Zrobili elektryczny rower dla stóp. Koniec frajerskiego chodzenia na piechotę

Ładowanie...

Rowery elektryczne to całkiem przydatny wynalazek, który pozwala mięśniom na pełną pracę, a gdy ty poczujesz, że mają dość - albo włączy ci się tryb lenia - możesz wesprzeć jazdę elektrycznym silnikiem. Nike stwierdził, że to podejście nie powinno być ograniczone tylko do rowerów i właśnie zaprezentował prototyp pierwszego na świecie systemu "elektrycznie napędzanego obuwia".

REKLAMA

Koniec frajerskiego chodzenia na piechotę? Nike projektuje "rower elektryczny" dla twoich stóp

Nietypowe... obuwie? Urządzenie? Nosi nazwę Nike Project Amplify i w założeniu działa jak elektryczny rower - z tym że dla stóp - i nie zastępuje twojego ruchu, ale go wspomaga. W założeniu projektantów, umożliwia on szybsze chodzenie i bieganie, ale z większym zasięgiem i z mniejszym wysiłkiem - bez potrzeby profesjonalnego przygotowania czy sportowych ambicji.

System składa się z lekkiego robota zakładanego na kostkę, zawierającego silnik, pasek napędowy oraz baterię. Całość integruje się z butem do biegania wyposażonym w płytkę z włókna węglowego. Nike zapewnia, że cały mechanizm zaprojektowano tak, aby poruszał się zgodnie z naturalną biomechaniką ludzkiej nogi i działał jak "drugi zestaw mięśni łydki".

Nike Project Amplify

Według firmy, prototyp powstawał przez kilka lat we współpracy z firmą Dephy specjalizującą się w robotyce. W testach wzięło udział ponad 400 osób, które w sumie przeszły lub przebiegły ponad 2,4 miliona kroków - równowartość 12 tysięcy okrążeń po 200-metrowej bieżni. Ich opinie miały kluczowy wpływ na projektowanie i dopasowanie systemu do potrzeb użytkowników.

Nike poprzez Project Amplify celuje nie w zawodowych biegaczy, a w "codziennych sportowców" - czyli, jak mówi samo Nike, w "każdego, kto ma ciało". System ma pomagać osobom biegającym w tempie ok. 8 do 9,5 km/h. Testerzy deklarowali, że technologia pozwalała im szybciej pokonywać dystans, a chodzenie pod górę przypominało marsz po płaskim terenie.

To jak elektryczny rower, tylko dla nóg - chodzi o radość z ruchu, możliwość zrobienia więcej, niż się wydawało możliwe. Zadaliśmy sobie pytanie: co by było, gdyby dało się iść lub biec szybciej, wkładając w to mniej wysiłku, i jednocześnie mieć z tego więcej frajdy?

Project Amplify pozostaje na razie prototypem. Nike zapowiada, że finalna wersja konsumencka pojawi się "w ciągu kilku najbliższych lat". "Eletryczny rower dla stóp" to jeden z czterech dużych projektów, które marka pokazała w tym miesiącu - obok nowej odzieży chłodzącej, produktów opartych na badaniach neurologicznych i kolejnych odsłon obuwia z serii Nike Air. Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztować "rower dla stóp", ani jak wyglądać będzie jego komercyjna wersja.

Mam tylko nadzieję, że buty działają w pełni w trybie offline. Nie chciałabym, żeby Project Amplify w czasie biegu wrył mnie w ziemię komunikatem "Aktualizacja oprogramowania, proszę czekać".

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 24.10.2025 08:17

Ładowanie...