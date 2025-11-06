Plus odpalił hit. Absurdalnie dużo internetu

Ładowanie...

Za nową promocję odpowiada Plus i Plush. Jeśli korzystacie z oferty na kartę w tych dwóch sieciach, jest szansa, że będziecie mogli z tego skorzystać. Opcja jest też dostępna dla nowych klientów. Co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, żeby odebrać tak ogromną paczkę danych? Już tłumaczę.

100 000 GB (100 TB) internetu co miesiąc. To się nazywa oferta Plusa

Plus uruchomił nową promocję skierowaną przede wszystkim do studentów. Dla uczniów szkół wyższych stworzono dedykowany pakiet w ofercie na kartę, który kosztuje 35 zł/mies. i obejmuje:

nielimitowane rozmowy w kraju,

nielimitowane SMS-y i MMS-y,

100 000 GB do wykorzystania w Polsce każdego miesiąca.

Jak można go aktywować? W pierwszej kolejności należy mieć aktywny numer w sieci Plus lub Plush. Można też kupić nowy starter i zarejestrować numer w celu skorzystania z promocji. Następnie trzeba zarejestrować się na platformie Uniperks (będącą partnerem promocji) i zweryfikować swój status studenta - możemy zostać przekierowani w tym celu na stronę uczelni.

Następnie należy:

wejść na stronę Uniperks lub do aplikacji mobilnej;

znaleźć promocję Plusa i ją wybrać;

pobrać indywidualny kod;

wysłać bezpłatnego SMS-a z kodem pod numer 80944 (wysłanie wiadomości oznacza też wyrażenie zgód marketingowych);

poczekać na SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia;

doładować konto za min. 35 zł.

To wszystko - pakiet na kartę uruchomi się automatycznie. Siłą promocji jest nie tylko cena i ogromna paczka internetu w telefonie. Ważne jest także to, że oferta może obowiązywać nawet przez 36 mies. Ważne, aby zachować ciągłość odnowienia usługi, i aby co 30 dni mieć na koncie co najmniej 35 zł.



Indywidualny kod można wykorzystać tylko raz. Macie na to czas aż do 31 grudnia 2025 r. Regulamin usługi jest dostępny pod tym linkiem. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę marketingową - można to zrobić np. przez stronę lub aplikację operatora.

Albert Żurek 06.11.2025 21:09

