REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Szybki internet dla tysięcy Polaków. Rząd znalazł dla ciebie kasę

Ministerstwo Cyfryzacji chce pozbyć się tzw. białych plam, czyli miejsc bez dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego. Dlatego od lat inwestuje miliardy złotych w infrastrukturę sieciową. Właśnie wykonano ogromny krok w tę stronę.

Albert Żurek
Ministerstwo Cyfryzacji inwestycja 4 konkurs
REKLAMA

Resort ujawnił, że w ramach czwartego konkursu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przeznaczy aż 778 mln zł na rozwój infrastruktury sieciowej w Polsce. Dzięki inwestycji szybki internet zostanie udostępniony dla setek tysięcy Polaków już w następnym roku.

REKLAMA

Rząd znalazł kasę na ulepszenie internetu. Możesz sprawdzić, czy ciebie też dotyczy

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się, że zakończono podpisywanie 154 umów z operatorami. Na podstawie kontraktów o wartości ponad 778 mln zł wybudują oni infrastrukturę światłowodową, która przyczyni się do zwiększenia likwidacji tzw. białych plan na terenie kilku województw.

Efektem umów ma być  podłączenie szybkiego internetu do niemal 156 tys. nowych punktów adresowych do końca sierpnia 2026 r. Ministerstwo Cyfryzacji umożliwia sprawdzenie adresów, które zostały wzięte pod uwagę w ostatnim, czwartym naborze. Możecie zweryfikować to na dedykowanej stronie internetowej dostępnej pod tym linkiem. Jeśli dotychczas nie docierał do was światłowód, polecam to sprawdzić.

Wystarczy wejść na stronę internetową, wybrać województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz numer porządkowy. Jeśli wasze mieszkanie lub dom jest na liście, oznacza, że maksymalnie do sierpnia 2026 r. powinniście mieć możliwość podłączenia światłowodu.          

Celem inwestycji jest usunięcie tzw. białych plam oraz likwidacja wykluczenia cyfrowego. Tych obecnie ma być w całym kraju jeszcze 1,6 mln. Są to najczęściej lokalizacje, gdzie operatorzy nie decydowali się implementować infrastruktury z własnych środków ze względu na np. niski poziom opłacalności. Plan zakłada uruchomienie sieci o przepustowości co najmniej 300 Mb/s w tych miejscach. Jednak jeśli już operatorzy implementują infrastrukturę, zapewniają dostęp nawet do 1 Gb/s. 

W celu ulepszenia infrastruktury w Polsce wydano już miliardy zł

Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło już cztery konkursy w ramach KPO. Na ten cel przeznaczono już ponad 3 mld zł w ramach ponad 160 zrealizowanych umów i 154 nadchodzących:

  • 1. nabór KPO: 82 umowy o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł,
  • 2. nabór KPO: 25 umów na ponad 552 mln zł,
  • 3. nabór KPO: 56 umów o wartości ponad 353,5 mln zł,  
  • 4. nabór: 154 umowy na kwotę prawie 776 mln PLN.

Operatorzy sieci komórkowych bardzo chętnie korzystają z programów rządowych. Dzięki temu my, mieszkańcy Polski możemy zyskać dostęp do szybszego internetu. Nie tylko w największych miastach, ale też małych miejscowościach - w tym terenach wiejskich. Operatorzy już pracują nad zrealizowaniem umów i udostępnieniem szybkiego internetu szerokopasmowego dla mieszkańców ponad 156 tys. punktów adresowych.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
05.11.2025 20:28
Tagi: InternetpolskaŚwiatłowód
Najnowsze
20:20
Polska buduje system antydronowy. Pilnie musimy się zabezpieczyć
Aktualizacja: 2025-11-05T20:20:11+01:00
20:05
Wyszukiwarka Google zarezerwuje ci stolik. Mówisz i masz
Aktualizacja: 2025-11-05T20:05:45+01:00
19:11
Już nie potrzebujesz PlayStation 5. Tak zagrasz w gry z konsoli bez niej 
Aktualizacja: 2025-11-05T19:11:30+01:00
18:37
Ameryka przetestowała broń ostateczną. Trump dotrzymał słowa
Aktualizacja: 2025-11-05T18:37:53+01:00
17:43
Windows 10 cię okłamuje. Twój komputer wciąż jest wspierany
Aktualizacja: 2025-11-05T17:43:32+01:00
17:04
Pogadasz z Mapami Google jak z kolegą. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2025-11-05T17:04:48+01:00
16:39
Wojsko nauczy cię walczyć. Wystarczy, że się zgłosisz
Aktualizacja: 2025-11-05T16:39:41+01:00
16:16
AMD sprawiło, że Intel nie istnieje. To się nazywa marsz ku wielkości 
Aktualizacja: 2025-11-05T16:16:05+01:00
15:40
WhatsApp pojawił mi się na zegarku. Nie chcę go
Aktualizacja: 2025-11-05T15:40:49+01:00
15:17
Amerykańska korporacja, ale teraz pod polskim prawem. W Microsofcie zmiany
Aktualizacja: 2025-11-05T15:17:08+01:00
14:59
Polski bank z nowymi metodami płatności. Aż sześć nowości
Aktualizacja: 2025-11-05T14:59:49+01:00
14:55
Genialna funkcja słuchawek Apple'a jednak dla Polaka. Nawet na starszym modelu
Aktualizacja: 2025-11-05T14:55:19+01:00
14:41
Każda gmina z pasem umocnień. Największy od dekad polski program obronny
Aktualizacja: 2025-11-05T14:41:16+01:00
13:53
Żabka podkręca system kaucyjny. Popędzicie z butelkami i puszkami
Aktualizacja: 2025-11-05T13:53:19+01:00
13:08
Tegoroczny Black Friday startuje wcześniej – roboty Roborock nawet 49 proc. taniej
Aktualizacja: 2025-11-05T13:08:16+01:00
12:52
Zamkną najważniejszy dworzec w Polsce. Tak chcą opanować chaos
Aktualizacja: 2025-11-05T12:52:36+01:00
11:51
Dziwne światła na niebie – jak "kule ognia". Jest wyjaśnienie
Aktualizacja: 2025-11-05T11:51:58+01:00
11:16
Dramat na orbicie. W astronautów uderzyły kosmiczne śmieci
Aktualizacja: 2025-11-05T11:16:21+01:00
10:56
Allegro odpala Black Weeks. Zaoszczędzić możesz nie tylko na zakupach
Aktualizacja: 2025-11-05T10:56:36+01:00
10:29
Kometa 3I/ATLAS zmienia kolor, po raz trzeci. "NASA, gdzie zdjęcia?!"
Aktualizacja: 2025-11-05T10:29:17+01:00
9:50
Samsung z trzema ekranami uchwycony. Jak widać: coś za coś
Aktualizacja: 2025-11-05T09:50:47+01:00
9:02
Motorola Edge 70 oficjalnie. W zestawie dorzucają pół sklepu
Aktualizacja: 2025-11-05T09:02:09+01:00
8:56
Sora trafia na Androida. Deepfake'i właśnie dostały drugie życie
Aktualizacja: 2025-11-05T08:56:50+01:00
7:55
Apple ratuje iOS 26 suwakami. Tryb panika włączony
Aktualizacja: 2025-11-05T07:55:17+01:00
6:51
Rozwiązali zagadkę znikającego prądu. Odkrycie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-11-05T06:51:00+01:00
6:41
Jest plan na życie po węglu. Kopalnie zamienią na tory
Aktualizacja: 2025-11-05T06:41:00+01:00
6:31
Niesamowite odkrycie w lodowcu. "To najstarszy oddech Ziemi"
Aktualizacja: 2025-11-05T06:31:00+01:00
6:21
Z autobusów znika papier i znajomy dźwięk. Pasażerowie kręcą nosem
Aktualizacja: 2025-11-05T06:21:00+01:00
6:11
Recenzja Silent Hill f. Słabe Ciche Wzgórze, świetny horror
Aktualizacja: 2025-11-05T06:11:00+01:00
21:56
Samsung podkręca jakość w telewizorach. Szykuje się zamieszanie
Aktualizacja: 2025-11-04T21:56:32+01:00
21:29
Twój smartfon ściemnia z zasięgiem. Google dorzuca kreskę ekstra
Aktualizacja: 2025-11-04T21:29:12+01:00
21:01
Samsung kusi świetną promką na TV. Czas wymienić staruszka
Aktualizacja: 2025-11-04T21:01:02+01:00
20:32
Orange z rozmachem rozszerza światłowód 8 Gb/s. Załapiesz się?
Aktualizacja: 2025-11-04T20:32:23+01:00
20:06
iPhone dogoni Androida. Musisz tylko poczekać rok
Aktualizacja: 2025-11-04T20:06:43+01:00
19:26
Smartfony mogą mocno podrożeć. Zaczyna się od Samsunga
Aktualizacja: 2025-11-04T19:26:47+01:00
18:54
Nowy system zrobi porządek z kolejkami do lekarza. Oby zadziałało
Aktualizacja: 2025-11-04T18:54:33+01:00
17:52
Windows naprawia irytujący błąd. Trzeba było tylko 10 lat
Aktualizacja: 2025-11-04T17:52:18+01:00
17:16
Czarna dziura pożarła gwiazdę-giganta. Absolutny szok
Aktualizacja: 2025-11-04T17:16:45+01:00
16:22
Tajne testy jądrowe Rosji i Chin. CIA nie ma już wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-04T16:22:39+01:00
15:41
Allegro odpala asystenta do zakupów. Koniec szukania po omacku
Aktualizacja: 2025-11-04T15:41:06+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA