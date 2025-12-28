Kupiłem elektryczny piecyk do pizzy. Najlepiej wydane 300 zł w tym roku

Ładowanie...

Ze względu na promocję obowiązującą na Allegro wybór padł na model ARIETE 928/01 w wersji czerwonej, który obecnie kosztuje ok. 400 zł. Po upieczeniu kilkunastu pizz z tym urządzeniem wiem, że byłbym w stanie zapłacić nawet kilka razy więcej. Jest tak dobry, że już nigdy nie wrócę do piekarnika.

Elektryczny piec do pizzy kontra piekarnik

Od razu pozwolę sobie zaznaczyć, że nie jest to recenzja piecyka, a przemyślenia pochodzącego od pasjonata domowej pizzy. Moja historia wygląda tak, że około 2 lata temu wkręciłem się w pieczenie tego dobrze znanego włoskiego dania. Na początku podchodziłem do sprawy kompletnie amatorsko. Niespecjalnie zwracałem uwagę na jakość składników, a ciasto było pierwszym lepszym przepisem z internetu.

Z czasem przeszło to w pasję i chęć dorównania dobrym włoskim pizzeriom - oczywiście w domowych warunkach. Zacząłem stawiać na lepsze składniki, dopracowałem metodę, ale problemem był proces pieczenia. Nie będę udawał też eksperta w tej kwestii, ale nietrudno się domyślić, że klasyczny domowy piekarnik osiągający temperaturę 250-270°C nie dorówna 500°C (lub więcejk) w piecach stosowanych w pizzeriach.

Domowa pizza w klasycznym piekarniku ma swój klimat, ale tak naprawdę stosunkowo za niewielką sumę pieniędzy można poprawić smak i bardziej upodobnić ją do czegoś, co dostaniemy w pizzerii. I tutaj pojawiają się elektryczne piecyki, które osiągają temperaturę 400°C. Jak na sprzęt wielkości frytkownicy beztłuszczowej jest to naprawdę dobry wynik.

Wybrany przeze mnie model ARIETE 928/01 to stosunkowo proste urządzenie. Wyprofilowany kawałek metalu z dwoma grzałkami - jedna bezpośrednio pod kamieniem, druga zaś na górnej komorze. Możliwość sterowania też jest tylko podstawowa. Zakres mocy od 1 do 5 oraz minutnik, który działa niezależnie.

Nie możemy zatem mówić o urządzeniu typu smart. W mojej opinii prostota tego pieca jest jej największą siłą. Nastawiamy najwyższy tryb, nagrzewamy przez 10 minut aż zgaśnie lampka informująca nas o temperaturze i możemy przejść do pieczenia. Proces pieczenia trwa ok. 4 minut i gotowe danie możemy wyciągać. Przydatnym dodatkiem jest też okienko do podglądu stanu upieczenia.

Urządzenia trzeba się jednak nauczyć. Elektryczny piecyk do pizzy obsługuje się trochę trudniej - szczególnie na początku. No i zasadniczą wadą jest kwestia utrzymywania czystości - pizza w piekarniku zazwyczaj ląduje na blaszce, którą można w łatwy sposób umyć pod bieżącą wodą.

Mniejsza wszechstronność kontra lepszy specjalistyczny sprzęt

Podejrzewam, że większość Polaków ma w swoim domu piekarnik, ale nie bez powodu frytkownica beztłuszczowa stała się tak ogromnym hitem w polskich domach i mieszkaniach. To po prostu inna kategoria urządzenia. W teorii airfryer jest w stanie zastąpić piekarnik, ale przez fakt bardziej kompaktowej formy jest mniej wielofunkcyjny. Jednocześnie ma zasadniczą przewagę - zużywa znacznie mniej prądu przez fakt szybszego nagrzewania.

Z elektrycznymi piecykami do pizzy jest podobnie. To mniej wielofunkcyjne urządzenie, które przez fakt mniejszych wymiarów (w moim modelu średnica pizzy do 33 cm, ale są też mniejsze wersje 30 cm) nie będą nadawać się do wszystkiego. To jednak nie tak, że jesteśmy ograniczani tylko do pizzy. Frytkownica beztłuszczowa mimo swojej nazwy też może być wykorzystywana do mnóstwa innych dań.

Z piekarnikiem jako wielofunkcyjnym sprzętem możemy zrobić dobry włoski placek, tylko że urządzenie przez fakt większych rozmiarów, wolniejszego nagrzewania i niższej temperatury wydłużającej czas pieczenia urządzenie będzie konsumować większe ilości prądu. Piecyki typu Ariete 928/01 pobierają maksymalnie 1200 W, a piekarniki charakteryzują się znacznie wyższymi mocami na poziomie nawet 2500-3500 W w zależności od modelu.

Wielofunkcyjność to ogromna zaleta piekarnika, natomiast dedykowane sprzęty stworzone z myślą o wykonywaniu określonych czynności najczęściej będą znacznie lepsze. Tak jest w przypadku pieców do pizzy. Jeśli macie miejsce na kolejne urządzenie w swojej kuchni i jesteście fanami włoskiej pizzy, polecam zainwestować w dedykowany sprzęt. 300-400 to naprawdę niewielka cena jak za możliwość uzyskania lepszej jakości tego dania.

Albert Żurek 28.12.2025 08:10

