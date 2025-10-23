Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu

Ładowanie...

Scrollowanie pionowych filmików jest naprawdę uzależniające i aż wstyd mi się przyznać, ile czasami potrafię spędzić czasu przewijając Shorty i Rolki. Na szczęście dla osób takich jak ja, YouTube właśnie wprowadza funkcję, która może pomóc odzyskać kontrolę nad tym, jak długo tkwimy w tej bezdennej studni treści.

YouTube wprowadza dzienny limit czasu przewijania Shortów

Google ogłosił dziś wprowadzenie nowego, dziennego limitu czasu na przewijanie Shortów w aplikacji mobilnej YouTube. Nowa funkcja pozwala użytkownikowi ustawić własny próg czasowy - po jego osiągnięciu wyświetlany jest komunikat informujący o "wstrzymaniu przewijania Shortsów na dziś". Komunikat można odrzucić i scrollować dalej, ale sama obecność takiego przypomnienia ma pełnić rolę sygnału ostrzegawczego: hej, może wystarczy już tych kotków i memów.

To kolejny element w zestawie narzędzi YouTube’a do zarządzania czasem spędzonym przed ekraniem. Dotychczas dostępne były m.in. przypomnienia o przerwie czy porze snu, jednak nowa opcja jest znacznie bardziej konkretna - dotyczy tylko feedu Shortów, czyli tej sekcji, która najczęściej prowadzi do wielogodzinnego ślęczenia przed ekranem. Co ważne, funkcja nie wyłącza całej aplikacji - można nadal oglądać dłuższe filmy, przeglądać subskrypcje czy korzystać z wyszukiwarki.

YouTube nie ukrywa, że inspiracją do wdrożenia tej funkcji były dane pokazujące, jak trudno użytkownikom wyjść z pętli algorytmu Shortów. Platforma doskonale wie, co oglądamy, co lubimy i co najpewniej klikniemy jako następne. Tym samym tworzy się perfekcyjna maszyna do wciągania użytkownika - i właśnie z tego powodu firma postanowiła dodać opcję ograniczania tego doświadczenia.

Funkcja dostępna jest w ustawieniach aplikacji mobilnej, w zakładce "Ogólne", obok przypomnień o przerwach i godzinie snu. Nie wszyscy użytkownicy zobaczą ją od razu - wdrażanie odbywa się etapami, ale w najbliższych dniach powinna pojawić się na większości urządzeń z Androidem i iOS. Na razie funkcja nie będzie dostępna na komputerach ani w aplikacjach Smart TV.

W kolejnych miesiącach limit dla Shortów ma również trafić do systemu kontroli rodzicielskiej, co oznacza, że rodzice będą mogli ustawić twardy, nieusuwalny limit dla swoich dzieci i nastolatków korzystających z nadzorowanych kont YouTube. To ważna zmiana, bo dotychczas ograniczenia dotyczyły całej aplikacji, a nie konkretnych typów treści.

Czy ta nowa funkcją się przyjmie? To pokażą najbliższe miesiące - ale jeśli choć kilka osób odzyska dzięki temu godzinę snu lub więcej czasu na rozmowę z bliskimi, to wysiłki inżynierów YouTube'a miały sens.

Malwina Kuśmierek 23.10.2025 07:50

