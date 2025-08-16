/
ChatGPT zaproponował mu zdrowy zamiennik soli i się zatruł. Nie rób tego w domu

Bezkrytyczne korzystanie z ChatGPT może skończyć się tragicznie. Przekonał się o tym pewien starszy mężczyzna, który zaufał czatbotowi twierdzącemu, że bromek sodu to zdrowy zamiennik soli kuchennej.

Malwina Kuśmierek
Starszy mężczyzna zatruł się po tym jak ChatGPT zaproponował mu "zdrowy" zamiennik soli
ChatGPT stał się dla wielu internetowym doradcą pierwszego wyboru - od wymyślania imion dla kota, przez planowanie wspólnych wyjazdów, po tworzenie kuracji dermatologicznej.

Te drobne przysługi potrafią jednak uśpić czujność i sprawić, że użytkownicy nabiorą przekonania, iż AI można zaufać w każdej dziedzinie. Jak pokazuje najnowszy przypadek z USA, to złudne poczucie pewności może skończyć się w szpitalu.

Dziadek dla zdrowia chciał zastąpić sól. ChatGPT zasugerował mu toksyczną substancję

Lekarze z University of Washington w Seattle opisali w czasopiśmie Annals of Internal Medicine przypadek medyczny 60-letniego mężczyzny, który trafił na oddział ratunkowy z objawami psychozy i poważnymi zaburzeniami metabolicznymi. Powód? Przez trzy miesiące całkowicie wyeliminował chlorek sodu (czyli sól kuchenną) ze swojej diety, zastępując go... bromkiem sodu. Substancję kupił w internecie po tym, jak ChatGPT zasugerował mu, że "chlorek można zastąpić bromkiem" - bez wyjaśnienia, że chodzi o kontekst chemiczny, a nie kulinarny, i bez ostrzeżenia o toksyczności.

Bromek sodu dziś wykorzystywany jest głównie w środkach do czyszczenia basenów i jako lek przeciwdrgawkowy dla psów. W XIX i na początku XX wieku stosowano go w medycynie, jednak jego długotrwałe przyjmowanie prowadzi do tzw. bromizmu - zatrucia objawiającego się m.in. halucynacjami, problemami z mową, sennością, a w skrajnych przypadkach śpiączką. Choroba praktycznie zniknęła po wprowadzeniu regulacji sprzedaży bromu w latach 70., ale - jak pokazuje ten przypadek - w erze e-commerce i generatywnej AI może wrócić w najmniej oczekiwany sposób.

Zapytałam się ChataGPT, czy mogę zamienić chlorek na bromek

Według relacji lekarzy, pacjent korzystał prawdopodobnie z wersji ChatGPT-3.5 lub 4.0. Redakcja amerykańskiego serwisu 404media postanowiła porozmawiać z ChatGPT i sprawdzić, czy bot wciąż sugeruje zamienne stosowanie chlorku sodu i bromku sodu. Czatbot rzeczywiście zwracał sugestie o możliwości zamiany NaCl na NaBr, jednakże tylko wtedy gdy redaktorzy pytali go o "chlorek sodu", a nie "sól kuchenną" i bez wspominania o zastosowaniach domowych lub w przemyśle spożywczym.

Spróbowałam kilkoma frazami - także "typowo Googlowymi" - zapytać ChatGPT o możliwości zastąpienia chlorku sodu bromkiem sodu. Lecz czatbot za każdym razem albo od razu wskazywał, że NaBr nie może być stosowany do celów spożywczych, albo najpierw przedstawiał związek z perspektywy chemicznej, na końcu dodając zastrzeżenie o niemożliwości spożycia.

Choć tym razem sprawa zakończyła się całkiem pozytywnie, nie powinna ona usypiać naszej czujności - pewność siebie ChataGPT, jego poprawność językowa oraz całkiem bogate słownictwo może wpuścić w maliny każdego. Co więcej, prawdopodobieństwo tego typu sytuacji wzrasta wraz z brakiem doświadczenia użytkownika w obcowaniu z technologią.

Dlatego proszę, kup swojemu dziadkowi kieszonkowy atlas grzybów, a nie subskrypcję ChatGPT Plus.

16.08.2025 07:55
