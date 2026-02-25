Kolory Galaxy S26 walczą z nudą. Jest w czym wybierać

Ładowanie...

Samsung wreszcie wydał tegoroczne sztandarowe modele z rodziny Galaxy S. Oferta obejmuje trzy modele: podstawowego Galaxy S26, pośredniego Galaxy S26+ oraz najbardziej zaawansowanego Galaxy S26 Ultra. Aby uprościć sprawę wszystkie modele będą dostępne w tych samych wersjach kolorystycznych.

REKLAMA

Samsung Galaxy S26 oraz S26+ - kolory

Samsung zdaje sobie sprawę, że dziś klienci chcą czegoś więcej niż tylko czarnych i białych smartfonów. Dlatego Galaxy S26 oraz Galaxy S26+ będą dostępne w łącznie czterech podstawowych wariantach kolorystycznych:

kobaltowy fiolet - główny kolor dla serii S26,

błękit (sky blue),

czarny,

biały.

Te warianty będą dostępne w sprzedaży w popularnych sieciach sklepów z elektroniką. Oprócz regularnej oferty Samsung ma też specjalne warianty sprzedawane wyłącznie online w sklepie internetowym koreańskiego producenta:

silver shadow - srebrny,

pink gold - różowy.

Każda z wersji prezentuje się naprawdę dobrze. Moim faworytem w zwykłych “eskach” jest kobaltowy fiolet. Osobiście brakuje mi jednak wersji, która naprawdę rzuciłaby się w oczy - np. czerwień czy zieleń, które były dostępne w przypadku poprzedniej generacji S25.

Samsung Galaxy S26 Ultra - kolory

Wcześniejsze przecieki sugerowały jakoby Samsung na obraz iPhone’ów 17 Pro wprowadzi pomarańczowy wyróżniający się wariant kolorystyczny dla modelu S26 Ultra. Niestety, ale takowego nie kupimy. Do dyspozycji znajdziemy identyczne wersje jak w przypadku podstawowych S26 i S26+:

kobaltowy fiolet,

błękit (sky blue),

czarny,

biały,

silver shadow (srebrny) - tylko online,

pink gold (różowy) - tylko online.

fot.: Izabella Bandych/Spider's Web

Od wybranej wersji kolorystycznej zależy też kolor wbudowanego w urządzenie rysika S Pen. Dla ciemnych wariantów jest on czarny, a dla jasnych - biały. W przypadku S26 Ultra najciekawiej wygląda różowa wersja kolorystyczna, która nieco przypomina dawne iPhone’y w wersji Rose Gold. Jest przy tym bardziej subtelna.

REKLAMA

Już teraz można składać zamówienia na nowe Galaxy S26. Przedsprzedaż potrwa aż do 11 marca 2026 r.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 25.02.2026 20:30

Ładowanie...