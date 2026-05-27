InPost ograł Ryanaira. Oto walizka do Paczkomatu

Rafał Brzoska właśnie pokazał, że InPost całkowicie zmieni podróżowanie tanimi liniami lotniczymi po Europie. Wprowadza do oferty specjalną walizkę kabinową, którą zmieścicie w każdym paczkomacie w 8 krajach. Chylę czoła.

Paweł Grabowski
Znacie to doskonale. Szukacie tanich lotów na wakacyjny lub weekendowy wyjazd, trafia się okazja, ale wypadałoby dobrać do tego bagaż. Cena biletu w tanich liniach lotniczych szybuje w kosmos. Stwierdzasz, że trudno, nie będziesz za to płacił, jedziesz z plecakiem kabinowym, najwyżej będziesz miał mniej ubrań. Podchodzisz do bramki, a tam przesympatyczny pracownik linii lotniczej prosi o włożenie plecaka do sizeera, który sprawdzi, czy na pewno ma odpowiednie wymiary. Okazało się, że wystaje o centymetr, więc masz wybór - albo nie lecisz, albo dopłacasz 300 zł za ponadwymiarowy bagaż. Wyjazd zepsuty.

Smutne prawda? Taki los spotkał wielu Polaków, którzy wybierali się na wyjazdy, sam teraz biję się z myślami czy na pewno chcę dopłacić 400 zł do walizki kabinowej. I wtedy na scenę wchodzi InPost. Kilka miesięcy temu firma uruchomiła dostawy międzynarodowe do urządzeń Paczkomat, ale teraz poszła o krok dalej. Właśnie pokazała walizkę, która zmieni oblicze podróżowania tanimi liniami lotniczymi.

InPost pokazuje walizkę. Koniec dopłat za bagaż w Ryanair

Najpierw oddajmy na chwilę głos Rafałowi Brzosce:

Walizka InPost Parcel Suitcase została stworzona, żeby maksymalnie wykorzystać możliwości przewozowe Paczkomatów. Mieści się w skrytce C (41 x 38 x 64 cm). Ma cztery zwrotne i wypinane kółka, które chowasz w specjalnym pokrowców przed samym włożeniem do skrytki. Nadajesz paczkę, odbierasz ją po kilku dniach w kraju docelowym.

Wykonana jest z polikarbonu i ma najwyższą klasę odporności na zarysowania i wgniecenia. W środku są pasy mocujące, a kształt pomaga w organizacji przestrzeni. Dodatkowo mamy szyfrowany zamek na 4 cyfry. Wymiary walizki to 35 x 37 x 59 cm, waży 2,5 kg i ma pojemność 56 l. Cena? 320 zł, ale to się szybko zwróci. Walizka ma uroczy napis Pack yourself into Paczkomat.

Jak to działa? Banalnie

Najważniejsze powiem od razu na początek - InPost odblokował nam Włochy! Już czuję na języku smak Aperola i rogalików z pistacją. Paczki z i do Polski nadamy do:

  • Włoch 
  • Francji 
  • Belgii 
  • Holandii 
  • Luksemburga 
  • Hiszpanii 
  • Portugalii 
A jak nadać paczkę? Tak jak zawsze. W aplikacji wystarczy wykonać następujące kroki:

  1. Na głównym ekranie wybierz „Nadaj lub zwróć” à „Nadaj”. 
  2. Wejdź w zakładkę „Międzynarodowa” u góry ekranu. 
  3. Wybierz kraj nadania (np. „Włochy”) i kraj odbioru („Polska”), a następnie rozmiar przesyłki. 
  4. Uzupełnij dane odbiorcy i nadawcy oraz docelowy Paczkomat. 
  5. Opłać nadanie. 

A na stronie SzybkieNadania.pl robimy to tak:

  1. Wejdź na stronę SzybkieNadania.pl i w zakładkę „Przesyłka międzynarodowa”. 
  2. Wybierz z jakiego kraju nadajesz (np. „Włochy”) i do jakiego wysyłasz („Polska”).  
  3. Wybierz rozmiar przesyłki. 
  4. Uzupełnij dane odbiorcy i nadawcy oraz docelowy Paczkomat. 
  5. Zaakceptuj regulamin i opłać nadanie. 
Etykieta czy kod QR? 

Sposób nadania zależy od kraju, z którego wysyłasz paczkę: 

  • Francja i Półwysep Iberyjski (Hiszpania, Portugalia) – z wydrukowaną etykietą lub za pomocą kodu QR. 
  • Belgia, Holandia i Luksemburg – z wydrukowaną etykietą. Pro tip: niektóre PaczkoPunkty (Points Relais / Afhaalpunten) są wyposażone w drukarkę. Pokaż kod QR, aby wydrukować etykietę na miejscu. 
  • Włochy – z wydrukowaną etykietą.  
A teraz pytanie najważniejsze. Jak zaplanować nadanie?

Wiecie, musicie to zrobić tak, żeby walizka już na was czekała w kraju docelowym. Dlatego InPost podał ile trwa podróż paczki z danego kraju do Polski. Szacowany termin doręczenia przesyłki zależy od kraju nadania: 

  • Włochy – 5 dni roboczych 
  • Francja – 3 dni robocze 
  • Belgia – 3 dni robocze 
  • Holandia – 3 dni robocze 
  • Luksemburg – 3 dni robocze 
  • Hiszpania – 4 dni robocze 
  • Portugalia – 4 dni robocze 
W drugą stronę jest tak samo, więc łatwo to sobie zaplanować i odpowiednio wcześniej nadać paczkę z Polski, żeby już na nas czekała.

Termin liczymy od następnego dnia roboczego po nadaniu.

A ile to kosztuje?

Nadanie walizki InPost kosztuje 54,99 zł w jedną stronę. To skandalicznie niska cena, więcej zapłacicie za dodanie bagażu podręcznego w tanich linaich lotniczych.

27.05.2026 10:54
27.05.2026 10:54
