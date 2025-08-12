/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Poradniki
  3. Sprzęt - Poradniki

Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 100 zł

Szykujesz szkolną wyprawkę dla swojego dziecka? No to sprawdź, jakie najlepsze akcesoria i urządzenia kupisz w cenie do 100 zł.

Piotr Grabiec
akcesoria-gadzety-dla-ucznia-ranking-ofert-do-100-zl-2025
REKLAMA

Czasy, gdy wyprawka szkolna ograniczała się do wizyty w księgarni oraz sklepie papierniczym, już minęły. Coraz częściej nieodzownym wyposażeniem młodych ludzi idących do szkoły jest elektronika użytkowa. Tylko co faktycznie warto kupić? Sprawdź, jakie akcesoria i urządzenia dla ucznia kupisz w cenie do 100 zł. Przygotowaliśmy kilka propozycji takich sprzętów.

Czytaj inne nasze teksty związane z powrotem do szkoły 2024:

REKLAMA
gadzet dla ucznia 100 1 powerbank baseus
Gadżet dla ucznia - powerbank

Powerbank BASEUS PicoGo 10000 mAh 20W - 99,99 zł

Rozładowany telefon u dziecka to prawdziwy koniec świata. Z jednej strony młody człowiek nie ma jak korzystać z internetu i grać w gry w drodze do domu, a z drugiej jednocześnie bez kontaktu z rodzicami i rówieśnikami. Rozwiązaniem tego problemu jest powerbank, czyli przenośny bank energii, który można wrzucić do plecaka.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Powerbank BASEUS PicoGo 10000 mAh 20W
Media Expert
gadzet dla ucznia 100 1 glosnik bluetooth polaroid
Gadżet dla ucznia - głośnik Bluetooth

Głośnik na Bluetooth Polaroid P1 - 93,43 zł

Głośnik bezprzewodowy to świetny gadżet dla każdego, nie tylko dla młodych ludzi - ale z pewnością syn lub córka z takowego się ucieszą. Dzięki temu dzieciaki wspólnie z przyjaciółmi mogą po lekcjach i w czasie okienek, np. obok szkolnego boiska, słuchać muzyki i to w lepszej jakości niż ta, którą oferuje telefon komórkowy. Wybór tego typu akcesoriów jest ogromny - dostępne są w najróżniejszych kształtach i kolorach. Niektóre z nich są przy tym wodoodporne i na tę cechę warto zwrócić uwagę.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Głośnik na Bluetooth Polaroid P1
Media Expert
gadzet dla ucznia 100 3 Mysz RAZER DeathAdder Essential
Gadżet dla ucznia - mysz

Mysz komputerowa RAZER DeathAdder Essential - 99,98 zł

Jeśli dziecko nosi do szkoły laptopa, to warto wyposażyć je w wygodną myszkę. Dzięki temu praca z dokumentami będzie wygodniejsza - kursorem z pomocą gryzonia operuje się precyzyjniej niż z wykorzystaniem gładzika. Do tego zbyt częste korzystanie z trackpadów może doprowadzić do problemów z nadgarstkami. Można przy tym zdecydować się na model gamingowy, który sprawdzi się super nie tylko podczas nauki, ale również podczas po lekcjach zabawy.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Mysz komputerowa RAZER DeathAdder Essential
Media Expert
gadzet dla ucznia 100 3 pendrive sandisk
Gadżet dla ucznia - pendrive

Pendrive Sandisk Ultra Dual Drive Luxe 128GB - 79,99

Dokumenty i inne dane można przesyłać przez internet, ale ten nie zawsze jest dostępny. Znacznie pewniejszą metodą może okazać się kopiowanie z domowego komputera plików na fizyczny nośnik taki jak pendrive, by potem przekazać pracę zaliczeniową w tej formie nauczycielowi, który może zgrać ją na swoją maszynę. No i na taki gadżet nie trzeba wydawać od razu całej stówki - ale im droższy, tym szybszy i/lub pojemniejszy może być.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Sandisk Ultra Dual Drive Luxe 128GB 
Media Markt
gadzet dla ucznia 100 5 folia ochronna 3mk
Gadżet dla ucznia - folia ochronna lub szkło ochronne
REKLAMA

Folia ochronna lub szkło ochronne na telefon

Dzieci mają to do siebie, że łatwo niszczą sprzęty elektroniczne. Smartfony w większości przypadków są ogromne i mogą wypaść z malutkiej dłoni. Dobrym pomysłem może być zakup szkła ochronnego na wyświetlacz, które zminimalizuje ryzyko uszkodzenia tego podzespołu - a naprawa takowego bywa kosztowna. Ceny różnią się w zależności od modelu telefonu.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Folia ochronna 3MK do telefonu iPhone 16
Media Markt
REKLAMA
Piotr Grabiec
12.08.2025 07:19
Tagi: AudioBack to SchoolGłośnikiMyszki komputerowePoradnik Szkolny 2024Powerbank
Najnowsze
12:25
Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował mnie na Messengerze? Jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-12T12:25:30+02:00
11:56
Jaka jest największa liczba? To skomplikowane bardziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-12T11:56:25+02:00
10:57
Podał przy kasie kod Blik i zapłacił za nieswoje zakupy. Jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-08-12T10:57:25+02:00
10:32
Perseidy 2025 - jak uchwycić spadające gwiazdy smartfonem? Sprawdzone wskazówki
Aktualizacja: 2025-08-12T10:32:06+02:00
10:01
To może być koniec oszukańczych reklam na Facebooku. Ale gigant jak zwykle przycwaniaczył
Aktualizacja: 2025-08-12T10:01:17+02:00
9:09
Roboty sprzątające kojarzyły się z tą firmą. iRobot ma potężne kłopoty
Aktualizacja: 2025-08-12T09:09:05+02:00
8:28
Zmiana zasad dotyczących powerbanków w tych samolotach. Musisz to wiedzieć, zanim polecisz
Aktualizacja: 2025-08-12T08:28:10+02:00
7:58
Muskowi odjechał nie peron, ale cała stacja. Nie może pogodzić się z porażką
Aktualizacja: 2025-08-12T07:58:26+02:00
7:19
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 100 zł
Aktualizacja: 2025-08-12T07:19:42+02:00
7:00
Niektórzy mówią wprost. Pomysł Microsoftu to... idiotyzm
Aktualizacja: 2025-08-12T07:00:00+02:00
6:41
Służby używają dziurawego systemu. Skutki mogą być katastrofalne
Aktualizacja: 2025-08-12T06:41:00+02:00
6:31
Były dyrektor Google’a: "Big Tech kłamie, oczywiście że AI zabierze wam pracę, moją też"
Aktualizacja: 2025-08-12T06:31:00+02:00
6:21
Drukują części do rakiet. Zbiornik z tytanu przeszedł ekstremalny test
Aktualizacja: 2025-08-12T06:21:00+02:00
6:11
Polacy odkryli najstarsze ślady kręgowców na lądzie. Historia ewolucji do zmiany
Aktualizacja: 2025-08-12T06:11:00+02:00
21:45
iPhone'a 17 jeszcze nie ma, a już sprzedają podróbki. Uważaj na takie oferty
Aktualizacja: 2025-08-11T21:45:28+02:00
21:15
Kupił najpotężniejszą kartę graficzną na rynku. Dostał... pustą obudowę
Aktualizacja: 2025-08-11T21:15:53+02:00
20:55
Apple szykuje laptopa jak smartfon. Cena robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-11T20:55:52+02:00
20:31
Uchwycono ogromną planetę blisko Ziemi. Pierwsze takie ujęcie w historii
Aktualizacja: 2025-08-11T20:31:21+02:00
19:48
Twój komputer ostatnio zwolnił? Znamy winowajcę - to przeglądarka
Aktualizacja: 2025-08-11T19:48:01+02:00
19:15
Apple znów miesza. Szkła ochronne zdradzają rozmiary iPhone’a 17
Aktualizacja: 2025-08-11T19:15:19+02:00
18:32
Układ w sprawie układów. Czegoś takiego branża jeszcze nie widziała 
Aktualizacja: 2025-08-11T18:32:26+02:00
18:04
AirTag w świetnej promocji na polskim Amazonie. Kupiłem komplet
Aktualizacja: 2025-08-11T18:04:28+02:00
17:16
To niesamowite. Nagrano moment pęknięcia ziemi podczas trzęsienia
Aktualizacja: 2025-08-11T17:16:39+02:00
16:50
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 1000 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T16:50:31+02:00
16:39
Samsung widzi twój bałagan w przeglądarce. I zrobi z tym porządek
Aktualizacja: 2025-08-11T16:39:45+02:00
16:01
Od tego wyroku zależy, kto wygra. My czy algorytmy
Aktualizacja: 2025-08-11T16:01:03+02:00
15:45
Apple szykuje nową Siri. W końcu będzie miała sens
Aktualizacja: 2025-08-11T15:45:01+02:00
15:30
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 500 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T15:30:27+02:00
14:53
Pozywa Microsoft, bo nie chce wyrzucać dwóch laptopów. I może mieć rację
Aktualizacja: 2025-08-11T14:53:18+02:00
14:28
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 250 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T14:28:15+02:00
13:52
Tak swoim smartfonem jeszcze nie płaciłeś. Nowa funkcja trafi do Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T13:52:22+02:00
13:43
Idziesz zrealizować receptę, a ktoś oddaje puste opakowania. Farmaceuci wkurzeni
Aktualizacja: 2025-08-11T13:43:44+02:00
12:50
Kupujesz telefon, a zegarek lub słuchawki dostajesz gratis. Samsung ma mega promocję
Aktualizacja: 2025-08-11T12:50:22+02:00
11:47
Tak Rosjanie zakłócają GPS. Źródłem jest baza oddalona 60 km od Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T11:47:21+02:00
11:28
Będziesz grał w gry kręcąc korbką. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-08-11T11:28:20+02:00
10:33
Bunt użytkowników ChataGPT. Zagrozili, że przestaną płacić
Aktualizacja: 2025-08-11T10:33:43+02:00
9:59
Zwroty z AliExpress ujawniają dane Polaków. Twoje też
Aktualizacja: 2025-08-11T09:59:45+02:00
9:12
Gość od ChataGPT mówi, że w historii nigdy nie było lepiej. Ma mocny przekaz do młodych ludzi
Aktualizacja: 2025-08-11T09:12:09+02:00
9:02
Napiła się wody z tatrzańskiego potoku. Źle się skończyło
Aktualizacja: 2025-08-11T09:02:16+02:00
8:04
Dłużej działają, ale jakim kosztem. Producent mówi, dlaczego zegarki konkurencji są gorsze
Aktualizacja: 2025-08-11T08:04:33+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA