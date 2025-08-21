Twoją rozmowę z AI Muska może czytać każdy w sieci. Potężna wtopa

Ładowanie...

Sytuacja wygląda następująco: Forbes zauważył, że setki tysięcy rozmów przeprowadzonych z czatbotem xAi są ogólnodostępne w internecie. Wystarczy wpisać jedno polecenie w wyszukiwarkę i można je wyświetlić. Tu kończy się prywatność - jeśli macie fioła na jej punkcie, lepiej zrezygnujcie z Groka. Inni mogą czytać wszystko, co piszecie.

REKLAMA

Grok od Elona Muska publicznie udostępnia rozmowy użytkowników. Są ich tysiące

Z czatbota sztucznej inteligencji Grok można skorzystać na kilka sposobów: poprosić o odpowiedź pod postem, wejść w dedykowaną zakładkę czatbota w serwisie X (dostępną zarówno na smartfonach, jak i w przeglądarce) oraz użyć dedykowanego serwisu grok.com. Każdą rozmowę możemy udostępnić dzięki unikalnego dla czatu adresu URL.

Rozwiązanie zostało stworzone w celu udostępniania czatów znajomym i rodzinie, ale odkryto, że ma inne zastosowanie. Otóż adresy URL są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe takie jak Google czy Bing. Dzięki temu każdy, kto ma dostęp do internetu, w teorii może podejrzeć historię czatów przeprowadzonych z Grokiem.

Wystarczy umieć korzystać z zaawansowanych filtrów wyszukiwarki Google, wpisując polecenie site:grok.com/share/. Wtedy uzyskamy dostęp do najróżniejszych rozmów - przy zastosowaniu odpowiednich filtrów także w j.polskim. Czaty ujawnione przez Google (a raczej przez Groka) dają nam wgląd do masy zapytań w różnych językach. Zapytania oczywiście bywają różne - znajdą się tam także nielegalne rzeczy.

Forbes dostrzegł przypadki, gdzie użytkownicy pytali sztuczną inteligencję o tworzenie narkotyków, programowanie wirusów komputerowych, a nawet metody samobójstwa. W wielu przypadkach sztuczna inteligencja nie odmawiała podania odpowiedzi.

Możliwość czytania cudzych czatów budzi wątpliwości dotyczące prywatności. Fakt, czaty nie są oznaczane pseudonimami użytkowników serwisu X. Z pewnością większość osób nie chciałaby, aby inni wiedzieli, o czym rozmawiają ze sztuczną inteligencją. Inna sprawa, gdyby korzystający mieli świadomość, że jest taka możliwość.

Nie wiem, jak wy, ale po przeczytaniu tej informacji wolę nie korzystać z Groka poprzez witrynę Grok.com. Niejasne pozostaje to, czy rozmowy ze sztuczną inteligencją przeprowadzane w aplikacji mobilnej czatbota oraz poprzez aplikację serwisu X również mogą pojawić się w wyszukiwarkach. Obecne informacje wskazują na to, że w Google pojawiło się ponad 524 tys. konwersacji.

W momencie pisania tego tekstu w dalszym ciągu jest możliwość wyszukiwania czatów z Groka w Google’u.

Więcej o sztucznej inteligencji przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: miss.cabul / Shutterstock.com



REKLAMA

Albert Żurek 21.08.2025 19:21

Ładowanie...