/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Zaczęło się. TerapeutaGPT doprowadził do tragedii

ChatGPT stał się powiernikiem dla młodej kobiety w kryzysie, lecz nie potrafił zareagować, gdy sytuacja stała się alarmująca. Rodzina zmarłej Sophie podzieliła się zapisami z rozmów z ChatGPT, by uniknąć kolejnego dramatu.

Malwina Kuśmierek
ChatGPT w roli terapeuty zawiódł młodą kobietę
REKLAMA

Rozmowy z ChatGPT lub jakimkolwiek innym czatbotem dają użytkownikom poczucie anonimowości, przy jednoczesnej możliwości prowadzenia niekończących się rozmów z systemem, który może "odpowiadać jak człowiek". Jednak na możliwości odpowiedzi jak człowiek się kończy, bo poza generowaniem słów w eter, czatboty nie są w stanie reagować na niebezpieczne sytuacje.

REKLAMA

Przez miesiące rozmawiała z czatbotem. OpenAI miało informacje, które mogłyby uratować życie, lecz z nich nie skorzystało

Jeżeli doświadczasz trudności, potrzebujesz pomocy lub chcesz udzielić pomocy innej osobie w kryzysie zdrowia psychicznego, pomocy na terenie całego kraju można szukać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 i Młodzieżowy Telefon Zaufania 116 111.

Sophie Rottenberg była 29-letnią kobietą, którą bliscy opisywali jako pełną życia, dowcipu i entuzjazmu. Jej matka, Laura Reiley, w opublikowanym w New York Times artykule wspomina córkę jako osobę bez wyraźnych problemów, zawsze gotową do działania. Dopiero po jej odejściu rodzina odkryła, że Sophie przez wiele miesięcy prowadziła rozmowy z ChatGPT, wcielającym się w rolę wirtualnego terapeuty o imieniu Harry.

Sama postać Harry'ego nie została wymyślona przez Sophię, a wykreowana z pomocą gotowego, popularnego promptu (zbioru instrukcji tekstowych) z serwisu Reddit.

W zapisach rozmów z ChatGPT widać, że Sophie dzieliła się z nim swoimi obawami. "Mam naprzemiennie trudne myśli. Chcę się wyleczyć, ale one stoją mi na przeszkodzie" - pisała. Na takie wyznania chatbot odpowiadał słowami wsparcia: "Nie musisz mierzyć się z tym bólem sama. Jesteś wartościowa, twoje życie ma sens, nawet jeśli teraz go nie dostrzegasz".

Harry proponował też różne strategie: od ćwiczeń oddechowych po prowadzenie dziennika czy wystawianie się na światło dzienne. Niekiedy radził Sophie, by zwróciła się po profesjonalną pomoc. Jednak - w odróżnieniu od żywego terapeuty - nie mógł podjąć żadnych kroków, gdy zagrożenie stawało się realne. Sophie pisała wprost o planach, a mimo to rozmowy kończyły się na delikatnych słowach wsparcia, które nie mogły doprowadzić do realnej interwencji i ratujących życie działań.

Laura Reiley, matka Sophie, w rozmowie z "NYT" podkreśla, że prawdziwy terapeuta w podobnej sytuacji zastosowałby odpowiednie procedury bezpieczeństwa - od stworzenia planu kryzysowego po skierowanie pacjentki do odpowiedniej placówki medycznej. Chatbot takich możliwości nie miał.

Sophie dzięki niemu mogła zbudować czarną skrzynkę, która sprawiła, że jej otoczenie nie dostrzegało skali cierpienia

Laura zdaje sobie sprawę, że osoby podobne do Sophie są wśród nas, wobec czego boi się, że popularyzacja wszelkiego rodzaju chatbotów i asystentów doprowadzi do kolejnych tego typu sytuacji.

Obawiam się, że wprowadzając towarzyszy opartych na sztucznej inteligencji, możemy ułatwić naszym bliskim unikanie rozmów z ludźmi na najtrudniejsze tematy, w tym odebrania sobie życia. Jest to problem, który będą musiały rozwiązać umysły mądrzejsze ode mnie

OpenAI, w odpowiedzi na publikację, przyznało, że pracuje nad lepszymi narzędziami wykrywającymi stany kryzysowe. Ale dla rodziny Reiley to gorzka konstatacja, bo w przypadku Sophie - jak mówi jej matka - zabrakło właśnie tego jednego kroku, który mógłby skierować pomoc w odpowiednim momencie.

REKLAMA

Więcej na temat ChatGPT:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
20.08.2025 08:11
Tagi: ChatbotChatGPTSztuczna inteligencja (AI)zdrowie
Najnowsze
6:53
Wchodzę na stadion, dają mi gogle VR. Jak to działa, z 40 000 kibiców na trybunach?
Aktualizacja: 2025-08-20T06:53:00+02:00
6:43
Polska stawia na trotyl. Ma wzmocnić nasz potencjał zbrojeniowy
Aktualizacja: 2025-08-20T06:43:00+02:00
6:31
Chińczycy pokazali baterię marzeń. Aż trudno uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-20T06:31:00+02:00
6:21
Biała na warsztat. Polskie wojsko musi zdecydować, co dalej
Aktualizacja: 2025-08-20T06:21:00+02:00
6:11
Ta tkanina neutralizuje gaz bojowy. Jest lekka jak bawełna
Aktualizacja: 2025-08-20T06:11:00+02:00
1:31
Oglądam Gamescom 2025 i nic mi nie drgnęło. No, może przy symulatorze ciężarówki
Aktualizacja: 2025-08-20T01:31:47+02:00
21:51
Google ogrzeje tej zimy całe miasteczko w Finlandii. Co za pomysł
Aktualizacja: 2025-08-19T21:51:35+02:00
21:30
Realizm w grach wskakuje na wyższy poziom. NVIDIA ma na to nowy sposób
Aktualizacja: 2025-08-19T21:30:14+02:00
20:56
iPhone 17e nie taki zły, jak go malują. Serio jest na co czekać?
Aktualizacja: 2025-08-19T20:56:52+02:00
20:29
Tak będzie transmitowany sport przyszłości. Byłem na Stadionie Śląskim w 8K i 360 stopniach
Aktualizacja: 2025-08-19T20:29:54+02:00
19:46
Chcą zrobić smartfona, który będzie komputerem. Z Windowsem
Aktualizacja: 2025-08-19T19:46:02+02:00
18:54
WhatsApp będzie ci pisał wiadomości. Pozwolisz mu? 
Aktualizacja: 2025-08-19T18:54:20+02:00
18:21
Mały dron, a efekt jak bomba lotnicza. Ziemia aż się zatrzęsła
Aktualizacja: 2025-08-19T18:21:49+02:00
17:56
Tak łatwo posprzątasz galerię w smartfonie. Będziesz tylko machać palcem
Aktualizacja: 2025-08-19T17:56:15+02:00
17:16
DHL zapowiada zmiany. Jeszcze łatwiej wyślesz paczki
Aktualizacja: 2025-08-19T17:16:04+02:00
16:22
Nikt nie będzie gapił ci się na ekran. Samsung ma sprytny plan
Aktualizacja: 2025-08-19T16:22:42+02:00
15:01
Tak kupisz bilet w Warszawie. Wiemy, kiedy zacznie działać nowy system
Aktualizacja: 2025-08-19T15:01:05+02:00
13:57
ASUS Zenbook Duo to laptop, dzięki któremu mogę pracować w terenie. Test biura w plecaku
Aktualizacja: 2025-08-19T13:57:09+02:00
13:41
Rozpoczęła się rozbiórka warszawskiego Mordoru. Zło zostało pokonane
Aktualizacja: 2025-08-19T13:41:35+02:00
13:18
Uważaj na to, co wyświetla ci Google w Wyszukiwarce. Możesz stracić kasę
Aktualizacja: 2025-08-19T13:18:49+02:00
12:55
Allegro rozdaje kupony i pakiety Smart! za darmo. Będę grał i oszczędzał na zakupach
Aktualizacja: 2025-08-19T12:55:33+02:00
11:49
Chińskie sklepy zalały nas ciuchami. Mamy gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-08-19T11:49:45+02:00
11:28
Spójrz, jak wygląda nowy system iPhone'a. A teraz pomyśl, że to zapowiedź czegoś większego
Aktualizacja: 2025-08-19T11:28:43+02:00
10:37
Próbowali nauczyć robota grać na perkusji. Zwiędły im uszy
Aktualizacja: 2025-08-19T10:37:03+02:00
10:00
Oto POCO M7. Na ten telefon wydasz niecałe 800+ 
Aktualizacja: 2025-08-19T10:00:00+02:00
9:14
Maszt szkodliwy jak kiszone ogórki. Nie chcą go, ale kisić się nie boją
Aktualizacja: 2025-08-19T09:14:56+02:00
8:49
Noblista mówi, dlaczego AI może wysadzić ludzkość z siodła. "Liczą się tylko zyski"
Aktualizacja: 2025-08-19T08:49:25+02:00
8:18
Smartfon nową bronią Białego Domu. Tak Trump robi propagandę z zatrzymań FBI
Aktualizacja: 2025-08-19T08:18:36+02:00
7:00
Lepsze wiadomości między Androidem i iPhone'em. Dlaczego nadal nie ma ich w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-19T07:00:00+02:00
6:41
Odtworzyli reakcje z narodzin gwiazd. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-08-19T06:41:00+02:00
6:31
Mrówki są lepsze od ludzi. Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-08-19T06:31:00+02:00
6:21
Dlaczego nie znosimy zawracać? Oto zaskakująca przyczyna
Aktualizacja: 2025-08-19T06:21:00+02:00
6:11
Xbox się sypie, ale legenda Microsoftu uspokaja: "Jestem podekscytowany przyszłością"
Aktualizacja: 2025-08-19T06:11:00+02:00
21:32
Negocjowali dziewięć dni i nocy o plastiku. Wszystko na marne
Aktualizacja: 2025-08-18T21:32:19+02:00
21:16
Seniorzy pokochali nowe technologie. Niestety, oszuści też to zauważyli
Aktualizacja: 2025-08-18T21:16:47+02:00
20:50
Dominacja Intela topnieje. AMD już w co czwartym komputerze
Aktualizacja: 2025-08-18T20:50:43+02:00
20:11
Jak usunąć konto na Instagramie? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-08-18T20:11:16+02:00
20:05
Tworzą lekarza-robota dla kosmonautów. To niesamowite
Aktualizacja: 2025-08-18T20:05:22+02:00
19:32
Nowe słuchawki Samsung Galaxy już w Polsce. Tyle trzeba zapłacić
Aktualizacja: 2025-08-18T19:32:51+02:00
19:01
Android ulepsza kopie zapasowe. W końcu nic nie przepadnie
Aktualizacja: 2025-08-18T19:01:32+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA