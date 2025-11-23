Czy kaucja na małpki ma sens? Wyszedłem z domu i od razu poznałem odpowiedź 

Ładowanie...

Miejska dżungla to nie żart. Małpki hasają wolno i są na każdym kroku. Takiej frekwencji nie ma nawet na najdroższym safari. Żarty na bok, bo sprawa jest poważna. Małe butelki rzucają się w oczy niejednokrotnie i wychodząc na spacer trudno nie wściekać się na tych, którzy pozostawiają po sobie śmieci. Skoro butelki są takie małe, to dlaczego nie można zabrać ich ze sobą do najbliższego kosza? Nagle palą w ręce, nie dają się utrzymać w dłoni po opróżnieniu zawartości. Może to wstyd? Nawet jeśli, to żadne usprawiedliwienie.

Postanowiłem sprawdzić, na ile małpek natknę się na krótkim spacerze. Celowo nastawiłem się na łowy. Z ciekawości sam chciałem się przekonać, czy to naprawdę aż tak duży problem. Doświadczenie podpowiada, że tak, ale może wyolbrzymiałem? Może wcale aż tak źle nie jest. Owszem, zdarza się, ale nie jest to tak wielki problem? Ot, śmieć jak każdy inny. Raz papierek, raz małpka, o której ktoś zapomniał.

Nie musiałem jednak długo spacerować, żeby znaleźć odpowiedź:

Kawałek dalej małpka ranna, rozbita. Może nawet ktoś chciał dojść do kosza, ale wypadła mu z ręki?

Schodki to ulubione miejsce odpoczynku dla małpek:

W wolnym czasie hasają po trawie, gromadząc się w większe grupy. Teraz pewnie przykrył je śnieg, ale gdy tylko się roztopi, pokażą się znacznie szybciej niż kwiaty. Nie zwiastują wiosny, są przypomnieniem codziennej nieczystości.

Ten butelkomat jest dowodem na to, że ludzie chcą zwracać butelki

Maszyny muszą być tylko w zasięgu dłoni, blisko, w drodze do pracy czy na spacer do parku. Pilotaż zakończył się powodzeniem. Tylko kiedy jego koniec?

Przeczytajcie to głosem Krystyny Czubówny: "po zabawie na trawie, małpki z miejskiej dżungli szukają miejsca do dogodnego odpoczynku, w ciszy i spokoju, w bezpiecznej kryjówce"

To był naprawdę krótki spacer. Gdybym go wydłużył, zapewne znalazłbym więcej przerażających przykładów. To straszne, jak zaśmiecone są nasze ulice. Niby człowiek wie, ale jeśli połączy dowody, można tylko złapać się za głowę.

Czy system kaucyjny by coś zmienił? Cóż, pojawiłaby się motywacja, aby jednak butelki odnieść

Rząd niby rozważa rozszerzenie systemu kaucyjnego o tego typu opakowania. Dlaczego nie zdecydowano się na ten krok od razu? Tłumaczono to troską o mały biznes. Chodziło o to, aby zachęcić mniejsze sklepy do dołączenia do systemu kaucyjnego. Małpki mogłyby odstraszyć. W teorii klienci kupowaliby trunki w jednym, a zwracaliby w drugim, który musiałby przyjmować puste szkło. Nie sprzedawałby produktu, za to byłby zawalony śmieciami.

Rozumiałem to, ale po krótkim spacerze ten argument przekonuje mnie znacznie mniej

Lepiej, żeby butelki lądowały w trawniku? Pod kamieniem? To nie wina sprzedawców, ale skoro ktoś się decyduje sprzedawać taki produkt, to niech zaakceptuje ryzyko w postaci konieczności przyjmowania odpadów. Tyle że małpki to dochodowy interes, bo ogromne liczby pękają jeszcze przed południem. Sklepy chcą mieć ciastko i zjeść ciastko. A rząd się ugiął.

To absurd. System kaucyjny miał sprawić, że odpadów będzie mniej. To dobra inicjatywa, ale kiedy pomija się najczęściej spotykany rodzaj śmieci, to coś tu nie gra.

Adam Bednarek 23.11.2025 16:30

