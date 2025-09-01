Airfryer czy parowar? Sprawdzamy, czym się różnią i podpowiadamy co wybrać

Ładowanie...

Ostatnie lata przyniosły ogromną zmianę w sposobie, w jaki Polacy podchodzą do gotowania w domu. Z jednej strony rośnie świadomość zdrowego odżywiania, z drugiej coraz więcej osób poszukuje wygodnych i szybkich rozwiązań, które pozwalają przygotować smaczne posiłki bez wielogodzinnego stania przy kuchence. Dwa urządzenia szczególnie wyróżniają się w tym trendzie: airfryer, znany też jako frytkownica beztłuszczowa, oraz parowar. Oba sprzęty mają zupełnie inną filozofię działania, ale łączy je obietnica lżejszych, zdrowszych dań niż te przygotowane w sposób tradycyjny. Zdecydowaliśmy przyjrzeć się im bliżej i spróbować odpowiedzieć na pytanie, które z nich lepiej sprawdzi się w domowej kuchni.

Airfryer czy parowar? Z tego artykułu dowiesz się:

Airfryer - co to? Jak działa? I czym się różni od frytkownicy beztłuszczowej?

Airfryer pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno, ale jego kariera rozwija się niezwykle szybko. Pierwsze modele zawitały do polskich sklepów jeszcze przed pandemią, jednak to właśnie w czasie lockdownów zyskał największą popularność. Zamknięci w domach Polacy, podobnie jak użytkownicy z innych krajów, szukali alternatyw dla tradycyjnych metod smażenia i pieczenia, inspirując się przepisami podpatrzonymi w mediach społecznościowych, przede wszystkim na anglojęzycznej części TikToka i Instagrama.

Sama zasada działania airfryera jest dość prosta - gorące powietrze, rozprowadzane przez system grzałek i wentylator, krąży wewnątrz misy i równomiernie opieka potrawy. W praktyce oznacza to możliwość przygotowania frytek, nuggetsów, pieczonych warzyw czy nawet wypieków, takich jak muffiny, niemal bez dodatku tłuszczu. Stąd właśnie pochodzi polska nazwa airfryera: frytkownica beztłuszczowa. Jednak anglosaskie pochodzenie trendu na urządzenie sprawia, że nazwa airfryer jest znacznie bardziej popularna niż nasza polska nazwa.

W odróżnieniu od piekarnika z termoobiegiem urządzenie nagrzewa się błyskawicznie i nie wymaga długiego oczekiwania, co przekłada się na oszczędność energii i czasu. Jednocześnie wiele modeli oferuje gotowe programy automatyczne, co sprawia, że nawet mniej doświadczony kucharz może bez wysiłku przygotować różnorodne posiłki. Dodatkowo zabiegany kucharz szybko posprząta po posiłku, gdyż jedzenie przygotowywane jest w specjalnych koszykach, które zwykle można myć w zmywarce.

Ze względu na popularność airfryerów, w modelach urządzeń można wręcz przebierać. W doświadczeniu naszym i naszych bliskich sprawdziły się dwa popularne modele od Philipsa i Boscha - Philips Ovi Smart 2.0 oraz Bosch Serie 6. Oba modele zapewniają wysoką jakość wykonania, duży wybór programów i możliwość szybkiego przygotowania posiłków dla całej rodziny.

Airfryer Philips Ovi Smart

Czym jest parowar i jak działa?

Parowar to sprzęt o znacznie dłuższej tradycji, choć przez lata był traktowany raczej jako niszowy dodatek w kuchni. Działa on na zupełnie innej zasadzie niż airfryer, bo zamiast gorącego powietrza wykorzystuje parę wodną, która otacza potrawy i delikatnie je gotuje. Składa się zazwyczaj ze zbiornika na wodę oraz kilku piętrowych pojemników, w których umieszcza się warzywa, mięso czy ryby. Dzięki temu można przygotować kilka dań jednocześnie, zachowując ich wartości odżywcze i naturalny smak. To właśnie zdrowotny aspekt jest największą zaletą gotowania na parze - potrawy są lekkie, pozbawione nadmiaru tłuszczu i polecane osobom na dietach redukcyjnych, sportowcom czy każdemu, kto chce ograniczyć smażenie i zachować maksimum wartości odżywczych przygotowywanego jedzenia. Parowary takie jak Amica PT3012 czy Tefal VC1401 należą do urządzeń prostych w obsłudze, a przy tym stosunkowo tanich, co czyni je dobrym wyborem dla osób, które chcą spróbować tej metody bez kosztownej inwestycji.

Parowar Amica PT3012

Co ugotujesz w airfryerze, a co w parowarze?

Różnica w typie potraw, które można przygotować, jest wyraźna. Airfryer kojarzy się przede wszystkim z chrupiącymi frytkami czy skrzydełkami z kurczaka, ale z powodzeniem poradzi sobie również z warzywami korzeniowymi, rybami czy nawet ciastem drożdżowym. Wiele osób traktuje go jako szybszy, poręczniejszy zamiennik piekarnika, idealny dla singli lub par, które nie potrzebują dużych porcji jedzenia.

Parowar natomiast najlepiej sprawdza się w przyrządzaniu delikatnych składników - brokułów, marchwi, cukinii, filetów rybnych czy chudego mięsa, takich jak pierś z kurczaka. Potrawy z parowaru nie będą chrupiące, ale zachowają soczystość i pełnię witamin, co widać szczególnie przy warzywach.

Zdrowe gotowanie: airfryer czy parowar? Jak zdecydować które urządzenie jest lepsze?

Decyzja o zakupie któregoś z urządzeń wcale nie jest oczywista. Osoby, które nie wyobrażają sobie obiadu bez pieczonych ziemniaków lub kurczaka z chrupiącą skórką, zapewne bardziej docenią airfryer. Ci, dla których priorytetem jest najzdrowszy sposób gotowania, wybiorą raczej parowar. Warto przy tym pamiętać, że posiadanie jednego urządzenia nie przekreśla drugiego. Przykładowo, w airfryerze można przygotować pierś z kurczaka, podczas gdy parowar zajmie się ryżem i warzywami.

Ponadto oba urządzenia mają swoje kuchenne odpowiedniki - dobrze wyposażony piekarnik z termoobiegiem może w dużej mierze zastąpić airfryer, a zwykły garnek z wkładem do gotowania na parze spełni rolę parowaru. Często więc decyzja sprowadza się do wygody i tego, jak wiele miejsca chcemy przeznaczyć na dodatkowy sprzęt.

Ciekawym kompromisem są urządzenia hybrydowe, które łączą w sobie cechy obu rozwiązań. Modele takie jak Caso Airfry & Steam 700 czy Tefal Easy Fry Steam FW201815 pozwalają zarówno smażyć gorącym powietrzem, jak i gotować na parze. W praktyce oznacza to możliwość przygotowania chrupiących frytek jednego dnia, a następnego - delikatnych ryb i warzyw pełnych witamin. Szczególnie Tefal Easy Fry Steam wyróżnia się dużą pojemnością i funkcją grillowania, co sprawia, że może zastąpić kilka urządzeń kuchennych jednocześnie i zaoszczędzić miejsce w kuchni. Dla osób, które wahają się między wyborem airfryera a parowaru, tego typu sprzęty mogą być najbardziej rozsądną inwestycją.

Podsumowując, wybór pomiędzy airfryerem a parowarem zależy przede wszystkim od indywidualnych nawyków żywieniowych i preferencji smakowych. Jeśli ktoś nie wyobraża sobie kuchni bez chrupiących potraw, sięgnie raczej po frytkownicę beztłuszczową. Jeśli jednak celem jest jak najzdrowsze przygotowanie posiłków i zachowanie pełni wartości odżywczych, parowar okaże się bardziej praktyczny. A dla tych, którzy nie chcą ograniczać się do jednej opcji, coraz częściej pojawiają się na rynku urządzenia 2 w 1, które skutecznie łączą oba światy. Dzięki temu każdy może znaleźć sprzęt najlepiej odpowiadający swoim potrzebom - od prostego parowaru dla osób liczących kalorie, przez klasyczny airfryer dla fanów szybkich przekąsek, aż po hybrydowe rozwiązania dla niezdecydowanych.

01.09.2025

