Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 100 zł
Szykujesz szkolną wyprawkę dla swojego dziecka? No to sprawdź, jakie najlepsze akcesoria i urządzenia kupisz w cenie do 100 zł.
Czasy, gdy wyprawka szkolna ograniczała się do wizyty w księgarni oraz sklepie papierniczym, już minęły. Coraz częściej nieodzownym wyposażeniem młodych ludzi idących do szkoły jest elektronika użytkowa. Tylko co faktycznie warto kupić? Sprawdź, jakie akcesoria i urządzenia dla ucznia kupisz w cenie do 100 zł. Przygotowaliśmy kilka propozycji takich sprzętów.
Czytaj inne nasze teksty związane z powrotem do szkoły 2024:
Powerbank BASEUS PicoGo 10000 mAh 20W - 99,99 zł
Rozładowany telefon u dziecka to prawdziwy koniec świata. Z jednej strony młody człowiek nie ma jak korzystać z internetu i grać w gry w drodze do domu, a z drugiej jednocześnie bez kontaktu z rodzicami i rówieśnikami. Rozwiązaniem tego problemu jest powerbank, czyli przenośny bank energii, który można wrzucić do plecaka.
Głośnik na Bluetooth Polaroid P1 - 93,43 zł
Głośnik bezprzewodowy to świetny gadżet dla każdego, nie tylko dla młodych ludzi - ale z pewnością syn lub córka z takowego się ucieszą. Dzięki temu dzieciaki wspólnie z przyjaciółmi mogą po lekcjach i w czasie okienek, np. obok szkolnego boiska, słuchać muzyki i to w lepszej jakości niż ta, którą oferuje telefon komórkowy. Wybór tego typu akcesoriów jest ogromny - dostępne są w najróżniejszych kształtach i kolorach. Niektóre z nich są przy tym wodoodporne i na tę cechę warto zwrócić uwagę.
Mysz komputerowa RAZER DeathAdder Essential - 99,98 zł
Jeśli dziecko nosi do szkoły laptopa, to warto wyposażyć je w wygodną myszkę. Dzięki temu praca z dokumentami będzie wygodniejsza - kursorem z pomocą gryzonia operuje się precyzyjniej niż z wykorzystaniem gładzika. Do tego zbyt częste korzystanie z trackpadów może doprowadzić do problemów z nadgarstkami. Można przy tym zdecydować się na model gamingowy, który sprawdzi się super nie tylko podczas nauki, ale również podczas po lekcjach zabawy.
Pendrive Sandisk Ultra Dual Drive Luxe 128GB - 79,99
Dokumenty i inne dane można przesyłać przez internet, ale ten nie zawsze jest dostępny. Znacznie pewniejszą metodą może okazać się kopiowanie z domowego komputera plików na fizyczny nośnik taki jak pendrive, by potem przekazać pracę zaliczeniową w tej formie nauczycielowi, który może zgrać ją na swoją maszynę. No i na taki gadżet nie trzeba wydawać od razu całej stówki - ale im droższy, tym szybszy i/lub pojemniejszy może być.
Folia ochronna lub szkło ochronne na telefon
Dzieci mają to do siebie, że łatwo niszczą sprzęty elektroniczne. Smartfony w większości przypadków są ogromne i mogą wypaść z malutkiej dłoni. Dobrym pomysłem może być zakup szkła ochronnego na wyświetlacz, które zminimalizuje ryzyko uszkodzenia tego podzespołu - a naprawa takowego bywa kosztowna. Ceny różnią się w zależności od modelu telefonu.