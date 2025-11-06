REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Plus odpalił hit. Absurdalnie dużo internetu

Operator komórkowy przeszedł samego siebie i uruchomił świetną ofertę na kartę. Aż 100 000 GB internetu każdego miesiąca. Cena? 35 zł. 

Albert Żurek
plus nowa oferta intenet
REKLAMA

Za nową promocję odpowiada Plus i Plush. Jeśli korzystacie z oferty na kartę w tych dwóch sieciach, jest szansa, że będziecie mogli z tego skorzystać. Opcja jest też dostępna dla nowych klientów. Co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, żeby odebrać tak ogromną paczkę danych? Już tłumaczę.

REKLAMA

100 000 GB (100 TB) internetu co miesiąc. To się nazywa oferta Plusa

Plus uruchomił nową promocję skierowaną przede wszystkim do studentów. Dla uczniów szkół wyższych stworzono dedykowany pakiet w ofercie na kartę, który kosztuje 35 zł/mies. i obejmuje:

  • nielimitowane rozmowy w kraju,
  • nielimitowane SMS-y i MMS-y,
  • 100 000 GB do wykorzystania w Polsce każdego miesiąca. 

Jak można go aktywować? W pierwszej kolejności należy mieć aktywny numer w sieci Plus lub Plush. Można też kupić nowy starter i zarejestrować numer w celu skorzystania z promocji. Następnie trzeba zarejestrować się na platformie Uniperks (będącą partnerem promocji) i zweryfikować swój status studenta - możemy zostać przekierowani w tym celu na stronę uczelni.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Plus
Plus na kartę 
Plus

Następnie należy:

  • wejść na stronę Uniperks lub do aplikacji mobilnej;
  • znaleźć promocję Plusa i ją wybrać;
  • pobrać indywidualny kod;
  • wysłać bezpłatnego SMS-a z kodem pod numer 80944 (wysłanie wiadomości oznacza też wyrażenie zgód marketingowych);
  • poczekać na SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia;
  • doładować konto za min. 35 zł.

To wszystko - pakiet na kartę uruchomi się automatycznie. Siłą promocji jest nie tylko cena i ogromna paczka internetu w telefonie. Ważne jest także to, że oferta może obowiązywać nawet przez 36 mies. Ważne, aby zachować ciągłość odnowienia usługi, i aby co 30 dni mieć na koncie co najmniej 35 zł.


Indywidualny kod można wykorzystać tylko raz. Macie na to czas aż do 31 grudnia 2025 r. Regulamin usługi jest dostępny pod tym linkiem. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę marketingową - można to zrobić np. przez stronę lub aplikację operatora.

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
06.11.2025 21:09
Tagi: na kartęPluspromocjeSmartfony
Najnowsze
20:44
Apple z absurdalnym ograniczeniem. Dzięki, Unio Europejsko 
Aktualizacja: 2025-11-06T20:44:11+01:00
20:15
Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd
Aktualizacja: 2025-11-06T20:15:53+01:00
19:55
Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T19:55:52+01:00
19:44
Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal
Aktualizacja: 2025-11-06T19:44:22+01:00
19:25
Sprytna funkcja w mObywatelu. Sprawdzisz, czy polityk cię nie oszukał
Aktualizacja: 2025-11-06T19:25:50+01:00
18:53
W szkołach stawiają specjalne budki. Bez tego nie idzie wytrzymać
Aktualizacja: 2025-11-06T18:53:00+01:00
18:04
Microsoft przyznaje: popsuliśmy menu w Windowsie. Czas to naprawić
Aktualizacja: 2025-11-06T18:04:36+01:00
17:55
Samsung Galaxy S26 Ultra z mnóstwem ulepszeń. Wszystko już jasne
Aktualizacja: 2025-11-06T17:55:07+01:00
17:26
Wzięli się za reklamy w mieście. Samowolka taka, że głowa mała
Aktualizacja: 2025-11-06T17:26:34+01:00
16:49
Nasz satelita gotowy do lotu. Zaczęło się odliczanie
Aktualizacja: 2025-11-06T16:49:31+01:00
16:35
Nowy Huawei może i "Air", ale nie najcieńszy. I całe szczęście
Aktualizacja: 2025-11-06T16:35:43+01:00
16:01
Chrome zmienia się nie do poznania. Czy to jeszcze przeglądarka?
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:42+01:00
15:01
mObywatel z nieoczekiwaną funkcją. Tym razem chodzi o obronę, nie dokumenty
Aktualizacja: 2025-11-06T15:01:22+01:00
14:32
Nowoczesny dom w zasięgu ręki. Polski Smart home dostępny dla każdego
Aktualizacja: 2025-11-06T14:32:49+01:00
13:45
Nie pobierzesz karty pokładowej na telefon. Ryanair zmienia zasady
Aktualizacja: 2025-11-06T13:45:58+01:00
13:38
Nowe zdjęcia komety 3I/Atlas. Ten dziwny obiekt jest pchany przez niewidzialny silnik
Aktualizacja: 2025-11-06T13:38:59+01:00
12:41
Wzięli młot i zniszczyli piękną teorię. "Poprzednicy coś źle zmierzyli"
Aktualizacja: 2025-11-06T12:41:36+01:00
11:53
Nie chcą masztu, bo kotu nie podoba się 5G. To nie żart, to Polska
Aktualizacja: 2025-11-06T11:53:00+01:00
11:16
Korzystamy z AI jak Amerykanie. Polska nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-11-06T11:16:02+01:00
10:20
Apple wyda kosmiczną kasę. Żeby Siri nie była głupia
Aktualizacja: 2025-11-06T10:20:18+01:00
9:19
Unia chce, byś wybrał pociąg zamiast samolotu. Ma świetny plan
Aktualizacja: 2025-11-06T09:19:04+01:00
9:00
Jura C9 - szwajcarska precyzja w kompaktowym wydaniu. Test i recenzja
Aktualizacja: 2025-11-06T09:00:00+01:00
8:34
Upiekli w kosmosie kurczaka. Przełom po latach jedzenia z tubek
Aktualizacja: 2025-11-06T08:34:28+01:00
8:00
Ukryta funkcja iOS 26 ratuje nerwy. Koniec irytacji po wejściu do auta
Aktualizacja: 2025-11-06T08:00:03+01:00
7:20
Atakują klientów banków nową metodą. Strach przykładać kartę do telefonu
Aktualizacja: 2025-11-06T07:20:45+01:00
7:00
Obraz ekranu jak z oka. Nadchodzi 1000 Hz i nie odróżnisz
Aktualizacja: 2025-11-06T07:00:00+01:00
6:13
Google szykuje własne satelity. Będą produkować prąd
Aktualizacja: 2025-11-06T06:13:00+01:00
6:12
Teleskop Webba miał potężną wadę. Chcieli odkrywać nowe światy, dostawali chłam
Aktualizacja: 2025-11-06T06:12:00+01:00
6:11
Radny z Iławy ośmieszył krytyków. Zamiast narzekać, zrobił ludziom genialną apkę
Aktualizacja: 2025-11-06T06:11:00+01:00
6:06
Gdy zawiodą światłowody i komórki, zadziała Starlink. Radny ma bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T06:06:00+01:00
6:00
Mniej Polaków ginie w wypadkach. Dobrze, ale przestańcie obwiniać ofiary
Aktualizacja: 2025-11-06T06:00:00+01:00
22:02
Recenzja Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Ależ cudna walka
Aktualizacja: 2025-11-05T22:02:56+01:00
20:33
Listopadowa promocja MOVA wbija w fotel. Niezbędnik właścicieli zwierząt za ułamek ceny
Aktualizacja: 2025-11-05T20:33:59+01:00
20:28
Szybki internet dla tysięcy Polaków. Rząd znalazł dla ciebie kasę
Aktualizacja: 2025-11-05T20:28:12+01:00
20:20
Polska buduje system antydronowy. Pilnie musimy się zabezpieczyć
Aktualizacja: 2025-11-05T20:20:11+01:00
20:05
Wyszukiwarka Google zarezerwuje ci stolik. Mówisz i masz
Aktualizacja: 2025-11-05T20:05:45+01:00
19:11
Już nie potrzebujesz PlayStation 5. Tak zagrasz w gry z konsoli bez niej 
Aktualizacja: 2025-11-05T19:11:30+01:00
18:37
Ameryka przetestowała broń ostateczną. Trump dotrzymał słowa
Aktualizacja: 2025-11-05T18:37:53+01:00
17:43
Windows 10 cię okłamuje. Twój komputer wciąż jest wspierany
Aktualizacja: 2025-11-05T17:43:32+01:00
17:04
Pogadasz z Mapami Google jak z kolegą. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2025-11-05T17:04:48+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA