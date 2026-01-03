REKLAMA
Gadżety kuchenne to strata czasu i pieniędzy. Ten kupiłbym w ciemno

Crustello to inteligentny gadżet, który ukoi nerwy każdej osoby robiącej własny zakwas lub wypiek drożdżowy. Dla pasjonatów domowego pieczywa to jak gwiazdka z nieba.

Malwina Kuśmierek
Crustello gadżet z Kickstartera
Choć niezmiernie uwielbiam gotować i uwielbiam technologie, to w domu nie mam urządzenia skomplikowanego bardziej niż blender i mikser. To wynika trochę z braku miejsca, a trochę z mojego własnego przeświadczenia, że wiele gadżetów kuchennych rozwiązuje problemy których nie ma. Jednak wyjątkiem od tej reguły jest zdecydowanie Crustello, który z miejsca zdobędzie serce wszystkich osób, które wypiekają chleb.

Crustello to pierwszy gadżet kuchenny, który naprawdę skradł moje serce

Chleby na zakwasie - jak sama nazwa wskazuje - wypiekane są z użyciem zakwasu. Sam zakwas to naturalna mieszanina mąki i wody, która pod wpływem drożdży i bakterii fermentuje, tworząc spulchniacz ciasta. Sam proces fermentacji zakwasu jest wyzwaniem, gdyż mieszanina mąki i wody potrzebuje odpowiednich warunków by sfermentować w pożądany sposób i nie spleśnieć. To wyzwanie, zgodnie z deklaracjami amerykańskiego startupu Race Box, ma ułatwić Crustello - inteligentny gadżet do obserwacji stanu zakwasu.

Crustello

Crustello z wyglądu przypomina nieco duży smartwatch, tamagotchi lub mały zegarek biurkowy. W tej małej obudowie twórcom udało się ukryć czujnik wilgotności i temperatury powietrza, laser i aparat umożliwiające pomiar zmian rozmiaru zakwasu (lub ciasta, jeżeli urządzenie zainstaluje się w pojemniku z wyrastającym ciastem), laserowy termometr do pomiaru temperatury samego ciasta oraz Bluetooth do komunikacji z telefonem. Całość zwieńcza bateria wytrzymująca do 10 dni, którą można ładować przez USB-C.

Informacje z Crustello można odczytywać na dwa sposoby: poprzez szybki podgląd na wbudowanym wyświetlaczu, lub w aplikacji, która umożliwia analizę zmian w zakwasie lub w cieście w czasie, powiadomienia przypominające o karmieniu zakwasu i historii karmień, a także pozwala ustawić gdy temperatura lub wilgotność spadną poniżej pożądanego poziomu.

W podstawowej wersji Crustello sprzedawany jest w zestawie z pojemnikiem o pojemności 1,2l na zakwas w cenie 139 dol. (ok. 499 zł). Pojemnik na zakwas można zamienić na większy pojemnik do wyrastania ciasta o pojemności 3,8l w tej samej cenie. Dopłacając 110 dol. (ok. 395 zł) można zakupić oba pojemniki. Oba pojemniki posiadają specjalne wgłębienia w pokrywie, umożliwiające Crustello optymalną pracę.

Crustello w niecałe 6 godzin zebrało pełną kwotę potrzebną na realizację projektu, a obecnie użytkownicy Kickstartera wsparli projekt równowartością prawie 6000 proc. zakładanej sumy - ponad 2 miliony złotych. Samo Race Box ma na swoim koncie trzy pozytywnie zakończone kampanie, dlatego ufam, że Crustello nie jest zakalcem wśród Kickstarterowych projektów.

Wszystkie osoby, w których właśnie wyrosło zainteresowanie kuchennym gadżetem powinny się spieszyć - do końca kampanii pozostało zaledwie kilka dni.

Malwina Kuśmierek
03.01.2026 07:40
Tagi: GadżetyKickstarter
