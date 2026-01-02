REKLAMA
Nowa, bardzo niebezpieczna kampania oszustów w internecie. Lepiej uważaj na swoją kartę

Trwa nowa kampania oszustów, której celem jest wyłudzenie danych kart płatniczych Polaków. Uwaga, bo tym razem za sprawę wzięli się profesjonaliści i łatwo jest złapać się na haczyk

Bogdan Stech
Czas Świąt i Nowego Roku to zawsze okres sporego zamieszania. Płacimy rachunki, ale kupujemy też więcej niż zwykle, a do tego dochodzą roczne podsumowania opłat takich jak np. czynsz. I to właśnie dlatego ten moment wykorzystują oszuści, którzy liczą na naszą nieuwagę.

Niestety nie inaczej jest w tym roku. Polacy otrzymują właśnie fałszywe powiadomienia o zwrocie pieniędzy za prąd. Ma to być związane z wydłużeniem o dwie godziny czasu trwania tzw. II taryfy.

"Sprawia wrażenie prawdziwej"

Obserwujemy kolejną odsłonę kampanii oszustw opartych na rzekomym zwrocie pieniędzy. Przestępcy podszywają się pod dostawców energii, powołują na rzekomą zmianę prawa i zachęcają do wejścia na przygotowaną przez nich stronę wyłudzającą dane karty płatniczej - podał w najnowszym komunikacie zespół CERT.

Niestety, oszuści działają coraz sprawniej, a ich ataki są coraz lepiej przygotowane.

Wiadomość mailowa jest napisana poprawnym, formalnym językiem i sprawia wrażenie prawdziwej. Strona internetowa również nie wygląda podejrzanie na pierwszy rzut oka - dlatego tak ważne jest żeby zawsze przed podaniem swoich danych weryfikować adres witryny. Niewłaściwy zawsze zdradza próbę oszustwa - podaje CERT.

Jak dokładnie wygląda takie fałszywe powiadomienie zobaczyć możecie na zdjęciu niżej. Ilustracja przygotowana została przez CERT i przyznać trzeba, że na pierwszy rzut oka trudno się zorientować, że nie jest to prawdziwy mail.

Na co powinniśmy zwrócic uwagę?

Przede wszystkim jeśli płacicie za prąd przez internet, wejdźcie na stronę internetową dostawcy (np. PGE, Energa), gdzie macie wszystkie swoje rachunki i sprawdźcie, czy macie tam jakiekolwiek powiadomienie. Jeśli nie, to sprawa jest jasna - otrzymaliście maila od oszustów.

Jeśli już klikniecie w link, to tak jak podał CERT, sprawdźmy stronę na jaką powiadomienie nas odesłało.

Pamiętajcie, że dostawca energii nigdy nie będzie od was chciał żadnych haseł, numerów kart płatniczych itp. W takim momencie zawsze powinna zapalić się Wam czerwona żaróweczka.

Pamiętajcie też żeby zgłaszać podejrzane wiadomości za pomocą formularza na stronie incydent.cert.pl. Chronicie w ten sposób siebie i innych.

CERT Polska to zespół działający w strukturach NASK - Państwowego Instytutu Badawczego, powołany w 1996 r. do reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Realizuje zadania na poziomie krajowym w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

02.01.2026
