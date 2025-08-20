/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

MSI zarzuciło nowościami. Wyświetlacze wszędzie, gdzie tylko się da

MSI na targach Gamescom 2025 pokazało swoje nowości sprzętowe. Są wśród nich nowe płyty główne, chłodzenia AiO, zasilacze, i obudowy. Niemal wszystkie urządzenia mają jedną cechę wspólną - wyświetlacze. 

Albert Żurek
MSI nowe sprzęty
REKLAMA

W dzisiejszym sprzęcie komputerowym stawia się nie tylko na wydajność, ale też przede wszystkim na wygląd i ciekawe, wyróżniające dodatki. Dlatego producenci szukają coraz nowszych, bardziej interesujących rozwiązań. Nudne, niewyróżniające się komputery są dziś passe. Dlatego MSI stawia na ekrany tam, gdzie tylko może.

REKLAMA

Płyta główna MSI Godlike X Edition - 10-lecie najpotężniejszego smoka

MSI po raz pierwszy wprowadził serię płyt głównych Godlike w 2015 r., gdy na rynku procesorów dla komputerów osobistych dominował Intel. MSI Godlike X99 był stworzony dla procesorów takich jak Intel Core i7-5960X czy i7-6900K, które były absolutnie najpotężniejszymi układami w tych czasach. 

Dziś rynek jest zgoła odmienny - gracze najchętniej decydują się na procesory AMD Ryzen. Dlatego firma na 10-lecie przygotowała limitowaną edycję płyty MEG X870E Godlike X Edition stworzoną dla podstawki AM5 i układów takich jak Ryzen 7 9800X3D, czy 9 9950X3D. Płyta została wyposażona we wszystko, co najlepsze: Dynamic Dashboard III, czyli wbudowany ekran wyświetlający dane dot. parametrów komputera, łączność EZ Link, porty M.2 Xpanderf-Z Slider dla łatwej instalacji dysków M.2.

To sprzęt dla najbardziej wymagających, choć na Gamescom pojawiły się też bardziej przystępne płyty główne. Mam na myśli serię MSI X870E MAX, która również bazuje na chipsecie X870E, wspiera dodatkowe ekrany, ale będzie trochę mniej ekskluzywna. W propozycjach z tej serii znajdzie się OC Engine firmy MSI oraz Direct OC Jumper, które umożliwiają precyzyjną kontrolę BCLK (bazowej częstotliwości zegara w komputerze) oraz dostrajanie parametrów w czasie rzeczywistym (bez potrzeby restartowania maszyny).

W tych płytach głównych znajdzie się także 64 pamięci ROM dla BIOS, 5-gigabitowe porty Ethernet, łączność WiFi 7 oraz USB-C o częstotliwości 40 Gb/s. Zastosowano też rozwiązanie mające na celu zapewnienie pełnej przepustowości PCIe 5.0 oraz złącza M.2 - czyli dyski w tej technologii powinny działać z maksymalną wydajnością. W serii MSI X870E MAX nie zabraknie również dodatków ułatwiających montaż dysku M.2 i odczepianie karty graficznej z portu PCIe x16.

Potrzeba więcej ekranów? Są w chłodzeniach i na obudowach

Oprócz nowych płyt głównych MSI pokazał:

  • chłodzenie wodne MPG Coreliquid P13 - propozycja z chłodnicą 360 mm i blokopompą wyposażoną w 2,1-calowy wyświetlacz LCD do wyświetlania dowolnych treści;
  • wyświetlacz MAG View Xpander 12 - 12,3-calowy ekran do obudowy z serii Pano, Maestro, Velox 300 do pionowego lub poziomego montażu w skrzynce lub poza komputerem zapewniający dodatkowe informacje;
  • nowe obudowy MEG Maestro 900, MAG PAno 130R;
  • zasilacz MAG A1000GL PCIE5 White - 1000-watowa propozycja w kolorze białym obsługująca porty zasilania 12VHPWR oraz 12v-2x6 w kartach graficznych RTX 40/50.

Wszystkie nowości powinny zostać wprowadzone do sprzedaży w niedalekiej przyszłości. 

REKLAMA

Więcej o sprzęcie komputerowym przeczytasz na Spider's Web: 

REKLAMA
Albert Żurek
20.08.2025 11:58
Tagi: KomputeryMSIProcesorypłyty główne
Najnowsze
11:26
Prezydent chciałby zwolnić, CPK woli przyspieszyć. Tak pojadą szybkie pociągi
Aktualizacja: 2025-08-20T11:26:26+02:00
10:43
Biały Dom zakłada konto na TikToku. To gdzie jest ten cały ban?
Aktualizacja: 2025-08-20T10:43:51+02:00
10:05
Szach i mat. To nie partia szachów, tylko ekran w nowym Huawei MatePad 11.5 (2025)
Aktualizacja: 2025-08-20T10:05:08+02:00
10:04
Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja, polskie ceny i promocja na start
Aktualizacja: 2025-08-20T10:04:21+02:00
9:40
Niezidentyfikowany obiekt runął na pole kukurydzy w Polsce. Huk był ogromny
Aktualizacja: 2025-08-20T09:40:24+02:00
9:19
Ulubiona myszka geeków będzie jeszcze lepsza. Amazon zdradził szczegóły
Aktualizacja: 2025-08-20T09:19:39+02:00
9:13
Mandaty za pożary drastycznie w górę. Wreszcie koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-08-20T09:13:18+02:00
9:00
CADEX - gdy technologia spotyka wizjonerów
Aktualizacja: 2025-08-20T09:00:08+02:00
8:11
Zaczęło się. TerapeutaGPT doprowadził do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-20T08:11:36+02:00
6:53
Wchodzę na stadion, dają mi gogle VR. Jak to działa, z 40 000 kibiców na trybunach?
Aktualizacja: 2025-08-20T06:53:00+02:00
6:43
Polska stawia na trotyl. Ma wzmocnić nasz potencjał zbrojeniowy
Aktualizacja: 2025-08-20T06:43:00+02:00
6:31
Chińczycy pokazali baterię marzeń. Aż trudno uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-20T06:31:00+02:00
6:21
Biała na warsztat. Polskie wojsko musi zdecydować, co dalej
Aktualizacja: 2025-08-20T06:21:00+02:00
6:11
Ta tkanina neutralizuje gaz bojowy. Jest lekka jak bawełna
Aktualizacja: 2025-08-20T06:11:00+02:00
1:31
Oglądam Gamescom 2025 i nic mi nie drgnęło. No, może przy symulatorze ciężarówki
Aktualizacja: 2025-08-20T01:31:47+02:00
21:51
Google ogrzeje tej zimy całe miasteczko w Finlandii. Co za pomysł
Aktualizacja: 2025-08-19T21:51:35+02:00
21:30
Realizm w grach wskakuje na wyższy poziom. NVIDIA ma na to nowy sposób
Aktualizacja: 2025-08-19T21:30:14+02:00
20:56
iPhone 17e nie taki zły, jak go malują. Serio jest na co czekać?
Aktualizacja: 2025-08-19T20:56:52+02:00
20:29
Tak będzie transmitowany sport przyszłości. Byłem na Stadionie Śląskim w 8K i 360 stopniach
Aktualizacja: 2025-08-19T20:29:54+02:00
19:46
Chcą zrobić smartfona, który będzie komputerem. Z Windowsem
Aktualizacja: 2025-08-19T19:46:02+02:00
18:54
WhatsApp będzie ci pisał wiadomości. Pozwolisz mu? 
Aktualizacja: 2025-08-19T18:54:20+02:00
18:21
Mały dron, a efekt jak bomba lotnicza. Ziemia aż się zatrzęsła
Aktualizacja: 2025-08-19T18:21:49+02:00
17:56
Tak łatwo posprzątasz galerię w smartfonie. Będziesz tylko machać palcem
Aktualizacja: 2025-08-19T17:56:15+02:00
17:16
DHL zapowiada zmiany. Jeszcze łatwiej wyślesz paczki
Aktualizacja: 2025-08-19T17:16:04+02:00
16:22
Nikt nie będzie gapił ci się na ekran. Samsung ma sprytny plan
Aktualizacja: 2025-08-19T16:22:42+02:00
15:01
Tak kupisz bilet w Warszawie. Wiemy, kiedy zacznie działać nowy system
Aktualizacja: 2025-08-19T15:01:05+02:00
13:57
ASUS Zenbook Duo to laptop, dzięki któremu mogę pracować w terenie. Test biura w plecaku
Aktualizacja: 2025-08-19T13:57:09+02:00
13:41
Rozpoczęła się rozbiórka warszawskiego Mordoru. Zło zostało pokonane
Aktualizacja: 2025-08-19T13:41:35+02:00
13:18
Uważaj na to, co wyświetla ci Google w Wyszukiwarce. Możesz stracić kasę
Aktualizacja: 2025-08-19T13:18:49+02:00
12:55
Allegro rozdaje kupony i pakiety Smart! za darmo. Będę grał i oszczędzał na zakupach
Aktualizacja: 2025-08-19T12:55:33+02:00
11:49
Chińskie sklepy zalały nas ciuchami. Mamy gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-08-19T11:49:45+02:00
11:28
Spójrz, jak wygląda nowy system iPhone'a. A teraz pomyśl, że to zapowiedź czegoś większego
Aktualizacja: 2025-08-19T11:28:43+02:00
10:37
Próbowali nauczyć robota grać na perkusji. Zwiędły im uszy
Aktualizacja: 2025-08-19T10:37:03+02:00
10:00
Oto POCO M7. Na ten telefon wydasz niecałe 800+ 
Aktualizacja: 2025-08-19T10:00:00+02:00
9:14
Maszt szkodliwy jak kiszone ogórki. Nie chcą go, ale kisić się nie boją
Aktualizacja: 2025-08-19T09:14:56+02:00
8:49
Noblista mówi, dlaczego AI może wysadzić ludzkość z siodła. "Liczą się tylko zyski"
Aktualizacja: 2025-08-19T08:49:25+02:00
8:18
Smartfon nową bronią Białego Domu. Tak Trump robi propagandę z zatrzymań FBI
Aktualizacja: 2025-08-19T08:18:36+02:00
7:00
Lepsze wiadomości między Androidem i iPhone'em. Dlaczego nadal nie ma ich w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-19T07:00:00+02:00
6:41
Odtworzyli reakcje z narodzin gwiazd. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-08-19T06:41:00+02:00
6:31
Mrówki są lepsze od ludzi. Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-08-19T06:31:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA