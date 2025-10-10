Play zrobi ci szybszy internet za darmo. Żałuję, że go nie mam
Play uruchomił ciekawą promocję, w ramach której ulepsza internet światłowodowy swoim klientom. Możesz skorzystać ze znacznie szybszego połączenia niż dotychczas. Wystarczy jeden krok.
Akcja dotyczy wybranych klientów. Kto będzie mógł skorzystać? Osoby, które nie mają możliwie najszybszego pakietu dostępnego w swojej lokalizacji. Jeśli wybraliście tańszy plan światłowodu, macie szczęście.
Play ulepsza światłowód swoim klientom. Tak szybkiego łącza jeszcze nie miałeś
O promocji jako pierwszy poinformował serwis Gsmonline. Postanowiłem trochę poszperać w internecie i w najnowszym poście na Facebooku w sekcji komentarzy znalazłem potwierdzenie jednego z użytkowników. O co chodzi w tej akcji?
Zasada jest taka, że klienci korzystający z niższych pakietów internetu domowego mogą liczyć na darmowe ulepszenie prędkości do maksymalnej do końca tego miesiąca - aż do 31 października 2025 r. W praktyce wygląda to tak, że jeśli korzysta się z tańszych planów: np. 300 Mb/s lub 600 Mb/s, bez dodatkowych opłat otrzyma się dostęp do połączenia 1 Gb/s lub szybszego.
Do większości polskich mieszkań oraz domów (z dostępem do światłowodu) dociera infrastruktura ograniczająca transfer do 1 Gb/s. Istnieją takie lokalizacje, gdzie operatorzy oferują 2-gigabitowy światłowód, a nawet połączenie do 8 Gb/s. Oznacza to, że w praktyce większość wybranych klientów otrzyma dostęp do światłowodu Play o pobieraniu do 1 Gb/s (i wysyłaniu 300 Mb/s).
Na nowej promocji najbardziej zyskają użytkownicy z możliwością podłączenia się do internetu o prędkości pobierania do 8 Gb/s (wysyłania do 2 Gb/s).
Wystarczy tylko zrestartować router
Gdzie jest haczyk? Nie ma żadnego - aby skorzystać, trzeba tylko zrestartować (czyli wyłączyć i ponownie włączyć) router. To wszystko - klient nie musi wykonywać dodatkowych czynności w aplikacjach mobilnych lub na stronach internetowych. Czasowe podwyższenie prędkości jest oczywiście darmowe do 31 października. Po tym terminie prędkość wróci do dotychczasowej wartości.
Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web: