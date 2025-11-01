REKLAMA
Ikonka 5G na telefonie nie oznacza, że masz 5G. Smartfon cię okłamuje

Wiesz, że twój smartfon najprawdopodobniej cię okłamuje, gdy pokazuje ci ikonkę łączności 5G? To wcale nie oznacza, że masz dostęp do sieci komórkowej nowej generacji.

Albert Żurek
5G smartfon znaczek
Sieć komórkowa w Polsce stoi na naprawdę bardzo dobrym poziomie, szczególnie dziś. Najważniejsi operatorzy mobilni nie tylko wspierają sieć LTE, ale też prawdziwe 5G na dwóch pasmach - głównie średnim, ale we wakacje 2025 r. uruchomiono też dedykowane pasmo niskie dla miejsc o mniejszym stopniu zaludnieniu (np. wsi). Mimo tego nie zawsze korzystasz z 5G, nawet jeśli tak pokazuje telefon.

Twój smartfon może cię okłamywać co do łączności z siecią 5G

Nowe badania przeprowadzone przez specjalistów z PolicyTracker wykazują, że w 40 proc. przypadkach, gdy telefon pokazuje ikonkę 5G (tuż przy ikonie zasięgu sieci komórkowej), w rzeczywistości korzystamy ze starszej generacji sieci LTE. Badania jednak skupiają się na rynku w Wielkiej Brytanii - głównie w dużych miastach takich jak Londyn czy Birmingham.

Mimo wszystko jest to również zjawisko, które można zauważyć także u nas w Polsce. Sam u siebie na telefonie korzystając telefonu obok domu (gdy nie mam zasięgu WiFi), widzę znacznik 5G, chociaż dobrze wiem, że mój operator nie świadczy prawdziwego dostępu do sieci 5. generacji na tym terenie. Wytłumaczenie jednak ma leżeć gdzie indziej. 

Firma Mobile UK, która reprezentuje największe telekomy z Wielkiej Brytanii uważa, że ikonka 5G niekoniecznie oznacza aktywne połączenie 5G. Symbol może również wskazywać, iż użytkownik znajduje się na obszarze objętym zasięgiem sieci 5G. Tyle że sieci dynamiczne i płynnie kierują klientów do stacji o najlepszym zasięgu - niezależnie czy jest to 4G, czy 5G. 

Łączność z 5G nie zawsze zaoferuje szybsze prędkości pobierania i wysyłania (oraz niższe opóźnienia) w porównaniu z LTE. W kwestii połączenia z siecią liczy się nie tylko zasięg, ale też pojemność sieci. Jeśli z nadajnika korzysta wiele użytkowników jednocześnie, możemy mówić o przeciążeniu.

W Polsce chodzi też o DSS, czyli prekursora sieci 5G w Polsce

W Polsce w wielu miastach i miejscowościach mamy dostęp do prawdziwej sieci 5G na dedykowanych pasmach (C - 3600 MHz oraz 700 MHz), natomiast operatorzy korzystają z technologii 5G w wariancie NSA (Non-Standalone). Oznacza to, że sygnał sieci radiowej jest realizowany przez 5G, ale rdzeń bazuje na technologii LTE. Użytkownik łączy się na początku z siecią radiową, a potem siecią rdzeniową (gdzie tworzy się usługi).

Mimo działania prawdziwego 5G operatorzy wciąż korzystają z technologii DSS (Dynamic Spectrum Sharing), która zakłada użytkowanie jednego pasma przez kilka generacji sieci komórkowych. Przed uruchomieniem dedykowanych częstotliwości (3600 i 700 MHz) dla 5G operatorzy korzystali z częstotliwości sieci LTE do łączenia się z 5G. Właściwie, wciąż tak jest.

LTE w Polsce działa na czterech częstotliwościach: 800, 1800, 2100 i 2600 MHz. Najczęściej w technologii DSS użytkowano 2100 MHz, aby udostępnić dostęp do 5G. W praktyce rozwiązanie mogło zapewniać tylko trochę lepsze połączenie z siecią (a w wielu przypadkach nawet dokładnie takie samo jak LTE). Na wielu stacjach bazowych ta technologia wciąż obowiązuje. Stąd ikona 5G, a prędkość internetu jak na LTE.

Więcej o operatorach znajdziesz na Spider's Web:

Obrazek główny: Karlis Dambrans / Shutterstock.com

Albert Żurek
01.11.2025 07:00
Tagi: 5GLTESieci komórkoweSmartfony
