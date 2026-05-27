InPost ograł Ryanaira. Oto walizka do Paczkomatu

Ładowanie...

Znacie to doskonale. Szukacie tanich lotów na wakacyjny lub weekendowy wyjazd, trafia się okazja, ale wypadałoby dobrać do tego bagaż. Cena biletu w tanich liniach lotniczych szybuje w kosmos. Stwierdzasz, że trudno, nie będziesz za to płacił, jedziesz z plecakiem kabinowym, najwyżej będziesz miał mniej ubrań. Podchodzisz do bramki, a tam przesympatyczny pracownik linii lotniczej prosi o włożenie plecaka do sizeera, który sprawdzi, czy na pewno ma odpowiednie wymiary. Okazało się, że wystaje o centymetr, więc masz wybór - albo nie lecisz, albo dopłacasz 300 zł za ponadwymiarowy bagaż. Wyjazd zepsuty.

Smutne prawda? Taki los spotkał wielu Polaków, którzy wybierali się na wyjazdy, sam teraz biję się z myślami czy na pewno chcę dopłacić 400 zł do walizki kabinowej. I wtedy na scenę wchodzi InPost. Kilka miesięcy temu firma uruchomiła dostawy międzynarodowe do urządzeń Paczkomat, ale teraz poszła o krok dalej. Właśnie pokazała walizkę, która zmieni oblicze podróżowania tanimi liniami lotniczymi.

REKLAMA

InPost pokazuje walizkę. Koniec dopłat za bagaż w Ryanair

Najpierw oddajmy na chwilę głos Rafałowi Brzosce:

Walizka InPost Parcel Suitcase została stworzona, żeby maksymalnie wykorzystać możliwości przewozowe Paczkomatów. Mieści się w skrytce C (41 x 38 x 64 cm). Ma cztery zwrotne i wypinane kółka, które chowasz w specjalnym pokrowców przed samym włożeniem do skrytki. Nadajesz paczkę, odbierasz ją po kilku dniach w kraju docelowym.

REKLAMA

Wykonana jest z polikarbonu i ma najwyższą klasę odporności na zarysowania i wgniecenia. W środku są pasy mocujące, a kształt pomaga w organizacji przestrzeni. Dodatkowo mamy szyfrowany zamek na 4 cyfry. Wymiary walizki to 35 x 37 x 59 cm, waży 2,5 kg i ma pojemność 56 l. Cena? 320 zł, ale to się szybko zwróci. Walizka ma uroczy napis Pack yourself into Paczkomat.

REKLAMA

Jak to działa? Banalnie

Najważniejsze powiem od razu na początek - InPost odblokował nam Włochy! Już czuję na języku smak Aperola i rogalików z pistacją. Paczki z i do Polski nadamy do:

Włoch

Francji

Belgii

Holandii

Luksemburga

Hiszpanii

Portugalii

REKLAMA

A jak nadać paczkę? Tak jak zawsze. W aplikacji wystarczy wykonać następujące kroki:

Na głównym ekranie wybierz „Nadaj lub zwróć” à „Nadaj”. Wejdź w zakładkę „Międzynarodowa” u góry ekranu. Wybierz kraj nadania (np. „Włochy”) i kraj odbioru („Polska”), a następnie rozmiar przesyłki. Uzupełnij dane odbiorcy i nadawcy oraz docelowy Paczkomat. Opłać nadanie.

A na stronie SzybkieNadania.pl robimy to tak:

Wejdź na stronę SzybkieNadania.pl i w zakładkę „Przesyłka międzynarodowa”. Wybierz z jakiego kraju nadajesz (np. „Włochy”) i do jakiego wysyłasz („Polska”). Wybierz rozmiar przesyłki. Uzupełnij dane odbiorcy i nadawcy oraz docelowy Paczkomat. Zaakceptuj regulamin i opłać nadanie.

REKLAMA

Etykieta czy kod QR?

Sposób nadania zależy od kraju, z którego wysyłasz paczkę:

Francja i Półwysep Iberyjski (Hiszpania, Portugalia) – z wydrukowaną etykietą lub za pomocą kodu QR.

(Hiszpania, Portugalia) – z wydrukowaną etykietą lub za pomocą kodu QR. Belgia, Holandia i Luksemburg – z wydrukowaną etykietą. Pro tip: niektóre PaczkoPunkty (Points Relais / Afhaalpunten) są wyposażone w drukarkę. Pokaż kod QR, aby wydrukować etykietę na miejscu.

– z wydrukowaną etykietą. Pro tip: niektóre PaczkoPunkty (Points Relais / Afhaalpunten) są wyposażone w drukarkę. Pokaż kod QR, aby wydrukować etykietę na miejscu. Włochy – z wydrukowaną etykietą.

REKLAMA

A teraz pytanie najważniejsze. Jak zaplanować nadanie?

Wiecie, musicie to zrobić tak, żeby walizka już na was czekała w kraju docelowym. Dlatego InPost podał ile trwa podróż paczki z danego kraju do Polski. Szacowany termin doręczenia przesyłki zależy od kraju nadania:

Włochy – 5 dni roboczych

Francja – 3 dni robocze

Belgia – 3 dni robocze

Holandia – 3 dni robocze

Luksemburg – 3 dni robocze

Hiszpania – 4 dni robocze

Portugalia – 4 dni robocze

REKLAMA

W drugą stronę jest tak samo, więc łatwo to sobie zaplanować i odpowiednio wcześniej nadać paczkę z Polski, żeby już na nas czekała.

Termin liczymy od następnego dnia roboczego po nadaniu.

REKLAMA

A ile to kosztuje?

Nadanie walizki InPost kosztuje 54,99 zł w jedną stronę. To skandalicznie niska cena, więcej zapłacicie za dodanie bagażu podręcznego w tanich linaich lotniczych.

REKLAMA

Paweł Grabowski 27.05.2026 10:54

Ładowanie...

REKLAMA