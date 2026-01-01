Z lotniska do miasta wiezie cię statek kosmiczny. Bez kierowcy

Ładowanie...

Moja przygoda z nowym środkiem transportu zaczęła się dość prozaicznie - od bólu nóg. Spędziłem w Pizie i okolicach intensywne cztery dni, chłonąc atmosferę regionu, wspinając się na Krzywą Wieżę i spacerując wzdłuż rzeki Arno.

Ostatniego dnia, mając w nogach kilkadziesiąt kilometrów, perspektywa taszczenia walizki przez 35 minut po nierównym chodniku lub szukania taksówki wydawała się koszmarem. Byłem wykończony, a transport musiał być pewny. Wtedy skierowałem się ku stacji, która obiecywała szybkie rozwiązanie moich logistycznych problemów.

REKLAMA

Czym właściwie jest Pisamover?

Pisamover to w pełni zautomatyzowany system transportowy typu people mover, czyli kolejka linowa naziemna, która spina lotnisko z głównym węzłem kolejowym miasta. Nie jest to klasyczny pociąg ani tramwaj, lecz bezzałogowa kapsuła poruszająca się na linach. Sunie cicho nad miastem, co dla osoby przyzwyczajonej do zatłoczonych, głośnych autobusów lotniskowych stanowi przyjemną odmianę.

System oficjalnie ruszył 18 marca 2017 r., zastępując starą i mniej efektywną linię kolejową. Budowa stanowiła odpowiedź na rosnący ruch turystyczny oraz konieczność odciążenia dróg dojazdowych do terminala.

Choć systemy typu people mover funkcjonują na świecie od lat, Pisamover wyróżnia się zastosowaniem technologii MiniMetro z napędem linowym. To rozwiązanie proekologiczne – wagony napędzane są elektrycznie, a system linowy zużywa mniej energii niż tradycyjne składy szynowe. Jest to jeden z pierwszych przykładów tak skutecznej integracji lotniska z siecią kolejową w mieście średniej wielkości, co czyni go wzorem dla innych europejskich ośrodków.

Trasa i czas przejazdu Pisamover

Odcinek obsługiwany przez kolejkę jest krótki, ale efektywny. Liczy 1,76 kilometra i obejmuje trzy przystanki: Pisa Airport (Lotnisko), stację pośrednią San Giusto/Aurelia oraz stację końcową Pisa Centrale. Cała podróż zajmuje około pięciu minut.

Przystanek San Giusto/Aurelia pełni funkcję strategiczną jako ogromny parking typu Park & Ride. Mieszkańcy i turyści zmotoryzowani mogą tam zostawić samochody za opłatą i błyskawicznie dostać się do ścisłego centrum lub na samolot.

Kolejki kursują z dużą częstotliwością - w godzinach szczytu odjeżdżają co 5-8 minut. Nawet jeśli jeden wagonik ucieknie nam sprzed nosa, kolejny zazwyczaj już widać na horyzoncie.

Wagony są klimatyzowane, co w toskańskim upale bywa zbawienne, oraz przystosowane do przewozu dużego bagażu. Brak kierowcy pozwala pasażerom stanąć przy przedniej szybie i obserwować trasę, co stanowi dodatkową atrakcję.

Pisamover, cena za przejazd

Bilet w jedną stronę kosztuje 6,50 euro (według cennika z końca 2025). Choć kwota ta może wydawać się wyższa niż za zwykły autobus, płacimy tutaj za przewidywalność. Kolejka nie stoi w korkach i jeździ punktualnie. Bilety można nabyć w automatach na każdej stacji – obsługują one zarówno karty płatnicze, jak i gotówkę – lub wcześniej przez internet, co pozwala uniknąć ewentualnych kolejek do biletomatów.

Łącznik z resztą Włoch

Pisamover to brama do całej Toskanii. Kolejka dowozi pasażerów bezpośrednio na peron 14 dworca Pisa Centrale, co daje natychmiastowy dostęp do włoskiej sieci kolejowej. Po wyjściu z wagonika wystarczy kilka minut, by przesiąść się w pociąg do Florencji, czy nawet Rzymu. Regionalne składy kursują tam często, a podróż trwa około godziny, czyniąc Pizę wygodnym punktem startowym do zwiedzania regionu.

Dla fanów mniejszych miejscowości Pisa Centrale oferuje świetne połączenie z Lukką. To miasto otoczone renesansowymi murami (gdzie zaprowadził nas samochodowy program rozrywkowy z trzema podstarzałymi brytolami), znajduje się zaledwie 30 minut pociągiem od Pizy. Dzięki sprawnemu transferowi z lotniska, po wylądowaniu można znaleźć się w sercu Lukki w mniej niż 45 minut, omijając stres związany z wynajmem samochodu czy analizowaniem rozkładów autobusów podmiejskich.

Jeżeli wolisz klimat nadmorski, z dworca błyskawicznie dostaniesz się do Livorno. Pociągi jeżdżą tam bardzo często, a podróż zajmuje 15–20 minut. Livorno to miasto portowe z kanałami w dzielnicy Venezia Nuova i kuchnią opartą na owocach morza. Dzięki Pisamoverowi, nawet mając krótki czas na przesiadkę, realne staje się wypicie espresso nad brzegiem morza przed dalszą podróżą, bo bezpośrednio z Livorno pojedziecie do Florencji w mniej niż 1,5 godziny.

REKLAMA

Dla kogo jest kolejka w Pizie?

Pisamover to rozwiązanie dla osób ceniących czas. Sprawdzi się u zmęczonych turystów, rodzin z dziećmi oraz osób podróżujących biznesowo. System eliminuje niepewność ostatniej mili. Zamiast martwić się chodnikami, wsiadasz do wagonika i po pięciu minutach jesteś w centrum hubu komunikacyjnego, gotowy na dalszą eksplorację Włoch. Albo możesz zwiedzać Pizę, która jest idealna na 24-48 godzin.

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Oliwier Nytko 01.01.2026 08:40

Ładowanie...