REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

YouTube walczy z cwaniakami. Chcesz oglądać i nic nie widzisz

YouTube wciąż walczy z osobami, które blokują reklamy. Na platformie pojawiło się nowe zabezpieczenie, skutecznie zniechęcające do korzystania z platformy w ten sposób.

Albert Żurek
YouTube Reklamy
REKLAMA

Google rozpoczął batalię przeciwko wtyczkom typu Adblock już w 2023 r. Niezadowoleni użytkownicy cały czas znajdują sposoby na ominięcie ograniczeń. Jednocześnie YouTube tworzy kolejne, coraz bardziej radykalne metody. Na początku 2025 r. wprowadzono 1-godzinną reklamę dla użytkowników adblocków. Teraz wykonano jeszcze większy krok.

REKLAMA

YouTube nie ładuje się dla tych, którzy blokują reklamy 

W sieci pojawiły się doniesienia o tym, że YouTube jeszcze bardziej zaostrzył zasady użytkowania platformy. Wielu użytkowników próbując uruchomić serwis, zamiast kafelków z filmami widzi puste bloki. Wygląda to tak jakby ekran główny platformy zupełnie przestał się ładować. Początkowo myślano, że jest to kolejna awaria internetu. 

Wiele osób próbowało zweryfikować brak dostępności, uruchamiając YouTube’a na innej przeglądarce. Na innych programach platforma zaczęła działać tak jak wcześniej. Problem zatem dotyczył przeglądarek na których zainstalowano wtyczkę do blokowania reklam.

Tak może wyglądać YouTube u tych, którzy blokują reklamy

Skąd to wiemy? W komentarzach na Reddicie wszyscy, którzy spotkali problemy z nieładującym się YouTubem na głównej przeglądarce uważają, że dezaktywowanie adblocka również pomaga. Sprawa dotyczy co najmniej kilku przeglądarek internetowych - m.in. Edge, ale też Opera.

Wcześniejsze metody walki ze wtyczkami ograniczającymi reklamy nie były aż tak radykalne. Na łamach Spider’s Web informowaliśmy o wielu przypadkach: spowolnieniu ładowania w filmach, przeskakiwaniu w wideo, czy godzinnych reklamach. Metod było więcej, ale najczęściej nie zakładały całkowitej blokady do serwisu. Google chyba naprawdę się zdenerwował, że traci pieniądze i nie chce pozwolić użytkownikom korzystać z platformy całkowicie za darmo.

Istnieje inna metoda na całkowite pozbycie się reklam: abonament YouTube Premium w zwykłej wersji. Tylko że jest to płatna usługa, która kosztuje 30 zł/mies. Jeśli użytkownik z niej korzysta, YouTube automatycznie zarabia. Jeśli blokuje reklamy i nie opłaca abonamentu, Google traci pieniądze.

Od dłuższego czasu jest dostępna znacznie lepsza usługa

Aby nie męczyć się ze wtyczkami i YouTubem, najlepszym rozwiązaniem jest inna usługa. Nazywa się YouTube Lite i eliminuje reklamy w większości filmów.

Te wciąż mogą się pojawić w niektórych treściach: np. Shortsach, ale też w teledyskach. Poza tym usługa nie zapewnia dostępu do YouTube Music, pobierania i odtwarzania offline oraz odtwarzania w tle. Kosztuje jednak tylko 18 zł/mies., więc nawet mniej niż przeciętny kebab na obrzeżach miasta. 

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Dohma48 / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
10.11.2025 16:29
Tagi: AdblockBlokowanie reklamReklamyYouTube Premium
Najnowsze
15:55
iPhone XX bez dziury na przedzie. Bez sensu, to najlepsza zmiana
Aktualizacja: 2025-11-10T15:55:37+01:00
15:24
Allegro: proszę wróć. Kupony na zakupy dla wracających
Aktualizacja: 2025-11-10T15:24:46+01:00
14:48
Biedronka ma więcej ruchu niż TikTok. Mój kraj taki piękny
Aktualizacja: 2025-11-10T14:48:40+01:00
13:49
Nawigacja w telefonie bez zasięgu. Tego nam brakowało
Aktualizacja: 2025-11-10T13:49:30+01:00
13:21
Polska armia wysyła satelity w kosmos. 11 listopada inny niż zwykle
Aktualizacja: 2025-11-10T13:21:46+01:00
12:59
Ma pojawić się iPhone z ekranem bez dziur. To bajki
Aktualizacja: 2025-11-10T12:59:22+01:00
12:47
Bestsellery polskich sprzedawców w promocji AliExpress. Duże rabaty na Singles Day
Aktualizacja: 2025-11-10T12:47:13+01:00
12:01
Starlink wchodzi na pokłady samolotów. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-11-10T12:01:21+01:00
11:03
Kometa 3I/Atlas zbliża się do Ziemi. "To mogą być zaawansowane silniki"
Aktualizacja: 2025-11-10T11:03:11+01:00
10:48
Szalona oferta PKP Intercity na wszystko. Lepiej zaklep sobie miejsce
Aktualizacja: 2025-11-10T10:48:56+01:00
9:08
Policja dostanie się do każdego telefonu. Twojego też
Aktualizacja: 2025-11-10T09:08:27+01:00
8:05
Kurier w 3 godziny. Ta usługa PKP to hit
Aktualizacja: 2025-11-10T08:05:17+01:00
7:04
Nadchodzi święto zakupów. AliExpress ma dla was niesamowite promocje
Aktualizacja: 2025-11-10T07:04:51+01:00
6:34
Zagadka na Marsie rozwiązana. To nie błoto, to wiatr
Aktualizacja: 2025-11-10T06:34:45+01:00
6:30
Czy istnieją różne rodzaje czarnych dziur? Wystawili teorię Einsteina na próbę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:30:00+01:00
6:20
UE usuwa bariery dla transportu czołgów. Szybciej na wschodnią flankę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:20:00+01:00
6:10
Żądają lektury, której nie da się zdobyć. Resort dał maturzystce link do "pirata"
Aktualizacja: 2025-11-10T06:10:00+01:00
6:00
Samsung podsumuje ci powiadomienia w mądry sposób. No, ale musisz mu na to pozwolić
Aktualizacja: 2025-11-10T06:00:00+01:00
17:00
Globalna wioska okazała się za duża. Wracamy do tej prawdziwej
Aktualizacja: 2025-11-09T17:00:00+01:00
16:50
Zajrzałem do gazety sprzed ponad 20 lat. I wcale nie trafiłem do innego świata
Aktualizacja: 2025-11-09T16:50:00+01:00
16:40
AI wkracza w środowiska kibolskie. "Towarzyszą temu wulgarne teksty, nienadające się do cytowania"
Aktualizacja: 2025-11-09T16:40:00+01:00
16:20
Amerykanie przysłali nam najnowsze zestawy antydronowe. Trafią na Wschodnią Flankę
Aktualizacja: 2025-11-09T16:20:00+01:00
16:10
Szanse na znalezienie życia poza Ziemią właśnie mocno wzrosły. Mocno zaskakujące dane
Aktualizacja: 2025-11-09T16:10:00+01:00
16:00
Ustalili, czy żyjemy w symulacji. Miłośnicy Matrixa czekali na ten moment
Aktualizacja: 2025-11-09T16:00:00+01:00
11:35
Dzień Singla z Geekbuying. Wielka wyprzedaż, niektóre obniżki wyglądają jak błąd cenowy
Aktualizacja: 2025-11-09T11:35:45+01:00
7:55
Ważniak z Microsoftu ostro o świadomych maszynach. Czy to już cyberrasizm?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:55:00+01:00
7:44
Apple Watch w 2025. Który model wybrać: Series, SE czy Ultra?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:44:00+01:00
7:33
Rosja odpala atomowego nosiciela dronów podwodnych. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-09T07:33:00+01:00
7:22
Mikroskopijny chip działa w środku piekła. Trafi do reaktorów
Aktualizacja: 2025-11-09T07:22:00+01:00
7:11
Stworzyli sztuczny liść. Pomoże naszej planecie
Aktualizacja: 2025-11-09T07:11:00+01:00
7:01
Testuję Oppo Find X9 Pro. Samsungu, Apple'u - zaczynam się o was bać
Aktualizacja: 2025-11-09T07:01:00+01:00
17:00
H2O w 3I/ATLAS - większy przełom, niż się wydaje. Woda z innego świata 
Aktualizacja: 2025-11-08T17:00:00+01:00
16:50
W Polsce przybywa elektrośmieci. Dziękujemy, Big Techu
Aktualizacja: 2025-11-08T16:50:00+01:00
16:40
Obce służby mogą zniszczyć ci życie w jednej chwili. To nie wizja, to stan faktyczny
Aktualizacja: 2025-11-08T16:40:00+01:00
16:30
Polska a kosmos - polityka technologicznej suwerenności 
Aktualizacja: 2025-11-08T16:30:00+01:00
16:20
YouTube nie działa? To nie awaria, lecz nowe zabezpieczenia
Aktualizacja: 2025-11-08T16:20:00+01:00
16:10
iPhone 18 i aparat, który ma być 'wow'. Czy tym razem Apple naprawdę zaskoczy?
Aktualizacja: 2025-11-08T16:10:00+01:00
16:00
Sytuacja z Elonem Muskiem staje się abstrakcyjna. To parodia technokracji
Aktualizacja: 2025-11-08T16:00:00+01:00
9:00
Ranking najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia - TOP 10 [ranking 2026]
Aktualizacja: 2025-11-08T09:00:00+01:00
7:50
Stworzyliśmy świecące nanocząstki. Zobaczą to, czego nie widać
Aktualizacja: 2025-11-08T07:50:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA