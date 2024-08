Komputer jest jednym z najważniejszych narzędzi w arsenale ucznia. Wiele osób decyduje się na zakup laptopa, ale co w sytuacji, gdy młody człowiek nie ma potrzeby zabierać ze sobą notebooka do szkoły, a do tego lubi grać w gry wideo? Dobrym wyborem może się okazać komputer stacjonarny z systemem Windows, który można postawić pod biurkiem i podpiąć na stałe do ekranu oraz akcesoriów takich jak klawiatura i mysz.