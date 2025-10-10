Ładowanie...

Akcja dotyczy wybranych klientów. Kto będzie mógł skorzystać? Osoby, które nie mają możliwie najszybszego pakietu dostępnego w swojej lokalizacji. Jeśli wybraliście tańszy plan światłowodu, macie szczęście.

Play ulepsza światłowód swoim klientom. Tak szybkiego łącza jeszcze nie miałeś

O promocji jako pierwszy poinformował serwis Gsmonline. Postanowiłem trochę poszperać w internecie i w najnowszym poście na Facebooku w sekcji komentarzy znalazłem potwierdzenie jednego z użytkowników. O co chodzi w tej akcji?

Zasada jest taka, że klienci korzystający z niższych pakietów internetu domowego mogą liczyć na darmowe ulepszenie prędkości do maksymalnej do końca tego miesiąca - aż do 31 października 2025 r. W praktyce wygląda to tak, że jeśli korzysta się z tańszych planów: np. 300 Mb/s lub 600 Mb/s, bez dodatkowych opłat otrzyma się dostęp do połączenia 1 Gb/s lub szybszego.

Pakiety światłowodu w Play

Do większości polskich mieszkań oraz domów (z dostępem do światłowodu) dociera infrastruktura ograniczająca transfer do 1 Gb/s. Istnieją takie lokalizacje, gdzie operatorzy oferują 2-gigabitowy światłowód, a nawet połączenie do 8 Gb/s. Oznacza to, że w praktyce większość wybranych klientów otrzyma dostęp do światłowodu Play o pobieraniu do 1 Gb/s (i wysyłaniu 300 Mb/s).

Na nowej promocji najbardziej zyskają użytkownicy z możliwością podłączenia się do internetu o prędkości pobierania do 8 Gb/s (wysyłania do 2 Gb/s).

Wystarczy tylko zrestartować router

Gdzie jest haczyk? Nie ma żadnego - aby skorzystać, trzeba tylko zrestartować (czyli wyłączyć i ponownie włączyć) router. To wszystko - klient nie musi wykonywać dodatkowych czynności w aplikacjach mobilnych lub na stronach internetowych. Czasowe podwyższenie prędkości jest oczywiście darmowe do 31 października. Po tym terminie prędkość wróci do dotychczasowej wartości.

Albert Żurek 10.10.2025 17:47

