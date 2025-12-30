Xbox złapał mnie w pułapkę. Trzeba uciekać, a nie mam jak

Ładowanie...

Jeszcze kilkanaście lat temu byłem typowym przedstawicielem polskiej szkoły grania - pecetowcem z krwi i kości. Komputer w domu był czymś oczywistym, a konsola? To raczej fanaberia, na którą pozwalali sobie bogate dzieciaki z sąsiedztwa. W Polsce, gdzie przez dekady pecet był synonimem uniwersalności, a piractwo kwitło na potęgę, konsole długo pozostawały w cieniu. Wspomnienia z tamtych lat to nie tylko nostalgia za starymi tytułami, ale też za czasami, gdy gry zdobywało się z Internetu, a nie z oficjalnych sklepów. PC dawał wolność, możliwość modyfikacji sprzętu, grania w strategie, FPS-y na myszce i klawiaturze, a także dostęp do nieograniczonej biblioteki gier = często niestety nielegalnych.

Jednak z czasem coś się zmieniło. Modernizacja komputera zaczęła przypominać niekończący się wyścig zbrojeń, a radość z grania ustąpiła miejsca frustracji. Wydatki na nowe podzespoły rosły, a satysfakcja malała. W pewnym momencie, po latach inwestowania w coraz droższe GPU i CPU poczułem, że PC przestał być moją platformą do grania. Zmęczenie, znużenie, a może po prostu chęć wygody sprawiły, że zacząłem spoglądać w stronę konsol. Nie byłem w tym odosobniony - podobne historie można znaleźć na forach, wśród znajomych, a także w statystykach rynkowych. Od 2011 r. wydatki na gry PC wzrosły o 65 proc., podczas gdy konsole odnotowały wzrost o 18 mld dolarów, ale to właśnie PC przejęły palmę pierwszeństwa w wydatkach na gry.

W Polsce, gdzie przez lata konsola była luksusem, a komputer narzędziem do wszystkiego, zmiana była powolna, ale nieunikniona. Dziś granie na konsoli jest tańsze, prostsze i wygodniejsze, a ceny gier na obie platformy się zrównały. Jednak dla mnie, jak dla wielu innych, przejście z PC na konsolę było nie tylko decyzją technologiczną, ale też emocjonalną. To był krok w stronę wygody, prostoty i nowego sposobu doświadczania gier.

Wybór Xboxa 360 jako pierwszej konsoli – dlaczego i jaki był wpływ?

Gdy już podjąłem decyzję o przesiadce na konsolę to wybór padł na Xboxa 360. Dlaczego właśnie ten sprzęt? Odpowiedź jest prosta: Xbox 360 był synonimem nowoczesności, innowacji i świetnej biblioteki gier. W momencie premiery w 2005 r. wyprzedził konkurencję - PlayStation 3 i Wii pojawiły się dopiero rok później. Microsoft ucząc się na błędach pierwszego Xboxa postawił na mocny start, atrakcyjną cenę (299 dolarów vs 499 za PS3), a także na rozwój usługi Xbox Live, która zrewolucjonizowała granie online.

Xbox 360 był pierwszą konsolą, która pozwalała na pełnoprawną rozgrywkę sieciową, czaty głosowe, osiągnięcia i rywalizację z graczami z całego świata. To właśnie wtedy narodziła się prawdziwa społeczność Xboxa, która do dziś jest jednym z filarów marki. Konsola oferowała także wsteczną kompatybilność, co pozwalało na powrót do klasyków z pierwszego Xboxa, a jej architektura była przyjazna dla deweloperów, dzięki czemu gry wyglądały i działały lepiej niż na konkurencyjnym PlayStation 3.

Xbox 360 (na górze) i Xbox One

Nie bez znaczenia był też Kinect - czujnik ruchu, który pozwalał na interakcję z grami bez użycia kontrolera. Kinect stał się w swoim czasie najlepiej sprzedającym się urządzeniem elektronicznym w historii, a gra Kinect Adventures! rozeszła się w 24 mln egzemplarzy. Xbox 360 był więc nie tylko konsolą do grania, ale też centrum rozrywki, które wyznaczało trendy na rynku.

Wybór Xboxa 360 był dla mnie wejściem w nowy świat - świat, w którym granie stało się wygodne, społecznościowe i pełne emocji. To była decyzja, która na lata zdefiniowała moje podejście do gier i sprzętu.

Zachwyt nad jakością i biblioteką gier Xbox 360 - przykłady tytułów i dane

Xbox 360 zachwycał nie tylko technologią, ale przede wszystkim biblioteką gier. To właśnie na tej konsoli pojawiły się tytuły, które do dziś uznawane są za klasyki i kamienie milowe w historii gamingu. Wśród najlepiej ocenianych i sprzedających się gier znajdziemy:

Grand Theft Auto V - 22,95 mln sprzedanych egzemplarzy

Kinect Adventures! - 24 mln egzemplarzy, najlepiej sprzedająca się gra na konsolę

Halo 3 - 14,5 mln kopii, ostatnia gra Bungie w serii

The Elder Scrolls V: Skyrim - 13,7 mln kopii, otwarty świat, setki godzin rozgrywki

Gears of War - 5 mln kopii, gra, która zdefiniowała gatunek cover shooterów

Forza Motorsport - ponad 2,5 mln kopii, wyścigi na najwyższym poziomie

Mass Effect - epicka space opera, początkowo ekskluzywna dla Xboxa 360

BioShock - 1,22 mln kopii, rewolucja w narracji i klimacie

Xbox 360 oferował ponad 2000 gier, z czego wiele uznawanych jest za klasyki gatunku. Konsola wprowadziła także system osiągnięć (achievements), który stał się standardem w branży. Gry na Xboxa 360 często wyglądały lepiej niż na PlayStation 3, co było efektem przyjaznej architektury i wsparcia ze strony Microsoftu.

Xbox 360 i Kinect

Nie można też zapomnieć o Xbox Live Arcade, który pozwalał na pobieranie gier niezależnych, klasyków i dodatków. To właśnie na Xboxie 360 narodziły się takie hity jak Limbo, Braid czy Castle Crashers. Konsola była więc nie tylko miejscem dla wielkich produkcji AAA, ale też dla innowacyjnych, niezależnych projektów.

Jakość, różnorodność i innowacyjność - to trzy słowa, które najlepiej opisują bibliotekę gier Xboxa 360. To właśnie dzięki nim konsola zdobyła serca 84 mln graczy na całym świecie.

Ślepa lojalność wobec marki przy zakupie Xbox One - psychologia i przykłady

Po latach spędzonych z Xboxem 360 decyzja o zakupie Xboxa One była dla mnie czymś oczywistym. To była ślepa lojalność, wynikająca z zaufania do marki, przywiązania do ekosystemu i chęci kontynuowania przygody z ulubionymi seriami. Psychologia konsumenta w tym przypadku jest prosta: jeśli coś działało dobrze przez lata to trudno uwierzyć, że kolejna generacja może zawieść.

Xbox One miał być naturalnym następcą - obiecywał jeszcze lepszą grafikę, integrację z telewizją, nowego Kinecta, a także rozbudowane funkcje multimedialne. Microsoft inwestował ogromne środki w promocję, a ja - jak wielu innych - dałem się porwać tej narracji. Nie analizowałem szczegółów, nie porównywałem specyfikacji, nie zastanawiałem się nad ofertą konkurencji. Po prostu kupiłem Xboxa One, bo byłem zielony z wyboru, nie z rozsądku.

Xbox One X Project Scorpio Edition

Ta lojalność miała jednak swoją cenę. Xbox One okazał się konsolą pełną kontrowersji - wymóg stałego podłączenia do Internetu, restrykcje dotyczące używanych gier, obowiązkowy Kinect, wyższa cena niż PS4, a także fatalny marketing, który skupiał się na telewizji i multimediach, zamiast na grach. Microsoft szybko wycofał się z wielu kontrowersyjnych decyzji, ale pierwsze wrażenie pozostało negatywne.

Mimo to pozostałem wierny marce. To była decyzja emocjonalna, nie racjonalna. Chciałem wierzyć, że Xbox One będzie kontynuacją sukcesu 360-tki, że Microsoft naprawi błędy, a gry będą jeszcze lepsze. To była pułapka lojalności, z której trudno się wydostać.

Obiektywne zalety Xbox One mimo porażki rynkowej

Choć Xbox One przegrał z kretesem w starciu z PlayStation 4 (58 mln sprzedanych egzemplarzy vs 117 mln PS4) nie można mu odmówić obiektywnych zalet. Konsola była multimedialnym centrum rozrywki, pozwalającym na rozmowy przez Skype, oglądanie telewizji, nagrywanie i edycję rozgrywki, a także sterowanie urządzeniami za pomocą komend głosowych. Interfejs był intuicyjny, kontroler wygodny, a integracja z TV - wzorowa.

Xbox One wprowadził także wsteczną kompatybilność, która pozwalała na uruchamianie gier z Xboxa 360. To była rewolucja, która do dziś jest jednym z największych atutów ekosystemu Xboxa. Konsola oferowała też Game Pass, czyli abonamentowy dostęp do setek gier, w tym premierowych tytułów od Xbox Game Studios.

Xbox One X

Warto też wspomnieć o Kinect 2.0, który choć nie odniósł sukcesu to był technologicznym majstersztykiem. Pozwalał na precyzyjne śledzenie ruchu, rozpoznawanie twarzy i głosu, a także integrację z grami i aplikacjami. Xbox One był więc konsolą nowoczesną, innowacyjną i pełną ciekawych rozwiązań.

Niestety, te zalety nie wystarczyły, by wygrać z konkurencją. PlayStation 4 oferowało lepsze gry na wyłączność, niższą cenę i prostszą filozofię - konsola do grania, nie do wszystkiego. Xbox One stał się ofiarą własnych ambicji, ale dla mnie - jako lojalnego użytkownika - był wciąż sprzętem, który dawał radość i satysfakcję.

Wpływ fatalnego marketingu i Kinecta na wizerunek Xbox One

Nie da się ukryć że marketing Xboxa One był katastrofą. Microsoft skupił się na funkcjach multimedialnych, telewizji, sporcie i integracji z Kinectem, zapominając o tym, co najważniejsze - o grach. Konferencje, na których powtarzano słowa TV i sports stały się memem, a społeczność graczy poczuła się zignorowana.

Xbox One X (po lewej) i Xbox One S

Wymóg stałego podłączenia do Internetu, restrykcje dotyczące używanych gier, regionalne blokady i obowiązkowy Kinect wywołały falę krytyki. Gracze obawiali się o prywatność, a niemieckie organizacje konsumenckie sugerowały, że Kinect może być narzędziem do szpiegowania użytkowników. Microsoft musiał się tłumaczyć, wycofywać z kontrowersyjnych decyzji i ratować wizerunek marki.

Kinect, choć technicznie imponujący, okazał się nietrafionym pomysłem. Gry wykorzystujące czujnik ruchu nie zdobyły popularności, a deweloperzy narzekali na trudności w implementacji funkcji Kinecta. Ostatecznie Microsoft wycofał się z obowiązkowego Kinecta, obniżył cenę konsoli i skupił się na grach, ale pierwsze wrażenie pozostało negatywne.

Wizerunek Xboxa One ucierpiał, a marka straciła zaufanie graczy. To była lekcja pokory dla Microsoftu, która na lata zdefiniowała strategię firmy.

Sukcesy Phila Spencera - Game Pass i wsteczna kompatybilność

W najtrudniejszym momencie dla Xboxa pojawił się Phil Spencer - człowiek, który uratował markę i nadał jej nowy kierunek. Spencer postawił na otwartość, dialog z graczami i inwestycje w usługi. To dzięki niemu Xbox stał się platformą przyjazną dla deweloperów, graczy i całej branży.

Największym sukcesem Spencera jest Game Pass - abonament, który pozwala na dostęp do setek gier na konsoli, PC i w chmurze. Game Pass stał się wzorem dla całej branży, a jego oferta była przez lata nie do pobicia. Premierowe tytuły, klasyki, gry niezależne - wszystko dostępne za miesięczną opłatą. To właśnie Game Pass pozwolił mi odkryć dziesiątki gier, na które nigdy bym się nie zdecydował w tradycyjnym modelu sprzedaży.

Xbox Game Pass to hit, podobnie jak program wstecznej zgodności

Drugim filarem sukcesu Spencera jest wsteczna kompatybilność. Xbox One, a później Series X/S, pozwalają na uruchamianie gier z poprzednich generacji, często z poprawioną grafiką i wydajnością. To dzięki temu mogę wracać do ulubionych tytułów z Xboxa 360, nie martwiąc się o utratę biblioteki.

Spencer zadbał też o zachowanie historii gier - Game Pass stał się sposobem na archiwizację klasyków, a Play Anywhere pozwala na granie na różnych platformach bez utraty postępów. To filozofia, która sprawiła, że Xbox stał się ekosystemem, a nie tylko konsolą.

Game Pass i wsteczna kompatybilność to dwa powody, dla których wciąż jestem zielony, mimo wszystkich problemów marki.

Porażka Xbox Series X mimo świetnego hardware’u - dane sprzedażowe i przyczyny

Gdy w 2020 r. pojawił się Xbox Series X to wydawało się, że Microsoft wraca do gry. Konsola oferowała najmocniejsze podzespoły na rynku, 12 TFLOPS mocy obliczeniowej, szybki SSD, ray tracing, obsługę 4K i 120 klatek na sekundę. Była tańsza niż gamingowy PC, a jej specyfikacja budziła respekt nawet wśród fanów PlayStation.

Niestety hardware nie wystarczył. Xbox Series X/S sprzedaje się fatalnie - w 2025 r Microsoft sprzedał tylko 1,7 mln sztuk, podczas gdy PS5 znalazło 9,2 mln nabywców, a Nintendo Switch 10,36 mln. Łączna sprzedaż Series X/S to ok. 33 mln egzemplarzy, podczas gdy PS5 przekroczyło 80 mln. W Polsce ceny Series X sięgają 3000 zł, a w Stanach Zjednoczonych 649 dol. - to więcej niż PS5 Pro, które oferuje lepszą grafikę i tytuły na wyłączność.

Xbox Series X (po lewej) i PlayStation 5

Przyczyn porażki jest wiele. Po pierwsze, brak gier na wyłączność - Microsoft postawił na multiplatformowość, a hity trafiają także na PC i PlayStation. Po drugie, zmiana strategii - firma skupia się na Game Passie, chmurze i usługach, a sprzedaż sprzętu zeszła na drugi plan. Po trzecie, wysoka cena i brak wyraźnej przewagi nad konkurencją.

Xbox Series X to najlepszy hardware w najgorszym momencie. Konsola, która mogła być hitem, stała się symbolem kryzysu marki.

Coraz mniejsze wsparcie deweloperów i zamknięcia studiów

Ostatnie lata to fala zamknięć studiów i anulowanych projektów w ekosystemie Xboxa. Microsoft, pod presją osiągnięcia 30 proc. marży zysku (dwukrotnie więcej niż średnia w branży), zdecydował się na masowe zwolnienia i cięcia. W 2025 r. firma ogłosiła likwidację 9000 miejsc pracy w dziale gier, zamknięcie studiów takich jak Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games, Roundhouse Games, The Initiative, a także anulowanie projektów Everwild, Perfect Dark, Project Blackbird i Contraband.

Zwolnienia dotknęły także legendarnych deweloperów - Rare, Turn 10 Studios (Forza Motorsport), ZeniMax Online, High Moon Studios, Sledgehammer Games, a nawet 343 Industries (Halo). W efekcie wsparcie deweloperów dla Xboxa słabnie, a coraz więcej gier trafia na konkurencyjne platformy.

Deweloperzy narzekają na niską moc Xboxa Series S, konieczność optymalizacji pod słabszy sprzęt i brak wyraźnej polityki wydawniczej. Przykłady to opóźnienia portów Baldur’s Gate 3 i Black Myth Wukong, brak lokalnego co-opu czy ograniczenia w trybach graficznych.

Ekosystem Xboxa kurczy się, a przyszłość marki zależy od decyzji korporacyjnych, nie od pasji twórców.

Słabnąca oferta Game Pass - badania i przykłady tytułów

Game Pass, który przez lata był największym atutem Xboxa, zaczyna tracić na atrakcyjności. Badania pokazują, że subskrybenci spędzają mniej czasu na graniu, szybko przeglądają katalog i porzucają usługę, gdy nie znajdą atrakcyjnych tytułów. Game Pass zachęca do próbkowania, a nie do kupowania gier, co ogranicza sprzedaż AAA i prowadzi do kanibalizacji rynku.

W grudniu oferta Game Passa obejmowała takie tytuły jak Marvel Cosmic Invasion, Mortal Kombat 1, Indiana Jones and the Great Circle, Routine, Dome Keeper, Death Howl, Monster Train 2, 33 Immortals, Lost Records: Bloom & Rage, Bratz: Rhythm & Style, CloverPit, Total Chaos, Young Suns, A Game About Digging A Hole, Banishers: Ghosts of New Eden, Kill It With Fire! 2. Jednak coraz więcej gier opuszcza usługę, a premierowe hity trafiają do katalogu z opóźnieniem lub wcale.

Xbox Series X

Microsoft wprowadził nowe warianty subskrypcji - Essential, Premium i Ultimate, podnosząc ceny i ograniczając dostęp do premierowych gier w tańszych planach. Game Pass Ultimate kosztuje już 73,99 zł miesięcznie, a PC Game Pass 47,99 zł.

Oferta Game Passa słabnie, a subskrybenci coraz częściej rezygnują z usługi, szukając lepszych alternatyw na PlayStation czy PC.

Absurdalna sytuacja cenowa względem PS5 Pro - porównanie cen i wartości

Jednym z najbardziej absurdalnych aspektów obecnej sytuacji Xboxa jest porównanie cen do PS5 Pro. Xbox Series X debiutował w Polsce za 2249 zł, dziś kosztuje prawie 3000 zł, a w Stanach Zjednoczonych aż 649 dol. PS5 Pro, mimo lepszej specyfikacji (33,5 TFLOPS vs 12 TFLOPS), kosztuje 3499 zł, a w Stanach Zjednoczonych ok. 499 dol.

W praktyce oznacza to, że Xbox Series X jest droższy od PS5 Pro, mimo że oferuje słabszą grafikę, mniej gier na wyłączność i słabszą ofertę abonamentową. Wersje bez napędu optycznego są tańsze, ale pozbawiają możliwości korzystania z fizycznych kopii gier, co dla wielu graczy jest nie do przyjęcia.

PS5 Pro (po lewej) i PS5

PlayStation 5 Pro oferuje lepszą jakość obrazu, więcej klatek na sekundę, szybszą pamięć, technologię skalowania obrazu i bogatą bibliotekę tytułów na wyłączność - God of War Ragnarok, Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part I. Xbox Series X, choć tańszy w niektórych sklepach, nie rekompensuje braku gier na wyłączność i słabnącej oferty Game Passa.

Sytuacja cenowa jest absurdalna - Xbox kosztuje więcej, oferuje mniej, a konkurencja wygrywa na każdym polu.

Zapowiedzi przyszłej konsoli jako peceta - Project Kennan, Bayside i unifikacja

W obliczu kryzysu sprzedażowego i zmiany strategii Microsoft zapowiada rewolucję w świecie gier. Kluczowym elementem ma być nowa przenośna konsola Xbox, tworzona we współpracy z Asusem pod kryptonimem Project Kennan. Urządzenie ma działać na Windowsie 11, z interfejsem przypominającym Xboxa, dedykowanym przyciskiem Xbox Guide i pełną integracją z ekosystemem Xboxa i PC.

Project Kennan to przenośny PC z funkcjami konsoli, z możliwością instalowania gier z Microsoft Store, Steam, Epic Games Store i korzystania z PC Game Pass. Microsoft planuje także unifikację Windowsa i Xboxa w jeden spójny ekosystem (Project Bayside), z jednolitym interfejsem, sklepem i wsparciem dla deweloperów.

ROX Xbox Ally nie jest konsolą Microsoftu. To PC od Asusa, w nietypowej formie

W 2027 r. ma pojawić się pełnoprawna konsola przenośna Xbox, a także nowa generacja stacjonarnych konsol, z największym skokiem technologicznym w historii marki. Nowy Xbox ma być komputerem zamkniętym w kompaktowej obudowie, z AI-renderingiem, ray tracingiem, obsługą 4K/120FPS i głęboką integracją z chmurą i Game Passem.

Przyszłość Xboxa to unifikacja, mobilność i otwartość. Microsoft chce wyznaczać trendy, odpowiadać na sukces Steam Decka i zmieniać sposób, w jaki gramy.

Osobisty dylemat: lojalność wobec Xboxa kontra utrata dostępu do gier przy przesiadce na PlayStation

I tu pojawia się mój największy dylemat. Po latach spędzonych w ekosystemie Xboxa, z biblioteką setek gier, osiągnięciami, zapisami stanu i przyzwyczajeniami, coraz częściej myślę o przesiadce na PlayStation. PS5 Pro kusi lepszą grafiką, ekskluzywnymi tytułami, niższą ceną i dynamicznie rozwijającą się ofertą.

Jednak zmiana platformy to utrata dostępu do gier, postępów, osiągnięć i cyfrowej tożsamości. Przenoszenie danych między konsolami jest możliwe tylko w obrębie ekosystemu, a gry z Xboxa nie działają na PlayStation. Game Pass, wsteczna kompatybilność, Play Anywhere - to wszystko zostaje na zielonej stronie mocy.

Psychologicznie to pułapka lojalności - boję się utraty inwestycji, czasu, wspomnień i wygody. Z drugiej strony, coraz mniej gier pojawia się na Xboxa, oferta Game Passa słabnie, a wsparcie deweloperów maleje. PlayStation staje się coraz bardziej atrakcyjne, a Xbox coraz bardziej zamknięty.

To dylemat, który dotyka wielu graczy. Lojalność wobec marki kontra pragmatyzm, nostalgia kontra przyszłość, wygoda kontra rozwój. Czy warto zostać w ekosystemie Xboxa, czy lepiej zacząć od nowa na PlayStation?

Patrząc na swoją historię z Xboxem, czuję mieszankę dumy, frustracji i niepokoju. Xbox 360 był moją bramą do nowoczesnego gamingu, Xbox One - symbolem lojalności, a Series X - rozczarowaniem mimo świetnego hardware’u. Game Pass, wsteczna kompatybilność, społeczność - to wszystko sprawiło, że zamknąłem się w ekosystemie, z którego trudno uciec.

Jednocześnie widzę, jak pułapka Xboxa zaciska się coraz mocniej. Słabnąca sprzedaż, zamknięcia studiów, kanibalizacja rynku przez Game Pass, absurdalne ceny, brak gier na wyłączność, migracja deweloperów na PlayStation i PC. Microsoft skupia się na usługach, chmurze i multiplatformowości, a sprzęt traci na znaczeniu.

Mimo wszystko mam nadzieję na sukces następcy. Project Kennan, unifikacja ekosystemu, nowa generacja konsol, integracja z PC i chmurą - to może być szansa na odrodzenie marki, powrót do innowacji i odzyskanie zaufania graczy. Chciałbym wierzyć, że Xbox znów stanie się platformą, która wyznacza trendy, oferuje najlepsze gry i daje radość z grania.

Na razie jestem uwięziony w pułapce Xboxa. Uciekać trzeba, a ja nie mam jak. Moja cyfrowa tożsamość, biblioteka gier, osiągnięcia i wspomnienia trzymają mnie na zielonej stronie mocy. Ale z każdym miesiącem coraz bardziej zastanawiam się, czy nie warto zacząć od nowa - na PlayStation, PC, albo w chmurze.

Pułapka ekosystemu, dylemat lojalności i przyszłość Xboxa

Xbox to nie tylko konsola - to ekosystem, filozofia i pułapka. Przejście z PC na konsolę było dla mnie początkiem nowej ery, wybór Xboxa 360 - wejściem w świat innowacji, a lojalność wobec marki - decyzją, która na lata zdefiniowała moje podejście do gier. Xbox One pokazał, że lojalność może być zgubna, a Series X - że hardware nie wystarczy, by wygrać z konkurencją.

Game Pass, wsteczna kompatybilność, Play Anywhere - to wszystko sprawia, że trudno uciec z ekosystemu Xboxa. Zamknięcia studiów, słabnąca oferta, absurdalne ceny i brak gier na wyłączność to sygnały, że marka potrzebuje rewolucji. Project Kennan, unifikacja z PC, nowa generacja konsol - to nadzieja na odrodzenie, ale też ryzyko utraty tożsamości.

Mój dylemat to dylemat całej społeczności Xboxa. Lojalność kontra pragmatyzm, nostalgia kontra przyszłość, wygoda kontra rozwój. Czy warto zostać w pułapce, czy lepiej zacząć od nowa? Na razie nie mam jak uciec, ale wciąż wierzę, że Xbox znajdzie sposób, by znów być liderem rynku.

Czekam na sukces następcy. Czekam na nową erę Xboxa. Czekam na moment, gdy pułapka stanie się wyborem, a nie przymusem. Bo granie to nie tylko sprzęt - to emocje, wspomnienia i nadzieja na lepsze jutro.

Maciej Gajewski 30.12.2025 15:51

