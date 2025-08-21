/
NVIDIA tnie ceny kart graficznych GeForce. W Polsce też

NVIDIA postanowiła obniżyć rekomendowane ceny kart graficznych z najnowszej serii RTX 50. W Polsce również kupisz najnowszy sprzęt giganta taniej niż dotychczas. 

Albert Żurek
GeForce RTX taniej w Polsce
To się nazywa dobra wiadomość. Największy producent GPU zdecydował się na ogólne obniżki w Europie - wiele układów jest dostępna kilka proc. taniej. Decyzja ma wynikać z ciągle zmieniającego się kursu dolara. Ten jeszcze pół roku wynosił ponad 4 zł, gdzie dziś wynosi ok. 3,65 zł. Dzięki temu my możemy liczyć na bardziej przystępne ceny najlepszych kart graficznych do gier i pracy. Więcej pieniędzy zostanie w kieszeni!

NVIDIA obniża ceny kart graficznych GeForce RTX 50. Dotyczy to trzech modeli

Seria RTX 50 stworzona z myślą o komputerach stacjonarnych składa się obecnie z ośmiu układów w cenach od. ok. 1100 zł aż do 9000 zł. Rodzinę rozpoczyna najbardziej podstawowy GeForce RTX 5050, a kończy 5090. Zmiana w cenach dotyczy jednak tylko trzech układów z wyższej półki.

Mowa o GeForce RTX 5090, RTX 5080 oraz RTX 5070, które potaniały o maksymalnie kilkaset złotych. Zmiany wyglądają następująco:

  • GeForce RTX 5090: 9599 zł > 9100 zł (499 zł różnicy);
  • GeForce RTX 5080 : 4849 zł > 4599 zł  (250 zł różnicy);
  • GeForce RTX 5070: 2649 zł > 2549 zł (100 zł różnicy).

Różnice nie należą zatem do największych - wynoszą maksymalnie 5 proc. A przynajmniej tak to wygląda w Polsce - w Euro i innych krajach Europy różnice sięgają ok. 9-10 proc. Wynika to jednak z faktu, że sugerowane w euro ceny były wyższe niż w Polsce. Wcześniej RTX 5090 kosztował 2329 euro, czyli ok. 9900 zł, a 5070 - 649 euro (ok. 2750 zł).

Zmiany dotyczą rekomendowanych cen kart graficznych oraz cen modeli founders edition, czyli tych tworzonych oficjalnie przez NVIDIĘ. W Polsce takie egzemplarze są niezwykle rzadkie i do naszych komputerów trafiają głównie propozycje niereferencyjne, za które odpowiadają inni producenci sprzętu tacy jak MSI, Gigabyte, Asus, Gainward czy Zotac. 

Problem jest taki, że popyt kart graficznych GeForce RTX 50 nierzadko jest większy niż podaż. Dlatego obecnie nie kupimy RTX-a 5090 w cenie 9599 zł, a tym bardziej nowej 9100 zł. Za sprzęt musimy wydać co najmniej 10500 zł - i to jeszcze w bardziej podstawowych wersjach z mniej zaawansowanymi systemami chłodzenia i funkcjami. Tyle że RTX 5090 to nie jest karta typowo do gier, a już profesjonalny sprzęt do zaawansowanej pracy z programami graficznymi i AI.

W typowo gamingowy sprzęt dla typowego Kowalskiego bardziej wpisuje się RTX 5080, którego faktycznie można kupić w rekomendowanej cenie ok. 4600 zł. Oczywiście nie mówię o najpotężniejszych wersjach wypełnionych masą RGB, ekranami i różnymi innymi dodatkami. Te potrafią być znacznie droższe, ale za to chłodniejsze i cichsze.

Podobnie jest w przypadku RTX-a 5070, który faktycznie staniał w polskich sklepach. Najtańsze wersje również można kupić w rekomendowanej cenie ok. 2549 zł i jest to naprawdę dobra wartość jak na sprzęt tej klasy. RTX 5070 to karta graficzna, którą można nazwać zdrowym rozsądkiem - z jednej strony oferuje bardzo dobrą wydajność w grach w rozdzielczości 1080p i 1440p, a z drugiej strony nie zniszczy portfela przeciętnego Polaka. 

Albert Żurek
21.08.2025 08:00
Tagi: GeForceKarty graficzneKomputeryNvidia
