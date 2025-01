Meta chce cię ubrać w swoją technologię. I to dosłownie

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od anonimowych informatorów, należące do Meta Reality Labs wraz z przedsiębiorstwem Oakley pracuje obecnie nad inteligentnymi okularami dla sportowców. Z kolei dla osób z mniejszym zapałem do sportu, ale z grubszym portfelem mają powstać "nowe, okulary klasy premium z wbudowanym wyświetlaczem". Oba te urządzenia mają trafić do sprzedaży jeszcze przed końcem bieżącego roku.