Co to znaczy "refurbished" i czy warto kupować elektronikę z tym oznaczeniem? Wyjaśniamy

Elektronika od zawsze była droga, a w ostatnich latach w wyniku inflacji i niestabilnego kursu złotówki sytuacja klientów się pogorszyła. Doszło do absurdalnych sytuacji, gdy iPhone’y po roku od premiery po pojawieniu się ich następców potrafiły zrobić się droższe, a nie tańsze, tak jak to było do tej pory. To samo było zresztą z tabletami i komputerami Apple’a, a u innych firm również nie wygląda to zbyt różowo. Nie dziwi, że konsumenci zaczynają kombinować.



Jednym ze sposobów na zakup elektroniki w niższej cenie niż katalogowa jest polowanie na promocje. Niestety często akurat ten model, który konsumenta interesuje, jest przeceniany rzadko albo wcale. Część osób decyduje się na sprzęt używany, ale używki to zawsze loteria - nigdy nie ma pewności, czy nie będzie on po czasie sprawiał problemów. Jest jednak jeszcze inna droga: sprzęty oznaczone jako refurbished.