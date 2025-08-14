Nie żałuj pieniędzy na lodówkę. Haier 3D 60 serii 7 pokazał mi, jak oszczędzić na rachunkach

Ładowanie...

Skąd to wiem? Bo niedawno moją wysłużoną, zdecydowanie niezbyt oszczędną lodówkę zastąpił jeden z ciekawszych modeli marki Haier - 3D 60 serii 7. Miałem więc okazję w zaciszu własnego domu przekonać się o tym, jak sprawuje się jedyne takie urządzenie na rynku, wyposażone dodatkowo w cały szereg funkcji, których nazwy marketingowe mogą przytłaczać, ale które w praktyce spisują się rewelacyjnie.

Jedyne takie...?

Jedyne tak energooszczędne. Dokładniej: nie ma na rynku innej chłodziarko-zamrażarki z szufladami, która zasłużyłaby na klasę energetyczną A. Biorąc pod uwagę obecne ceny prądu oraz fakt, że w przyszłości te będą raczej tylko rosnąć - prawdopodobnie to właśnie jest element, na który powinniśmy patrzeć w pierwszej kolejności.

Powód? Oczywiście - pieniądze. Przy wyborze odpowiednio energooszczędnej lodówki, w ciągu 10 lat jesteśmy w stanie - w porównaniu do tańszych i mniej energooszczędnych sprzętów - oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych. Jeśli dodać do tego fakt, że 3-drzwiowe lodówki Haier mają 25 lat gwarancji na kompresor, oszczędności będą jeszcze większe. Do tego stopnia, że może się okazać, że koszt zakupu lodówki... zwraca się w oszczędnościach na energii elektrycznej.

Przykład? Moja dotychczasowa lodówka - dużo mniej zaawansowana i o wyraźnie mniejszej pojemności (334 l kontra 414 l w lodówce Haier 3D 60 serii 7) - teoretycznie zużywa w ciągu roku niemal 300 kWh. Haier 3D 60 serii 7? 116 kWh w ciągu roku. Różnica jest więc niemal trzykrotna (!) i - licząc na szybko - oznacza wydanie rocznie 300 zł na prąd (stara lodówka) albo mniej niż 120 zł. Przez lata użytkowania dałoby się więc nie tylko odłożyć na zakup lepszej lodówki, ale i sporo zaoszczędzić.

Różnice widać też nie tylko w rocznych zestawieniach na etykietkach producentów, ale też na żywo. Przykładowo po samym otwarciu drzwi do lodówki Haier 3D 60 serii 7 miernik wskazuje okolice 22-25 W. W przypadku tej samej czynności i starszej lodówki z niższej klasy energetycznej - wędrujemy od razu powyżej 31 W, a mowa przecież o dużo mniejszej i dużo mniej zaawansowanej lodówce. Do tego otwieranie lodówki to coś, co robimy wielokrotnie w ciągu dnia i co znacząco wpływa na średnie zużycie energii.

Co ciekawe, jeśli chodzi o dobowe zużycie energii, to etykieta z mojej starej lodówki okazuje się prezentować niedoszacowane wartości. Średnie dobowe zużycie w jej przypadku to 0,84 kWh, co przekłada się na 307 kWh rocznie. Haier 3D 60 serii 7 to natomiast 0,32 kWh dziennie, czyli... 117 kWh rocznie.

Tyle jednak teorii i pomiarów - przejdźmy do praktyki i tego, jak udało się osiągnąć taki wynik. Zaczynając jednak od czegoś zupełnie innego, czyli od:

Ta lodówka po prostu wygląda świetnie.

Nie sądziłem, że kiedykolwiek to napiszę albo powiem - szczególnie patrząc na moje dotychczasowe lodówki - ale tak: ta lodówka wygląda świetnie. Do tego stopnia, że byłbym w stanie pomyśleć nad lekkim przemeblowaniem całej kuchni z myślą o tym, żeby ta lodówka była jeszcze bardziej wyeksponowana i stanowiła centralny punkt całego pomieszczenia.

Na szczęście jednak Haier nie ograniczył się tutaj do zadbania o atrakcyjne wzornictwo. Mało tego - to wzornictwo w pewnym stopniu wpływa właśnie na to, że Haier 3D 60 serii 7 jest w stanie pochwalić się takimi wynikami w kwestii oszczędzania energii.

Otwierasz te drzwi, które chcesz otworzyć.

Większość standardowych chłodziarko-zamrażarek skrywa część zamrażarkową za standardowymi drzwiami na zawiasach. Efekt jest prosty do przewidzenia - jeśli chcemy sięgnąć po coś z zamrażarki, otwieramy całość, a potem tracimy czas na szukanie, gdzie jest to coś, czego potrzebujemy. Dodatkowo, żeby było nam wygodnie, potrzebujemy całkiem sporo miejsca z boku na odsunięcie tych drzwi, co w ciasnych pomieszczeniach potrafi być sporym problemem.

Jak to rozwiązał Haier? Wprowadzając tutaj szuflady Easy Access, wysuwane na teleskopowych prowadnicach. Może to brzmieć jak niewielkie udogodnienie, ale w praktyce kompletnie zmieniło to sposób, w jak korzystam z zamrażarki. Nie dość bowiem, że dostęp do półek jest zdecydowanie łatwiejszy, to jeszcze od razu widać, co gdzie jest, dzięki czemu i unikamy długotrwałego otwierania zamrażarki, i sytuacji, w której zapominamy o czymś, bo trafiło na tył szuflady, której w ogóle nie widać. A to z kolei oznacza, że oszczędzam i energię - bo nie muszę otwierać tych szuflad na dłużej - i jedzenie. I że w końcu ktoś przekonał mnie do utrzymania w zamrażarce porządku.

Porządek zapanował też piętro wyżej.

Co traktuję już jako osiągnięcie wyższej kategorii, ale w sumie trudno się dziwić - organizacja wnętrza Haier 3D 60 serii 7 jest taka, że aż nie chce się w niej robić bałaganu.

Przede wszystkim - wszystko tutaj idealnie widać i to niezależnie od tego, jak bardzo wypełnimy lodówkę produktami. Podziękować za to możemy systemowi Haier Daylight, czyli „kolumnie” LED umieszczonej za półkami i szufladami, dodatkowo skonfigurowanej tak, żeby stopniowo rozjaśniała się po otwarciu lodówki, nie rażąc nas nawet wtedy, kiedy w nocy zejdziemy coś przekąsić.

Gdyby ktoś przy tym twierdził, że oświetlenie w lodówce to po prostu oświetlenie w lodówce i na nic nie wpływa - zapewniam, że jest w błędzie. Dla mnie okazało się to funkcją, która - ponownie - sprawiła, że i mniej marnuję jedzenia, bo nie przegapiam, że coś tam z tyłu jeszcze jest - i krócej stoję przy otwartej lodówce w trakcie poszukiwań.

Poszukiwania skraca też świetny system szuflad.

I to nie „po prostu szuflad”, a szuflad zdecydowanie wyspecjalizowanych.

Pierwsza z nich to szuflada o nazwie My Zone, w przypadku której możemy samodzielnie - w zakresie od 0 do 5 stopni - regulować temperaturę, w zależności od tego, co akurat chcemy tam przechować.

Drugą szufladą jest szuflada Humidity Zone i jak sama nazwa wskazuje - to miejsce, w którym utrzymywany jest wyższy poziom wilgotności (90 proc.), dzięki czemu stała się ona moim ulubionym miejscem do przechowywania w lecie świeżych owoców i warzyw, które po prostu dłużej zachowują smak i nie wysychają.

Moim ulubionym drobiazgiem organizacyjnym jest jednak rozwiązanie dużo mniej zaawansowane technicznie, czyli półka Flexi Glass.

Butelka mieści się na płasko, ale...

Kilka ruchów i już mogę włożyć do lodówki wyższe przedmioty, nawet jeśli przed chwilą wydawało się, że nie ma szans, żeby się zmieściły.

... z Felxi Glass możemy też zrobić dla niej miejsce w pionie, bez reorganizacji całej lodówki.

Co ważne - ta półka jest składana, więc nie ma żadnego problemu, żeby błyskawicznie przywrócić jej pełny wymiar. Podobnie jest zresztą ze świetnie pomyślanym wieszakiem na butelki - kilka sekund i jest, a gdy przestaje być potrzebny, błyskawicznie go składamy i zyskujemy dodatkowe miejsce, nie wyjmując go z lodówki.

Ponownie - te wszystkie, zdawałoby się, drobiazgi, realnie skracają czas, jaki spędzam przy otwartej lodówce. A mniej czasu przy otwartej lodówce to niższe rachunki, nie wspominając już o tym, jak przyjemnie sięga się do lodówki, w której wszystko doskonale widać i wszystko jest na swoim miejscu.

Nie wszystko jednak spoczywa na użytkowniku.

Ułatwienie dostępu do lodówki i przyspieszenie procesu korzystania z niej to jedna kwestia, zresztą taka, w przypadku której jestem pod największym wrażeniem Haier 3D 60 serii 7. Drugą kwestią jest to, co lodówka robi, kiedy z niej nie korzystamy.

I tak przykładowo w tym urządzeniu w ramach rozwiązania Total No Frost zdecydowano się zastosować specjalną osłonę, dzięki której podczas odszraniania minimalizowana jest utrata energii. W rezultacie w lodówce nie uświadczymy ani odrobiny szronu, jednocześnie nie płacąc za to dodatkowo w rachunkach za prąd.

Gdyby tego było mało, ograniczono też znacząco wahania temperatury we wnętrzu i przy okazji mieszanie się zapachów przechowywanych tam posiłków. Zimne powietrze w Haier 3D 60 serii 7 jest bowiem rozprowadzane delikatnie z bocznych wylotów na kolumnie, dzięki czemu dodatkowo jedzenie nie jest przesuszane i faktycznie dłużej zachowuje swój smak oraz... wygląd.

To wszystko jest jeszcze dodatkowo... smart. I to tak naprawdę.

Sterowanie? Tak, można to zrobić bezpośrednio ze świetnie wyglądającego panelu dotykowego umieszczonego na froncie lodówki. Ale można to też zrobić z poziomu aplikacji - przykładowo włączając tryb wakacyjny, kiedy zameldujemy się w hotelu i przypomnimy sobie, że zostawiliśmy lodówkę w trybie domyślnym.

I tak jak zazwyczaj trudno mi znaleźć zastosowania dla aplikacji połączonych z lodówkami, tak tutaj - jest zdecydowanie inaczej. To właśnie z poziomu aplikacji najczęściej zmieniałem temperaturę chociażby sekcji My Zone (można zmieniać też temperaturę lodówki i zamrażarki) i tutaj sprawdzałem, gdzie najlepiej włożyć które produkty, żeby najdłużej zachowały świeżość. Zresztą - choć jest taka możliwość - mało co trzeba w aplikacji ustawiać ręcznie. Przykładowo nie trzeba zgadywać, jaka temperatura powinna być w sekcji My Zone, w zależności od tego, jakie produkty tam wkładamy. Wystarczy wybrać jedną z kategorii i system podpowie nam, jakie ustawienia dobrać.

Mało tego, jeśli jeszcze bardziej chcemy zautomatyzować chłodzenie i przy okazji oszczędzić energię, możemy uruchomić automatyczne dopasowywanie temperatury zależne od tego, kiedy robimy zakupy, z jakiego trybu najczęściej korzystamy, jak często otwieramy lodówkę i tego... jaka jest pogoda.

Czy warto zmienić lodówkę?

Przykład mojej dotychczasowej lodówki pokazuje jedną rzecz - lodówki potrafią być niesamowitymi pochłaniaczami prądu. Do tego stopnia, że mogę uznać zakup taniej lodówki z niską klasą energetyczną za jeden z gorszych pomysłów na oszczędzanie pieniędzy w życiu. Tak, zapłaciłem mało przy kasie. I tak - zapłaciłem przez to przez lata ekstremalnie dużo za prąd.

Haier 3D 60 serii 7 pokazał mi natomiast, że można zrobić pojemną, piękną i zaawansowaną lodówkę z zamrażarką, która na właściwie każdym kroku będzie zaprojektowana tak, żeby oszczędzać prąd i - w konsekwencji - nasze pieniądze. Do tego większość dodatkowych funkcji w tym przypadku nie jest tylko marketingowymi gadżetami - właściwie z każdej z nich korzystam regularnie, zaczynając od świetnie rozwiązanych szuflad zamrażarki, przez konfigurowalny My Zone i owocowo-warzywny Humidity Zone, a kończąc na świetnej organizacji i personalizacji całości.

Dodatkowo - gdyby policzyć różnice w rachunkach za prąd, gdybym zamiast taniej lodówki lata temu kupił właśnie tę, to... już teraz by mi się ten zakup zwrócił.

14.08.2025

