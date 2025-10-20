REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Operator daje sposób na tańsze paliwo. Pokazujemy, co trzeba zrobić

T-Mobile ma świetny prezent dla swoich klientów - rabaty na paliwo. Wystarczy smartfon, aplikacja mobilna i trochę chęci. W łatwy sposób można oszczędzić.

Albert Żurek
T-Mobile promocja paliwo
REKLAMA

Magentowy operator ostatnio uruchomił promocję na darmowy roczny dostęp do Perplexity Pro (bota sztucznej inteligencji niczym ChatGPT). Akcja wciąż trwa, ale jednocześnie uruchomiono ofertę skierowaną dla kierowców, która również potrwa przez następne dwa miesiące. Co należy zrobić?

REKLAMA

T-Mobile daje kupony na paliwo. Wystarczy kilka kroków

Zasady promocji są bardzo proste. Klienci T-Mobile, którzy uczestniczą w programie Magenta Moments, mogą odebrać kod rabatowy na paliwo tankowane na stacjach BP w wysokości 40 groszy na litrze (względem ceny podanej na dystrybutorze). Jeden kupon umożliwia obniżenie sumy za maksymalnie 30 l paliwa w technologii Active. 

Na stacjach BP takie oznaczenie nosi: benzyna 95 oraz 98, Diesel oraz Diesel Ultimate. Operator zaznacza, że promocja "nie dotyczy LPG codziennie, oraz w czwartki i niedziele Diesel Ultimate". Co trzeba zrobić, aby móc skorzystać? To bardzo proste:

  • być klientem T-Mobile np. abonamentu lub oferty na kartę;
  • mieć smartfon z aplikacją Mój T-Mobile oraz być członkiem Magenta Moments;
  • uruchomić oprogramowanie i zajrzeć do zakładki Magenta Moments;
  • znaleźć zakładkę promocji na tańsze paliwo i odblokować kod za 100 serc;
  • kod okazać przed płatnością przy kasie.

Oferta ma być dostępna dla każdego uczestnika co tydzień. Promocja wystartowała w poniedziałek 20 października i potrwa przez następne dwa miesiące aż do 21 grudnia tego roku. Jeden klient będzie mógł skorzystać z promocji raz w tygodniu - kod jest udostępniany w każdy poniedziałek i pozostaje aktywny do niedzieli. 

To jednak nie wszystko - są też kupony na hotdogi i kawy

Oprócz kuponów na tańsze paliwo można skorzystać też z innej promocji w ramach programu Magenta Moments. Za 50 serc klienci odblokują kod na bonusowego hot doga i kawę za 1 gorsz na stacjach BP w Wild Bean Cafe. Czyli kupując jedną sztukę, otrzymamy dwie. Obie promocje są dostępne aż do 21 grudnia 2025 r. 

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
20.10.2025 13:41
Tagi: promocjeT-Mobile
Najnowsze
12:53
iPhone 17 schodzi jak ciepłe bułeczki. Wystarczyło dać lepszy ekran
Aktualizacja: 2025-10-20T12:53:56+02:00
12:12
Karta pamięci przetrwała implozję 4 km pod wodą. Możesz kupić taką w sklepie
Aktualizacja: 2025-10-20T12:12:18+02:00
11:41
System kaucyjny nie działa. Rząd powiedział, kiedy zacznie
Aktualizacja: 2025-10-20T11:41:03+02:00
10:39
Wielka awaria, leży pół internetu. Nie odświeżaj, nic to nie da
Aktualizacja: 2025-10-20T10:39:33+02:00
10:32
Nowa metoda płatności w Polsce. Wystarczy telefon Samsunga
Aktualizacja: 2025-10-20T10:32:38+02:00
10:00
Ekran tego laptopa składa się na pół. Bawiłem się MateBookiem Fold Ultimate Design
Aktualizacja: 2025-10-20T10:00:00+02:00
9:40
Ty zadajesz głupie pytania, ktoś inny płaci zdrowiem. Oto mroczna strona chatbotów
Aktualizacja: 2025-10-20T09:40:09+02:00
9:21
Cieszą się, że sprzedają więcej biletów. Mieszkańcy: nie dali nam wyboru
Aktualizacja: 2025-10-20T09:21:19+02:00
8:58
Wystarczyło 5 minut na OLX i dopadli mnie oszuści. Ludzie, jak wy tu żyjecie?
Aktualizacja: 2025-10-20T08:58:08+02:00
8:26
OpenAI ogłosiło przełom w matematyce. Uwierzyli botowi i się skompromitowali
Aktualizacja: 2025-10-20T08:26:21+02:00
6:23
Smartfon przed 13. urodzinami = cyfrowe kalectwo. Polskie państwo patrzy i milczy
Aktualizacja: 2025-10-20T06:23:52+02:00
6:20
Jak zrobić ankietę na WhatsApp? To proste - poradnik
Aktualizacja: 2025-10-20T06:20:00+02:00
6:10
Śnieg, bagno, woda. BvS 10 dowiezie oddział wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:10:00+02:00
6:00
Rosja wyrzuca kamerę z ISS. 82 kg leci na spalenie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:00:00+02:00
19:33
Zagłosuj, by w mieście stanęła publiczna toaleta. Szczytna idea farsą
Aktualizacja: 2025-10-19T19:33:45+02:00
18:48
Nowe senne koszmary. Te związane z botami
Aktualizacja: 2025-10-19T18:48:34+02:00
17:19
Szpitale będą lepiej chronione. Będzie jak na lotniskach
Aktualizacja: 2025-10-19T17:19:46+02:00
16:20
Xbox zepsuł mi konsole
Aktualizacja: 2025-10-19T16:20:00+02:00
16:10
ChatGPT kreuje taktykę wojskową USA. Generał się wygadał
Aktualizacja: 2025-10-19T16:10:00+02:00
16:00
Windows zwariował. Jeśli nie musisz, nie włączaj komputera
Aktualizacja: 2025-10-19T16:00:00+02:00
12:12
Przerażające sceny na targach Wikipedii. Narażał życie by powstrzymać szaleńca
Aktualizacja: 2025-10-19T12:12:03+02:00
7:55
Awionetka z karabinami. Nowy genialny sposób na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-10-19T07:55:00+02:00
7:44
W centrum galaktyki wieje. Tak, że łeb urywa
Aktualizacja: 2025-10-19T07:44:00+02:00
7:33
Robot opłynie wszystkie oceany świata. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-10-19T07:33:00+02:00
7:23
Mówili, że niemiecka marynarka jest żałosna. No to patrzcie na to
Aktualizacja: 2025-10-19T07:23:00+02:00
7:12
Unikaj łączności satelitarnej jak ognia. Szokujące badania
Aktualizacja: 2025-10-19T07:12:00+02:00
7:01
iPhone Air na urlopie mnie zaskoczył. Nie tylko negatywnie
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:50
Robotaksówki do Polski wprowadzą Chiny. Oddajemy wielki rynek jak leszcze
Aktualizacja: 2025-10-18T16:50:00+02:00
16:40
Facebook sam będzie tworzył twoje i moje posty. Po co mam więc tam wchodzić?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:40:00+02:00
16:30
Początek końca Call of Duty? Weteran branży nie pozostawia złudzeń
Aktualizacja: 2025-10-18T16:30:00+02:00
16:20
Znany polski YouTuber okradziony przez AI. Jutro to będziesz ty
Aktualizacja: 2025-10-18T16:20:00+02:00
16:10
Starzy żyją dłużej, młodzi krócej. To ten cywilizacyjny postęp?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:10:00+02:00
16:00
Elektroniczne obrączki z GPS-em. W końcu pozbędziemy się piratów drogowych?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:00:00+02:00
9:00
Roborock F25 Ultra. Jest co najmniej pięć powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-10-18T09:00:00+02:00
7:52
Kiedy koniec PS5 i Xbox Series? Mamy zaskakujące prognozy
Aktualizacja: 2025-10-18T07:52:00+02:00
7:42
Wielka jak Jowisz, lekka jak piórko. Znaleźli zagadkową planetę
Aktualizacja: 2025-10-18T07:42:00+02:00
7:33
W polskich miastach śmierdzi na potęgę. Do akcji wysyłają drony
Aktualizacja: 2025-10-18T07:33:00+02:00
7:22
Recenzja Super Mario Galaxy 1 + 2. W końcu zrozumiesz fenomen Wii
Aktualizacja: 2025-10-18T07:22:00+02:00
7:11
Szef NATO drwi z rosyjskiej marynarki. "Tonie w badziewiu"
Aktualizacja: 2025-10-18T07:11:00+02:00
7:00
Idziesz w góry i śmiecisz. I nawet o tym nie wiesz
Aktualizacja: 2025-10-18T07:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA