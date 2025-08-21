/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Twoją rozmowę z AI Muska może czytać każdy w sieci. Potężna wtopa

Elon Musk nie ma ostatnio dobrej prasy. Tym razem okazało się, że rozmowy przeprowadzane ze sztuczną inteligencją Grok wcale nie są takie prywatne. Każdy, kto ma dostęp do internetu, może je sprawdzić.

Albert Żurek
Grok sztuczna inteligencja Elona Muska
REKLAMA

Sytuacja wygląda następująco: Forbes zauważył, że setki tysięcy rozmów przeprowadzonych z czatbotem xAi są ogólnodostępne w internecie. Wystarczy wpisać jedno polecenie w wyszukiwarkę i można je wyświetlić. Tu kończy się prywatność - jeśli macie fioła na jej punkcie, lepiej zrezygnujcie z Groka. Inni mogą czytać wszystko, co piszecie.

REKLAMA

Grok od Elona Muska publicznie udostępnia rozmowy użytkowników. Są ich tysiące

Z czatbota sztucznej inteligencji Grok można skorzystać na kilka sposobów: poprosić o odpowiedź pod postem, wejść w dedykowaną zakładkę czatbota w serwisie X (dostępną zarówno na smartfonach, jak i w przeglądarce) oraz użyć dedykowanego serwisu grok.com. Każdą rozmowę możemy udostępnić dzięki unikalnego dla czatu adresu URL.

Rozwiązanie zostało stworzone w celu udostępniania czatów znajomym i rodzinie, ale odkryto, że ma inne zastosowanie. Otóż adresy URL są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe takie jak Google czy Bing. Dzięki temu każdy, kto ma dostęp do internetu, w teorii może podejrzeć historię czatów przeprowadzonych z Grokiem.

Wystarczy umieć korzystać z zaawansowanych filtrów wyszukiwarki Google, wpisując polecenie site:grok.com/share/. Wtedy uzyskamy dostęp do najróżniejszych rozmów - przy zastosowaniu odpowiednich filtrów także w j.polskim. Czaty ujawnione przez Google (a raczej przez Groka) dają nam wgląd do masy zapytań w różnych językach. Zapytania oczywiście bywają różne - znajdą się tam także nielegalne rzeczy. 

Forbes dostrzegł przypadki, gdzie użytkownicy pytali sztuczną inteligencję o tworzenie narkotyków, programowanie wirusów komputerowych, a nawet metody samobójstwa. W wielu przypadkach sztuczna inteligencja nie odmawiała podania odpowiedzi. 

Możliwość czytania cudzych czatów budzi wątpliwości dotyczące prywatności. Fakt, czaty nie są oznaczane pseudonimami użytkowników serwisu X. Z pewnością większość osób nie chciałaby, aby inni wiedzieli, o czym rozmawiają ze sztuczną inteligencją. Inna sprawa, gdyby korzystający mieli świadomość, że jest taka możliwość.

Nie wiem, jak wy, ale po przeczytaniu tej informacji wolę nie korzystać z Groka poprzez witrynę Grok.com. Niejasne pozostaje to, czy rozmowy ze sztuczną inteligencją przeprowadzane w aplikacji mobilnej czatbota oraz poprzez aplikację serwisu X również mogą pojawić się w wyszukiwarkach. Obecne informacje wskazują na to, że w Google pojawiło się ponad 524 tys. konwersacji.

W momencie pisania tego tekstu w dalszym ciągu jest możliwość wyszukiwania czatów z Groka w Google’u. 

Więcej o sztucznej inteligencji przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: miss.cabul / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
21.08.2025 19:21
Tagi: Elon MuskSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
18:58
Vivo uderza w Apple Vision Pro. Widziałem gogle tańsze o połowę
Aktualizacja: 2025-08-21T18:58:05+02:00
18:45
Google Pixel 10 u polskich operatorów. Sprawdzam, gdzie najtaniej
Aktualizacja: 2025-08-21T18:45:43+02:00
17:55
Realme ma potwora z baterią 10000+ mAh. Smartfon zmieni rynek
Aktualizacja: 2025-08-21T17:55:40+02:00
17:22
Wybija czas Huawei Watch GT 6. Czekaj z zakupami, będzie tanio
Aktualizacja: 2025-08-21T17:22:28+02:00
16:58
Wypełnisz ankietę w rządowej apce, idziesz za darmo do lekarza. Takie czasy
Aktualizacja: 2025-08-21T16:58:35+02:00
16:12
Apple planuje mocną nowość w zegarkach. W końcu coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-08-21T16:12:03+02:00
15:54
Samsung zwróci ci kasę, jeśli kupisz smartfon. Oszczędzam tak tysiaka
Aktualizacja: 2025-08-21T15:54:17+02:00
15:44
Asystent Google już tylko w sercu. Google usuwa go z naszych domów
Aktualizacja: 2025-08-21T15:44:30+02:00
14:43
Tyle macie z tego AI w firmie. Piękny dowód owczego pędu po straty
Aktualizacja: 2025-08-21T14:43:54+02:00
14:20
Znaleźli sposób na lotniskową drożyznę. To wyłom w cenowym szantażu
Aktualizacja: 2025-08-21T14:20:21+02:00
13:50
Nowy symbol pojawi się na produktach. Tylko tak zwrócisz opakowanie
Aktualizacja: 2025-08-21T13:50:41+02:00
12:55
Otworzysz Paczkomat samochodem. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-21T12:55:43+02:00
12:45
15 lat temu na skwerku we Wrocławiu nic się nie wydarzyło. I dlatego każdy o tym pamięta
Aktualizacja: 2025-08-21T12:45:45+02:00
11:38
Potrafisz się wysłowić? To skorzystasz z nowej funkcji w Zdjęciach Google
Aktualizacja: 2025-08-21T11:38:35+02:00
10:47
Ktoś powiedział stop szaleństwu Zuckerberga. Spalarnia pieniędzy działała pełną parą
Aktualizacja: 2025-08-21T10:47:06+02:00
10:02
Elektronika w szkolnej wyprawce. Praktyczne urządzenia dla ucznia
Aktualizacja: 2025-08-21T10:02:21+02:00
9:51
Koniec wiatraków i fotowoltaiki. "Czas głupoty dobiegł końca"
Aktualizacja: 2025-08-21T09:51:35+02:00
9:17
Samoloty przestaną latać, bo przeszkadzały. Uziemił je hałas
Aktualizacja: 2025-08-21T09:17:11+02:00
8:39
Smartfon Trumpa na nowej grafice. Koń by się uśmiał
Aktualizacja: 2025-08-21T08:39:20+02:00
8:00
NVIDIA tnie ceny kart graficznych GeForce. W Polsce też
Aktualizacja: 2025-08-21T08:00:08+02:00
7:12
Leciałem Ryanairem i ostrzegam. Obsługa wpadła w szał mierzenia bagażu
Aktualizacja: 2025-08-21T07:12:43+02:00
7:00
Samsung ulepszy Galaxy S25 Ultra. Potrzebna będzie tylko aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-21T07:00:00+02:00
6:13
Polska rakieta poleci w kosmos. Wiemy, co zabierze ze sobą Perun
Aktualizacja: 2025-08-21T06:13:00+02:00
6:09
Na kółkach przenieśli kościół, bo miejscowość się zapada. Ale szalona akcja
Aktualizacja: 2025-08-21T06:09:00+02:00
6:06
Odkryli nowy księżyc Urana. Ale maluszek
Aktualizacja: 2025-08-21T06:06:00+02:00
6:00
Polskie niebo będzie lepiej chronione. Nowe samoloty rozpoczną dyżury bojowe
Aktualizacja: 2025-08-21T06:00:00+02:00
21:00
Duma: hitem Gamescom jest polskie Valor Mortis o horrorze w armii Napoleona
Aktualizacja: 2025-08-20T21:00:04+02:00
20:20
Wszedłem do studia CANAL+ Sport. 5 rzeczy, które mnie zszokowały
Aktualizacja: 2025-08-20T20:20:45+02:00
19:00
Dino pozazdrościło Lidlowi i Biedronce. Łatwiej wyhaczysz promocje
Aktualizacja: 2025-08-20T19:00:01+02:00
18:00
Słuchawki ANC za 649 zł? Takie są Google Pixel Buds 2a
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Google Pixel Watch 4 - polska cena i wszystkie nowości. Apple Watch ma problem
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Składany Pixel 10 Pro Fold to petarda. Ale Polak zapłacze
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Pixel 10 Pro i Pro XL oficjalnie. Drogi, ale potężny
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Oto Google Pixel 10. Pełna specyfikacja i polska cena
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
16:21
Ten telefon rośnie wraz z dzieckiem. I ma je chronić
Aktualizacja: 2025-08-20T16:21:38+02:00
15:40
Google przestraszył się Brukseli. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-20T15:40:42+02:00
15:02
Miał być hit, jest niewypał. Apple wywali z iPhone'a funkcję, którą się chwalił
Aktualizacja: 2025-08-20T15:02:44+02:00
14:31
Koniec z szukaniem kasy. Łatwiej zapłacisz w polskich urzędach
Aktualizacja: 2025-08-20T14:31:49+02:00
13:48
Koniec płacenia za dostawę jedzenia. Pyszne.pl ma wygodne rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-08-20T13:48:22+02:00
12:59
Spotify Premium za darmo na trzy miesiące. Oto co musisz zrobić
Aktualizacja: 2025-08-20T12:59:17+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA