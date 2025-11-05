Szybki internet dla tysięcy Polaków. Rząd znalazł dla ciebie kasę

Ładowanie...

Resort ujawnił, że w ramach czwartego konkursu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przeznaczy aż 778 mln zł na rozwój infrastruktury sieciowej w Polsce. Dzięki inwestycji szybki internet zostanie udostępniony dla setek tysięcy Polaków już w następnym roku.

Rząd znalazł kasę na ulepszenie internetu. Możesz sprawdzić, czy ciebie też dotyczy

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się, że zakończono podpisywanie 154 umów z operatorami. Na podstawie kontraktów o wartości ponad 778 mln zł wybudują oni infrastrukturę światłowodową, która przyczyni się do zwiększenia likwidacji tzw. białych plan na terenie kilku województw.

Efektem umów ma być podłączenie szybkiego internetu do niemal 156 tys. nowych punktów adresowych do końca sierpnia 2026 r. Ministerstwo Cyfryzacji umożliwia sprawdzenie adresów, które zostały wzięte pod uwagę w ostatnim, czwartym naborze. Możecie zweryfikować to na dedykowanej stronie internetowej dostępnej pod tym linkiem. Jeśli dotychczas nie docierał do was światłowód, polecam to sprawdzić.

Wystarczy wejść na stronę internetową, wybrać województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz numer porządkowy. Jeśli wasze mieszkanie lub dom jest na liście, oznacza, że maksymalnie do sierpnia 2026 r. powinniście mieć możliwość podłączenia światłowodu.

Celem inwestycji jest usunięcie tzw. białych plam oraz likwidacja wykluczenia cyfrowego. Tych obecnie ma być w całym kraju jeszcze 1,6 mln. Są to najczęściej lokalizacje, gdzie operatorzy nie decydowali się implementować infrastruktury z własnych środków ze względu na np. niski poziom opłacalności. Plan zakłada uruchomienie sieci o przepustowości co najmniej 300 Mb/s w tych miejscach. Jednak jeśli już operatorzy implementują infrastrukturę, zapewniają dostęp nawet do 1 Gb/s.

W celu ulepszenia infrastruktury w Polsce wydano już miliardy zł

Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło już cztery konkursy w ramach KPO. Na ten cel przeznaczono już ponad 3 mld zł w ramach ponad 160 zrealizowanych umów i 154 nadchodzących:

1. nabór KPO: 82 umowy o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł,

2. nabór KPO: 25 umów na ponad 552 mln zł,

3. nabór KPO: 56 umów o wartości ponad 353,5 mln zł,

4. nabór: 154 umowy na kwotę prawie 776 mln PLN.

Operatorzy sieci komórkowych bardzo chętnie korzystają z programów rządowych. Dzięki temu my, mieszkańcy Polski możemy zyskać dostęp do szybszego internetu. Nie tylko w największych miastach, ale też małych miejscowościach - w tym terenach wiejskich. Operatorzy już pracują nad zrealizowaniem umów i udostępnieniem szybkiego internetu szerokopasmowego dla mieszkańców ponad 156 tys. punktów adresowych.

Albert Żurek 05.11.2025 20:28

