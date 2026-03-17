500 zł różnicy. Co daje + w realme 16 pro?

Seria realme 16 Pro udowadnia, że średnia półka w 2026 r. potrafi skutecznie zastąpić flagowce, oferując gigantyczne akumulatory i bezbłędne portrety. Rynek smartfonów nareszcie przestał nas bombardować wyłącznie pustymi cyferkami w specyfikacji, a zaczął stawiać na to, jak dany sprzęt realnie leży w dłoni i jak reaguje na nasze potrzeby. Po prawie dwóch miesiącach spędzonych z oboma modelami mogę już całkiem pewnie stwierdzić, że oba telefony będą dobrym wyborem.

Kiedy patrzę na serię realme 16 Pro, widzę dwa urządzenia, które mimo wspólnego DNA i podobnej nazwy, oferują zupełnie inne wrażenia przy pierwszym kontakcie. To właśnie tutaj, w sferze designu i ergonomii, rozgrywa się najważniejsza walka o uznanie użytkownika.

Wybór między nimi to nie tylko kwestia zasobności portfela, ale przede wszystkim bardzo konkretnych preferencji dotyczących codziennego komfortu, estetyki i sposobu, w jaki konsumujemy treści. Często łapałem się na tym, że rano odruchowo sięgałem po lżejszy model Pro, by wieczorem, zasiadając do oglądania YouTube’a, instynktownie szukać masywniejszego Pro+ z jego immersyjnym ekranem.

Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy różnic, warto rzucić okiem na oficjalne polskie ceny.

Oficjalny cennik serii realme 16 Pro w Polsce:

realme 16 Pro (8 GB / 256 GB) - 1799 zł (dostępne kolory: złoty, szary, fioletowy)

realme 16 Pro (8 GB / 512 GB) - 1999 zł (dostępne kolory: złoty, szary, fioletowy)

realme 16 Pro+ (8 GB / 256 GB) - 2299 zł (dostępne kolory: złoty, szary)

realme 16 Pro+ (12 GB / 512 GB) - 2499 zł (dostępne kolory: złoty, szary)

Jeden znak, sześć kluczowych zmian

Producent celowo stworzył wyraźny podział między tymi modelami. Słowo Plus w nazwie to nie tylko zabieg mający uzasadnić wyższą cenę - to różnice, które odczujesz już pierwszego dnia użytkowania. Dopłata 500 złotych (lub 700 zł w zależności od wersji pamięciowej) przekłada się na pakiet ulepszeń, który zmienia charakter telefonu:

+500 mAh baterii (7000 kontra 6500 mAh) - różnica, która ratuje skórę podczas intensywnych weekendów, zwłaszcza gdy zapomnisz ładowarki na wyjazd.

+35 W mocy ładowania (80 W kontra 45 W) - diametralnie inna kultura ładowania; w modelu Plus to kwestia chwili, w Pro wymaga już pewnego planowania.

+4 GB RAM (12 kontra 8 GB w topowej wersji) - kluczowe dla wielozadaniowości w perspektywie kilku lat, szczególnie przy rosnących wymaganiach aplikacji AI.

Teleobiektyw 50 MP z zoomem optycznym 3.5x - element, który pozwala na więcej możliwości. Lepsze kadry. Dla mnie to mus.

Zakrzywiony ekran jaśniejszy o 400 nitów - lepsza czytelność w słońcu i bardziej prestiżowy wygląd, przypominający urządzenia dwukrotnie droższe.

Snapdragon zamiast MediaTek (~425-450 tys. pkt więcej w AnTuTu) - zapas mocy do gier i edycji wideo, który docenią mocno obciążający sprzęt użytkownicy.

Szczerze, to nie są kosmetyczne poprawki. Każda z tych zmian przekłada się na doświadczenie z użytkowania, sprawiając, że mamy do czynienia z dwoma różnymi klasami urządzeń zamkniętymi w podobnych obudowach.

Co ciekawe, w codziennym scrollowaniu różnice te zacierają się, ale ujawniają się momentalnie w sytuacjach brzegowych - gdy masz 5 procent baterii, gdy chcesz zrobić zdjęcie wiewiórce w parku albo gdy słońce świeci prosto w ekran.

Design i ergonomia. Minimalizm kontra luksus

realme 16 Pro to propozycja dla osób, które szukają minimalizmu i lekkości. To telefon zaprojektowany w myśl, gdzie priorytetem była smukłość konstrukcji (zaledwie 7,75 mm) i niska waga (192 g). Biorąc go do ręki po raz pierwszy, uderzyło mnie, jak bardzo jest poręczny. Płaski ekran i ostro ścięte krawędzie dają pewny chwyt, co w połączeniu z matowym wykończeniem sprawia, że telefon nie próbuje uciec z dłoni.

Jest to idealny towarzysz dla kogoś, kto chce urządzenia przezroczystego w codziennym użytkowaniu - takiego, które bez trudu obsłużysz jedną ręką w biegu i o którym zapomnisz po schowaniu do kieszeni spodni. Dostępny wariant kolorystyczny Orchid Purple (fioletowy) czy Pebble Grey (szary) dodatkowo podkreśla ten bardziej młodzieżowy, miejski charakter, który nie krzyczy o atencję, ale wygląda schludnie w każdej sytuacji.

Z kolei realme 16 Pro+ to zupełnie inna filozofia. Zakrzywiony ekran 4D Curve sprawia, że boczne ramki optycznie niemal znikają, a krawędzie stają się bardziej obłe. Mimo że telefon jest grubszy (8,49 mm) i cięższy (203 g), w dłoni leży paradoksalnie bardziej naturalnie dzięki tym krzywiznom. Czuć tu solidność i masę, co wielu użytkowników utożsamia z produktem premium.

To urządzenie, które chce być zauważone i które daje odczuć swoją obecność - nie tylko wagą, ale i potężną dawką wydajności Snapdragona 7 Gen 4. Ergonomia Plusa wymusza nieco większą uwagę przy chwycie, ale odwdzięcza się poczuciem obcowania ze sprzętem z najwyższej półki. Kciuk naturalnie wędruje po zaoblonym szkle, co sprawia, że gesty systemowe wstecz są niezwykle satysfakcjonujące.

Master Design od Naoto Fukasawy

Design urządzeń to efekt współpracy z projektantem Naoto Fukasawą, choć jego rola rozkładała się nieco inaczej w zależności od wersji. Twórca w pełni zaprojektował model 16 Pro+, a wariancie 16 Pro miał wpływ głównie na złotą wersję kolorystyczną. To jego pierwsza praca przy serii numerycznej realme, a uzyskany rezultat wypada dość solidnie.

Zasadnicza różnica między smartfonami dotyczy zastosowanych materiałów. Biopolimer (Bio-based Organic Silicone) wykorzystano wyłącznie na pleckach modelu 16 Pro+. Faktura przypominająca w dotyku nieco grubszą skórę jest praktyczna i nie zbiera uciążliwych odcisków palców. To materiał o dobrym chwycie, co pozwala na wygodne używanie telefonu bez dodatkowego etui. W porównaniu do standardowej, powszechnej ekoskóry, tworzywo to wykazuje lepszą odporność na drobne usterki, takie jak zarysowania kluczami w kieszeni.

Różnice widać też w detalu samej wyspy aparatów. W modelu realme 16 Pro zdecydowano się na matowe wykończenie typu frosted - stosunkowo oszczędne i stonowane. Ramka wokół obiektywów zachowuje umiar i nie dominuje nad resztą tylnego panelu obudowy.

Wybór koloru Master Gold to rozsądny krok dla osób szukających ucieczki od standardowych, szarych lub czarnych brył. Zastosowany odcień złota nie jest krzykliwy; wpada raczej w spokojny, piaskowy ton, który nieznacznie reaguje na zmiany kąta oświetlenia, co widać na zdjęciach wyżej i niżej.

Co istotne, oba modele otrzymały certyfikat IP68/IP69K. To przydatna i konkretna informacja w specyfikacji. Norma ta oznacza zabezpieczenie sprzętu przed wnikaniem pyłu i wody, w tym odporność na mycie wysokociśnieniowe (do 8-10 MPa przy wodzie o temperaturze 80°C). W praktyce możecie opłukać zabrudzony telefon pod kranem po upadku w błoto lub używać go podczas ulewy, nie podejmując zbędnego ryzyka zalania podzespołów.

Wydajność. Dimensity kontra Snapdragon

Sercem realme 16 Pro+ jest Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm TSMC), który w testach zachowuje się przewidywalnie i szybko. Migiem reaguje na każde polecenie, a aplikacje otwierają się od razu. Układ ten, wyposażony w jeden mocniejszy rdzeń Prime taktowany zegarem 2,8 GHz oraz cztery rdzenie Performance (2,4 GHz), zapewnia kulturę pracy zbliżoną do zeszłorocznych flagowców.

Wynik przekraczający 1,44 mln punktów w AnTuTu to nie tylko sucha statystyka - to płynność, którą czuć przy montażu wideo 4K w CapCut czy przełączaniu się między dziesiątkami kart w przeglądarce. Podczas testów gier (Genshin Impact, Call of Duty Mobile) układ ten utrzymywał stabilny klatkaż, a telefon robił się jedynie letni, co świadczy o świetnym zarządzaniu temperaturą przez procesor i układ chłodzenia.

Z kolei MediaTek Dimensity 7300 Max w modelu Pro to jednostka stworzona dla osób stawiających na maksymalną efektywność energetyczną. Producent chwali się klasą energetyczną A i przyznaję, że widać to w zużyciu baterii - procenty uciekają tu wolniej podczas przeglądania internetu. Układ ten osiąga około 970 tys. punktów w AnTuTu.

Czy czuć tę różnicę na co dzień? W interfejsie odczujecie to nieznacznie, może czasem przy ładowaniu cięższych widgetów. Ale przy eksporcie filmu czy w bardziej wymagających grach 3D, Snapdragon w wersji Plus ma znacznie większy zapas oddechu i rzadziej gubi klatki animacji. Dimensity to solidny wół roboczy, ale to Snapdragon daje ten sportowy pazur.

Pamięć operacyjna robi różnicę. realme 16 Pro+ oferuje aż 12 GB RAM LPDDR5X w topowej wersji (z opcją rozszerzenia o wirtualne gigabajty). Przy prędkości pamięci sięgającej 8400 Mbps multitasking pozostaje bezbłędny. Nie odnotowałem ani jednego irytującego przeładowania aplikacji w tle, nawet gdy wracałem do gry po sprawdzeniu maila, przejrzeniu TikToka i odpisaniu na komunikatorze.

Dla kogoś, kto zawodowo obsługuje social media i nie chce, by system ubijał aktywne procesy, to właśnie Plus będzie jedynym słusznym wyborem. Komfort przełączania się między aplikacjami bez czekania na ponowne wczytanie bardzo szybko uzależnia.

Wersja Pro z 8 GB RAM LPDDR4X radzi sobie poprawnie w typowych scenariuszach, ale przy otwieraniu cięższych plików graficznych lub dużej liczbie zakładek w przeglądarce widać drobne przycięcia, których w Plusie nie uświadczymy. To różnica, która może nie być odczuwalna pierwszego dnia, ale po roku intensywnego użytkowania, gdy telefon obrósł danymi, 12 GB w Plusie z pewnością okaże się lepszą inwestycją.

Ekran. Płaski minimalizm kontra zakrzywiona elegancja

W obu przypadkach mamy do czynienia z panelem AMOLED i odświeżaniem 144 Hz, ale to model Plus kradnie show swoimi parametrami technicznymi. Subiektywnie ekran w Plusie wydaje się bliżej powierzchni szkła, co potęguje wrażenie dotykania pikseli. Szczytowa jasność 6500 nitów brzmi imponująco na papierze, ale kluczowa dla użytkownika jest jasność typowa w trybie HBM. W modelu Pro wynosi ona 1400 nitów, podczas gdy w wariancie Pro+ dociera do 1800 nitów.

Ta różnica nabiera znaczenia, gdy musisz odpisać na wiadomość lub sprawdzić mapę w ostrym, południowym słońcu. Ekran Plusa jest czytelniejszy, a kolory w świetle dziennym nie tracą tak na nasyceniu.

Panel 6,8 cala w wersji Plus, chroniony przez nowsze szkło Gorilla Glass 7i, oferuje nie tylko lepsze wrażenia wizualne dzięki wyższej rozdzielczości (2800 × 1272), ale i większy spokój o trwałość przy przypadkowym kontakcie z twardym podłożem. Zakrzywienie ekranu 4D Curve w Plusie jest subtelne, ale sprawia, że gesty cofania od krawędzi stają się przyjemniejsze niż na płaskim szkle. Nie odnotowałem problemów z przypadkowymi dotknięciami, co kiedyś było zmorą zakrzywionych paneli - algorytm odrzucania dłoni działa tu wzorowo.

Standardowy model Pro z płaskim panelem 6,78 cala niewiele mu ustępuje jakością obrazu, jednak w bezpośrednim porównaniu barwy na Plusie wydają się nieco głębsze, a obraz mocniej przyklejony do szkła. Jeśli nienawidzisz zakrzywionych ekranów (ze względu na trudniejszy montaż szkła ochronnego czy obawę o stłuczenie rantów), Pro będzie twoim wyborem z rozsądku. Płaski ekran ułatwia też precyzyjne operowanie w grach, gdzie elementy interfejsu znajdują się przy krawędziach.

Nakładka realme UI 7.0 z silnikiem Flux Engine działa na obu telefonach sprawnie, ale to na Snapdragonie animacje reagują o te kilkanaście procent płynniej, szczególnie przy nagłym przerywaniu gestów (np. szybkie wyjście z aplikacji w trakcie jej otwierania).

Nowy design systemu z elementami Misty Glass i szklanymi ikonami Ice Cube wygląda nowocześnie oraz lekko. Cieszy fakt, że oprogramowanie nie jest przeładowane zbędnymi dodatkami. Producent obiecuje 3 lata aktualizacji systemu i 4 lata łatek bezpieczeństwa dla obu modeli. To rynkowy standard dający gwarancję, że telefon nie zestarzeje się zbyt szybko.

Bateria i ładowanie. Maratończyk kontra sprinter

Bateria o pojemności 7000 mAh w realme 16 Pro+ to prawdziwy maratończyk. Dwa pełne dni pracy przy takich podzespołach i ekranie 144 Hz to wynik, który jeszcze niedawno pozostawał w sferze marzeń. Używając Plusa, kompletnie przestałem nosić ze sobą powerbank. Nawet przy włączonym 5G, GPS i wysokiej jasności ekranu, trudno jest rozładować ten telefon w jeden dzień od świtu do zmierzchu.

Model Pro z ogniwem 6500 mAh również wypada solidnie na tle konkurencji, ale dodatkowe 500 mAh w Plusie daje ostateczny komfort psychiczny. Wiesz, że wieczorem będziesz jeszcze nagrywać wideo w 4K, a wskaźnik baterii nie zaświeci się na czerwono. Warto jednak zaznaczyć, że większa bateria w Plusie minimalnie wpływa na jego grubość i wagę, co dla purystów smukłości może być minusem.

Ładowanie to kolejny mocny argument za Plusem. 80 W SuperVOOC to luksus, do którego łatwo przywyknąć - chwila pod kablem (około 50 minut do pełna, a 50 procent w niecałe 20 minut) wystarczy, by zapomnieć o zasilaczu na resztę dnia.

Można podłączyć telefon rano podczas szykowania się do wyjścia i ruszyć z zapasem energii. Ładowanie 45 W w modelu Pro wydaje się dość zachowawcze jak na dzisiejsze realia, szczególnie przy tak dużym ogniwie. Pełne napełnienie zajmuje tu około 90 minut, co bywa odczuwalne, gdy goni nas czas.

Aparat i wideo

Model Pro+ wyróżnia się dedykowanym teleobiektywem 50 MP z 3,5x zoomem optycznym. To kluczowa zmiana dla miłośników fotografii. Pozwala na naturalną kompresję tła i lepsze kadrowanie z dużej odległości.

Oba telefony mają ten sam główny sensor 200 MP Samsung HP5 z OIS. Oferuje on bezstratny zoom 2x. Słabym punktem jest szerokokątny aparat 8 MP, który robi miękkie zdjęcia. W dziedzinie wideo, realme 16 Pro+ wspiera nagrywanie 4K w 60 kl./s z HDR na wszystkich obiektywach. Tańszy model Pro jest ograniczony do 4K w 30 kl./s.

Funkcje AI (NEXT AI)

Warto zwrócić uwagę na algorytmy NEXT AI. Funkcja AI Edit Genie pozwala edytować zdjęcia komendami głosowymi. Można też skutecznie usuwać niechciane obiekty z tła. Przydatny jest też Vibe Master Mode.

Oferuje on 21 autorskich tonów inspirowanych analogową fotografią. Zmienia to charakter zdjęcia na poziomie RAW. AI Recording to funkcja dla pracujących osób. Robi transkrypcję nagrań głosowych w czasie rzeczywistym z językiem polskim. Dla graczy przygotowano asystenta AI Gaming Coach.

Dla kogo realme 16 Pro, a dla kogo Pro+?

Kup realme 16 Pro (1799-1999 zł), jeśli:

Priorytetem jest dla ciebie lekkość i smukłość obudowy.

Obsługujesz telefon głównie jedną ręką i preferujesz płaski ekran.

Uważasz, że do dobrych zdjęć potrzebujesz matrycy 200 MP, przydaje się też 50 MP aparat do selfie, a 2x zoom optyczny całkowicie wystarczy ci do portretów.

Szukasz w miarę energooszczędnego sprzętu do standardowych, codziennych zadań.

Ogranicza cię sztywny budżet, którego górną granicą jest kwota 2000 zł.

Zwracasz uwagę na design, ale wolisz bardziej stonowane warianty kolorystyczne, takie jak Orchid Purple.

Kup realme 16 Pro+ (2299-2499 zł), jeśli:

Zależy ci na zaawansowanych możliwościach aparatu, w tym na wszechstronnym teleobiektywie z 3.5-krotnym przybliżeniem optycznym do precyzyjnych kadrów.

Często fotografujesz w gorszym oświetleniu i przydaje ci się skuteczna, optyczna stabilizacja obrazu (OIS) w głównym aparacie.

Grasz w bardziej wymagające tytuły lub montujesz wideo, polegając na wydajności układu Snapdragon.

Wymagasz płynnych nagrań wideo w wysokiej rozdzielczości 4K przy 60 kl./s.

Potrzebujesz bardzo długiego czasu pracy na baterii (7000 mAh) oraz opcji szybkiego uzupełniania energii.

Preferujesz wyświetlacze z zakrzywionymi krawędziami.

Zwracasz uwagę na detale i odpowiada ci wykończenie Premium PVD w wariancie Master Gold.

Plus wygrywa, ale Pro ma sens

Wybór między tymi dwoma modelami sprowadza się do kompromisu między racjonalnym budżetem a chęcią sięgnięcia po funkcje znane z nieco droższych urządzeń. Model realme 16 Pro to poręczny i stosunkowo lekki smartfon dla osób, którym zależy na energooszczędności układu MediaTek w codziennym użytkowaniu. To solidna propozycja, która zapewnia stabilne działanie i bardzo dobre przebiegi na jednym ładowaniu.

Z kolei realme 16 Pro+, oferujący jaśniejszy ekran i wydajniejszego Snapdragona, wysuwa się w tym zestawieniu na prowadzenie głównie ze względu na znacznie bardziej kompletne zaplecze fotograficzne. Różnica w cenie wynosząca 500 zł znajduje tu wymierne uzasadnienie. Zestawiając jakość wykonania, obecność użytecznego teleobiektywu z przybliżeniem optycznym 3.5x do precyzyjnych portretów, skuteczniejszą matrycę główną ułatwiającą nocne ujęcia oraz ogniwo o pojemności 7000 mAh, otrzymujemy sprzęt o sporych możliwościach i dużej użyteczności.

Szczególnie polecam polować na wariant 12/512 GB za 2499 zł, ponieważ dopłata zaledwie 200 zł za szybszy RAM i większy dysk szybko zwróci się w codziennym komforcie użytkowania. A znając realme, za jakiś czas powinny wlecieć miłe promocje. Wtedy mając to, albo inne nowe tanie urządzenie od jednego z gigantów™, wybór jest oczywisty.

Oliwier Nytko 17.03.2026 10:00

