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 25.02.2026 08:50

