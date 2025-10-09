REKLAMA
Play i Orange z lepszym zasięgiem 5G. Też to czujesz?

Play i Orange pochwalili się ulepszeniem sieci komórkowej. Na terenie całej Polski można korzystać z szybszej i powszechniejszej sieci 5G. Też to odczuwasz?

Albert Żurek
Play Orange ulepszenia 5G
Firmy telekomunikacyjne nie mogą stać w miejscu: oprócz ulepszania ofert (abonamentowych, na kartę) potrzebne są też inwestycje w infrastrukturę - tak, aby internet i inne usługi działały niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Dwóch czołowych operatorów właśnie to pokazało.

Play stawia nowe nadajniki jak szalony. Przybywają w niesamowitym tempie

Play na początku 2025 r. udostępnił ok. 12500 stacji bazowych pracujących w różnych technologiach (głównie LTE i 5G). Natomiast w ciągu ostatnich sześciu miesięcy firma uruchomiła aż 463 stacji - na koniec września liczba wynosiła już 12 889 działających nadajników. 

Do końca roku gigant telekomunikacyjny przekroczy barierę 13 tys. - z ogólnodostępnych danych wynika, że to właśnie on ma największą liczbę stacji bazowych w całym kraju. Siłą zasięgu Play jest to, że nie tylko pokrywa duże miasta, ale też małe miejscowości.

Tylko we wrześniu fioletowy operator uruchomił 69 nadajników, czyli najwięcej w tym roku. Gdzie ulepszono zasięg? Przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu czy Łodzi. Duża część nowych obiektów została uruchomiona na południowej części kraju: Paczków (woj. opolskie), Czarną, Tryńczę czy Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), Czeladź czy Pawłowice (woj. śląskie), Poronin, Radłów oraz Biecz (woj. małopolskie).

Średnio każdego miesiąca operator uruchamiał ok. 51 nowych stacji bazowych.

Orange również ulepsza sieć komórkową - mocno stawia na 5G

Orange podsumował trzeci kwartał 2025 r. pod kątem inwestycji w sieć mobilną. W ciągu trzech ostatnich miesięcy firma uruchomiła 34 stacje bazowe - np. w podziemiach Dworca Zachodniego w Warszawie, nieopodal powstającego szpitala Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu czy w pobliżu Cichoń w Beskidzie Wyspowym, ale też w Warszawie, na Śląsku i innych miejscach w kraju. 

Pod koniec września 2025 r. Orange miał 12 628 różnych stacji bazowych w całym kraju. Warto zaznaczyć, że operator oprócz nowych urządzeń stawia na modernizację obecnych. W trzecim kwartale firma udostępniła klientom zasięg sieci 5G w paśmie 700 MHz - rozwiązanie pojawiło się na niemal 580 istniejących stacjach bazowych: dzięki technologii sygnał 5G dociera do mieszkańców terenów pozamiejskich oraz tych o niższym poziomie urbanizacji.

Jednak najszybsze 5G w paśmie C uruchomiono na niemal 170 stacjach bazowych w całym kraju - najwięcej na Mazowszu, Śląsku, Dolnym Śląsku oraz Małopolsce.

Poza tym usprawniono też sygnał starszej sieci LTE - w trzecim kwartale modernizację przeszło 600 stacji bazowych. Dołożono 660 dodatkowych warstw LTE, które wzmacniają zasięg starszej technologii na terenach, gdzie ta już wcześniej istniała.

Albert Żurek
09.10.2025 19:50
Tagi: 5GLTEOrangePlay
