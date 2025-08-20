MSI zarzuciło nowościami. Wyświetlacze wszędzie, gdzie tylko się da

Ładowanie...

W dzisiejszym sprzęcie komputerowym stawia się nie tylko na wydajność, ale też przede wszystkim na wygląd i ciekawe, wyróżniające dodatki. Dlatego producenci szukają coraz nowszych, bardziej interesujących rozwiązań. Nudne, niewyróżniające się komputery są dziś passe. Dlatego MSI stawia na ekrany tam, gdzie tylko może.

REKLAMA

Płyta główna MSI Godlike X Edition - 10-lecie najpotężniejszego smoka

MSI po raz pierwszy wprowadził serię płyt głównych Godlike w 2015 r., gdy na rynku procesorów dla komputerów osobistych dominował Intel. MSI Godlike X99 był stworzony dla procesorów takich jak Intel Core i7-5960X czy i7-6900K, które były absolutnie najpotężniejszymi układami w tych czasach.

Dziś rynek jest zgoła odmienny - gracze najchętniej decydują się na procesory AMD Ryzen. Dlatego firma na 10-lecie przygotowała limitowaną edycję płyty MEG X870E Godlike X Edition stworzoną dla podstawki AM5 i układów takich jak Ryzen 7 9800X3D, czy 9 9950X3D. Płyta została wyposażona we wszystko, co najlepsze: Dynamic Dashboard III, czyli wbudowany ekran wyświetlający dane dot. parametrów komputera, łączność EZ Link, porty M.2 Xpanderf-Z Slider dla łatwej instalacji dysków M.2.

To sprzęt dla najbardziej wymagających, choć na Gamescom pojawiły się też bardziej przystępne płyty główne. Mam na myśli serię MSI X870E MAX, która również bazuje na chipsecie X870E, wspiera dodatkowe ekrany, ale będzie trochę mniej ekskluzywna. W propozycjach z tej serii znajdzie się OC Engine firmy MSI oraz Direct OC Jumper, które umożliwiają precyzyjną kontrolę BCLK (bazowej częstotliwości zegara w komputerze) oraz dostrajanie parametrów w czasie rzeczywistym (bez potrzeby restartowania maszyny).

W tych płytach głównych znajdzie się także 64 pamięci ROM dla BIOS, 5-gigabitowe porty Ethernet, łączność WiFi 7 oraz USB-C o częstotliwości 40 Gb/s. Zastosowano też rozwiązanie mające na celu zapewnienie pełnej przepustowości PCIe 5.0 oraz złącza M.2 - czyli dyski w tej technologii powinny działać z maksymalną wydajnością. W serii MSI X870E MAX nie zabraknie również dodatków ułatwiających montaż dysku M.2 i odczepianie karty graficznej z portu PCIe x16.

Potrzeba więcej ekranów? Są w chłodzeniach i na obudowach

Oprócz nowych płyt głównych MSI pokazał:

chłodzenie wodne MPG Coreliquid P13 - propozycja z chłodnicą 360 mm i blokopompą wyposażoną w 2,1-calowy wyświetlacz LCD do wyświetlania dowolnych treści;

wyświetlacz MAG View Xpander 12 - 12,3-calowy ekran do obudowy z serii Pano, Maestro, Velox 300 do pionowego lub poziomego montażu w skrzynce lub poza komputerem zapewniający dodatkowe informacje;

nowe obudowy MEG Maestro 900, MAG PAno 130R;

zasilacz MAG A1000GL PCIE5 White - 1000-watowa propozycja w kolorze białym obsługująca porty zasilania 12VHPWR oraz 12v-2x6 w kartach graficznych RTX 40/50.

Wszystkie nowości powinny zostać wprowadzone do sprzedaży w niedalekiej przyszłości.

REKLAMA

Więcej o sprzęcie komputerowym przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 20.08.2025 11:58

Ładowanie...