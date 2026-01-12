Butelki z piwem wymkną się kaucji. Piwosze dostali też wielkie ułatwienie

Ładowanie...

O tym, że browary z własnym systemem zwrotu butelek będą mogły być zwolnione z ogólnokrajowej kaucji, mówiło się jeszcze pod koniec 2025 r. Teraz jesteśmy coraz bliżej pomyślnego dla producentów scenariusza. Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl, Sejm przyjął nowelizację ustawy. Za zmianą głosowało 241 posłów.

Browary argumentowały, że poziom zbiórki dotychczas był bardzo wysoki – część producentów deklarowała, że odzyskuje z rynku nawet ponad 90 proc. szklanych butelek. Ich zdaniem nie powinno się zmieniać czegoś, co dobrze działa. Posłowie najwyraźniej przychylili się do tej opinii.

Producenci piwa będą wyłączeni z systemu kaucyjnego

Nie oznacza to jednak, że wszystko będzie po staremu. Dotychczas klienci, którzy oddawali butelki zwrotne po piwie, musieli w sklepie pokazywać paragon. Bez dowodu zakupu sprzedawcy nie chcieli przyjmować opakowań. Teraz to się zmieni, a dla klientów to spore ułatwienie. Posłanka KO Gabriela Lenartowicz w rozmowie z PAP przekonywała, że zmiany służą eliminacji zbędnych barier regulacyjnych oraz wspieraniu ekologicznych nawyków bez narzucania nadmiernych obciążeń administracyjnych.

Wcześniej z branży piwnej płynęły głosy, że wciągnięcie butelek zwrotnych do jednego, centralnego systemu może przynieść negatywne skutki. Ich zdaniem istniało ryzyko, że wielorazowe szkło zostanie wypchnięte z rynku. Dla małych i średnich zakładów koszty dostosowania się do nowych wymogów mogłyby być za duże.

Zmuszanie producentów do zamknięcia dotychczasowych systemów zwrotu opakowań, gdy powszechny system kaucyjny nie jest w pełni gotowy, a jego proces jest bardziej skomplikowany i droższy, może prowadzić do zmniejszenia dotychczasowych poziomów zbierania opakowań, utraty butelek szklanych zwrotnych i ich zastępowania przez opakowania jednorazowe, co jest wbrew idei gospodarki obiegu zamkniętego - czytaliśmy w apelu organizacji branżowych i operatorów systemu kaucyjnego w sprawie butelek szklanych zwrotnych.

Producenci mogą jednak odetchnąć z ulgą. Prowadzenie własnych systemów zbiórek butelek wielorazowych na dotychczasowych zasadach możliwe jest do 31 grudnia 2028 r. Konieczne jest osiąganie odpowiednich poziomów odzysku surowca. Z tym nie powinno być większych problemów, skoro - jak mówili sami producenci - "systemy zwrotu butelek szklanych wielokrotnego użytku funkcjonują na polskim rynku od wielu lat i osiągają poziomy zbiórki przekraczające 90 proc., czyli znacznie powyżej ustawowego progu 77 proc.".

Adam Bednarek 12.01.2026 15:19

