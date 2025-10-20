Operator daje sposób na tańsze paliwo. Pokazujemy, co trzeba zrobić

Ładowanie...

Magentowy operator ostatnio uruchomił promocję na darmowy roczny dostęp do Perplexity Pro (bota sztucznej inteligencji niczym ChatGPT). Akcja wciąż trwa, ale jednocześnie uruchomiono ofertę skierowaną dla kierowców, która również potrwa przez następne dwa miesiące. Co należy zrobić?

T-Mobile daje kupony na paliwo. Wystarczy kilka kroków

Zasady promocji są bardzo proste. Klienci T-Mobile, którzy uczestniczą w programie Magenta Moments, mogą odebrać kod rabatowy na paliwo tankowane na stacjach BP w wysokości 40 groszy na litrze (względem ceny podanej na dystrybutorze). Jeden kupon umożliwia obniżenie sumy za maksymalnie 30 l paliwa w technologii Active.

Na stacjach BP takie oznaczenie nosi: benzyna 95 oraz 98, Diesel oraz Diesel Ultimate. Operator zaznacza, że promocja "nie dotyczy LPG codziennie, oraz w czwartki i niedziele Diesel Ultimate". Co trzeba zrobić, aby móc skorzystać? To bardzo proste:

być klientem T-Mobile np. abonamentu lub oferty na kartę;

mieć smartfon z aplikacją Mój T-Mobile oraz być członkiem Magenta Moments;

uruchomić oprogramowanie i zajrzeć do zakładki Magenta Moments;

znaleźć zakładkę promocji na tańsze paliwo i odblokować kod za 100 serc;

kod okazać przed płatnością przy kasie.

Oferta ma być dostępna dla każdego uczestnika co tydzień. Promocja wystartowała w poniedziałek 20 października i potrwa przez następne dwa miesiące aż do 21 grudnia tego roku. Jeden klient będzie mógł skorzystać z promocji raz w tygodniu - kod jest udostępniany w każdy poniedziałek i pozostaje aktywny do niedzieli.

To jednak nie wszystko - są też kupony na hotdogi i kawy

Oprócz kuponów na tańsze paliwo można skorzystać też z innej promocji w ramach programu Magenta Moments. Za 50 serc klienci odblokują kod na bonusowego hot doga i kawę za 1 gorsz na stacjach BP w Wild Bean Cafe. Czyli kupując jedną sztukę, otrzymamy dwie. Obie promocje są dostępne aż do 21 grudnia 2025 r.

Albert Żurek 20.10.2025 13:41

