Jak Wi-Fi 7 ze starszymi urządzeniami? Sprawdziłem 11 archiwalnych sprzętów

Zero problemów, natychmiast wykrył sieć 6 GHz i połączył się z nią bez żadnych problemów. Przy czym to jest akurat w moim domu sprzęt, który korzysta z połączenia przewodowego i tutaj z wielką chęcią podłączyłbym go bezpośrednio do routera TP-Link właśnie tą metodą - najlepiej do któregoś z "szybszych" portów, a potem dalej do NAS-a.