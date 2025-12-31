REKLAMA
Pierwsza taka konsola do gier. Pięknie się składa

Czy OneXSugar Wallet to rewolucja w handheldach czy tylko efektowna ciekawostka? Składany OLED wkracza do świata retro gamingu.

Maciej Gajewski
One-Netbook OneXSugar Wallet
W chińskich mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które łatwo mogło umknąć uwadze polskich fanów elektroniki. Firma One-Netbook zaprezentowała na Weibo OneXSugar Wallet, pierwszy na świecie przenośny handheld z Androidem wyposażony w całkowicie składany ekran OLED. Wallet może okazać się jednym z najciekawszych eksperymentów w segmencie retro gamingu od lat.

Od dwóch ekranów do jednego. I to składnego

W lipcu One-Netbook wypuścił OneXSugar Sugar 1 - nietypowy handheld z dwoma oddzielnymi ekranami OLED (6,01” i 3,92”), który mógł działać zarówno jako miniaturowy foldable, jak i jako sprzęt idealny do emulacji Nintendo DS. Urządzenie startowało od 599 dol., ale już po trzech dniach kampanii crowdfundingowej cena wzrosła do 699 dol. Mimo to znalazło swoich odbiorców.

Wallet idzie jednak o krok dalej. A właściwie o kilka kroków.

OneXSugar Wallet

Czytaj też:

Zamiast dwóch paneli - jeden, elastyczny, składany OLED. Zamiast konstrukcji inspirowanej DS-em - pełnoprawny foldable, bardziej przypominający Galaxy Z Fold niż klasyczny handheld. Po złożeniu urządzenie jest mniejsze niż wizytówka. Po rozłożeniu - oferuje 8,01-calowy ekran o rozdzielczości 2480 × 1860 pikseli i proporcjach 4:3.

I to właśnie te proporcje są tu kluczowe. Większość klasycznych gier - od Game Boya, przez GBA i Game Boy Color - powstawała z myślą o ekranach 4:3. Wallet pozwala więc na emulację bez czarnych pasów, bez rozciągania, bez kombinowania. To natywny obraz, dokładnie taki, jaki widzieli twórcy gier.

Kontrolery: klasyka w nowej formie. Gorzej ze specyfikacją

Z udostępnionych nagrań wynika, że One-Netbook nie zapomniał o ergonomii. Wallet ma:

  • klasyczny D‑pad i cztery przyciski akcji,
  • dwa analogowe joysticki w asymetrycznym układzie,
  • przyciski L3/R3,
  • triggery,
  • dwa głośniki frontowe umieszczone nad ekranem.
OneXSugar Wallet

Niestety One-Netbook nie podał niemal żadnych konkretów technicznych. Wiadomo jedynie, że urządzenie ma korzystać z sztandarowego procesora gamingowego Qualcomma. Tylko którego? Snapdragon G3 Gen 3, jak w Sugar 1? Snapdragon 8 Elite? A może coś zupełnie nowego? Licho wie.

Spekuluje się o 12-16 GB RAM i 512 GB lub większej pamięci UFS 4.0. Cena? Biorąc pod uwagę historię firmy i fakt, że Sugar 1 kosztował ponad 600 dolarów a foldable OLED to technologia, którą Samsung wycenia w smartfonach na ponad 1000 dol. - 1200 dol. lub więcej wydaje się realnym scenariuszem.

Największy znak zapytania: trwałość

Foldable OLED w handheldzie do gier to pomysł odważny, ale też ryzykowny. Samsung doskonali swoje zawiasy od dekady, a i tak wciąż widać na nich linię zgięcia, a materiał z czasem ulega degradacji. One-Netbook twierdzi, że ich zawias jest bardziej wewnętrzny niż w telefonach - bez szczelin, które mogłyby wpuszczać kurz. Ale to wciąż pierwszy foldable OLED zaprojektowany stricte do gamingu. A to oznacza wielogodzinne sesje na wysokiej jasności, częste składanie i rozkładanie, intensywne użytkowanie w ruchu, ryzyko powstawania martwych pikseli i niepewność co do tego, jak będzie wyglądać linia zgięcia po roku. Dopóki nie zobaczymy testów długoterminowych, trwałość Walleta pozostaje wielką niewiadomą.

Jeśli ekran okaże się równie trwały jak w telefonach foldable - czyli wytrzyma 3–5 lat normalnego użytkowania - Wallet może być absolutnym hitem w swojej niszy. Jeden, bezszwowy ekran 4:3 to idealne płótno dla emulacji. Zero bruzdy na środku, zero kompromisów. A po złożeniu - urządzenie mieści się w kieszeni. Ale jeśli zawias okaże się słaby, jeśli pojawią się martwe piksele, jeśli mechanika zacznie trzeszczeć - Wallet stanie się drogą zabawką, którą kupi garstka entuzjastów.

One-Netbook zapowiada Coming Soon 2026. Patrząc na to jak dopracowany wydaje się prototyp można zakładać, że kampania crowdfundingowa ruszy w drugiej połowie 2026 r. - prawdopodobnie latem lub wczesną jesienią. Realne dostawy? Koniec 2026 lub początek 2027.

Na razie pozostaje czekać na kolejne informacje. A te - jak zapowiada One-Netbook - mają pojawić się w najbliższych miesiącach.

Maciej Gajewski
31.12.2025 15:07
