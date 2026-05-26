Orange pokazał, jak szybka będzie sieć w Polsce. Absurdalny wynik testu

Raz w roku Orange organizuje imprezę dla mediów, na której prezentuje, co gotuje w swoich laboratoriach. W tym roku padła liczba, która przykuwa uwagę: 3,17 gigabita na sekundę - tyle udało się osiągnąć podczas pierwszych w Polsce testów transmisji mobilnej w paśmie 6 GHz. Ale to nie wszystko, bo firma przywiozła ze sobą cały wachlarz projektów - od czujników w kablach światłowodowych, przez AI-owego asystenta dla małych firm, aż po system ochrony infrastruktury krytycznej. Część z tych rzeczy już działa, inne są dopiero w fazie testów. Popatrzmy, co naprawdę jest ciekawe.

Trzy gigabity przez telefon? Tak, serio

Stanowisko testowe, inżynier Nokii - a za nim w tle maszt z testowym nadajnikiem 6 GHz

Orange Polska we współpracy z Nokią przeprowadził pierwsze w Polsce testy mobilnej transmisji danych w paśmie 6 GHz. W trakcie testów zrealizowanych w Warszawie osiągnięto prędkość 3,17 Gb/s, co jest dwukrotnie wyższym wynikiem niż to, co dziś można wycisnąć z 5G w popularnym paśmie C.

Żeby to sobie umieścić w kontekście: 3,17 Gb/s to prędkość, przy której pełen film w 4K można pobrać w sekundy. Na telefon. Przez sieć komórkową. Pasmo 6 GHz nie jest jeszcze dostępne komercyjnie w Polsce. Na potrzeby testu Orange skorzystał z bloku o szerokości 200 MHz. Kiedy takie prędkości trafi do zwykłych użytkowników? Na to pytanie nikt dziś konkretnej odpowiedzi nie da - ale to, że operator testuje pasmo 6 GHz już teraz oznacza, że robi solidny rekonesans przed komercyjnym wdrożeniem, które prawdopodobnie nastąpi w perspektywie kilku lat.

Pasmo 6 GHz jest interesujące z jeszcze jednego powodu: w regulacjach europejskich trwa dyskusja o jego przeznaczeniu. Część spektrum jest już oddana dla Wi-Fi 6E i Wi-Fi 7 - i to właśnie tutaj operatorzy komórkowi i producenci sprzętu Wi-Fi toczą cichy spór o to, komu „należy się" więcej zasobów radiowych. Orange bierze udział w tej debacie nie tylko słowem, ale i czynem, co ma swoją wagę.

Światłowód jako... czujnik?

Fiber Sensing to projekt, który na pierwszy rzut oka brzmi dziwnie, ale po chwili zastanowienia jest naprawdę elegancki. Chodzi o to, żeby wykorzystać istniejące kable światłowodowe - Orange ma ich w Polsce po kilkadziesiąt tysięcy kilometrów – nie tylko do przesyłania danych, ale też do monitorowania otoczenia.

Technologia DAS (Distributed Acoustic Sensing) polega na wysyłaniu impulsów laserowych przez włókno i analizowaniu mikrozakłóceń w odbitym świetle. Każde drganie, naprężenie, wstrząs, a nawet prace ziemne w pobliżu kabla zmieniają sygnał w charakterystyczny sposób. W efekcie jeden kabel może działać jako ciągły, rozłożony na dziesiątki kilometrów sensor – wykrywający np. koparkę, która za chwilę przetnie ważny rurociąg, albo pojazd, który wjeżdża na teren zamkniętego obiektu.

Orange zakończył już testy wewnętrzne i wstępną walidację rozwiązania na własnej infrastrukturze. Teraz szuka pierwszego klienta do pilotażu w realnym środowisku. To ciekawy przypadek biznesowy: zamiast budować od zera sieć niezależnych czujników można wykorzystać infrastrukturę, która już istnieje. Oszczędność kosztów wdrożenia może być bardzo poważna, bo sieć czujnikowa pokrywająca np. trasę gazociągu czy linię kolejową byłaby astronomicznie droga.

Cyfrowy bliźniak sieci radiowej - brzmi futurystycznie, jest bardziej przyziemnie

Network Digital Twin dla sieci RAN to z kolei projekt, który dobrze ilustruje pewien trend panujący teraz w telekomunikacji: zanim cokolwiek zmienisz w prawdziwej sieci to sprawdź to najpierw w wirtualnej kopii. Orange buduje cyfrową replikę swojej sieci radiowej - system, który jest na bieżąco zsynchronizowany z prawdziwą infrastrukturą otrzymuje z niej dane w czasie rzeczywistym i może też wysyłać do niej polecenia sterujące.

Po co to? Testowanie nowych konfiguracji sieci bez ryzyka, że przez pomyłkę technika kilkaset tysięcy abonentów straci zasięg. Ale też coś bardziej wyrafinowanego: przewidywanie zachowania sieci w ekstremalnych sytuacjach, jak nagłe skupisko tysięcy ludzi na koncercie czy meczu. Operator może sobie zasymulować taki scenariusz i z wyprzedzeniem przygotować odpowiednie ustawienia. Network Digital Twin jest zresztą uznawany za kluczowy element architektury 6G - więc Orange nie robi tego wyłącznie na potrzeby dzisiejszych problemów, ale również inwestuje w narzędzia, które będą niezbędne za 10 lat.

MILI-GUARD, czyli telekom w służbie bezpieczeństwa narodowego

Jedno z bardziej zaskakujących rozwiązań zaprezentowanych na Orange TechDay to MILI-GUARD - modularna platforma integrująca dane z kamer, sensorów IoT, światłowodów i sieci radiowych w celu ochrony infrastruktury krytycznej. To system zaprojektowany z myślą o zastosowaniach militarnych, obronnych i przemysłowych, który może obsługiwać takie obiekty jak porty, lotniska, elektrownie czy magazyny wojskowe.

Każdy z modułów MILI-GUARD robi coś innego: Video Analytics analizuje obraz z kamer w czasie zbliżonym do rzeczywistego i wspiera ochronę perymetryczną, moduł IoT Sensors and Robotic integruje dane z fizycznych czujników i buduje rekomendacje operacyjne, Fiber Sensing monitoruje rozległe obszary przez kable, a Network Sensing wykorzystuje sieć radiową do wykrywania dronów, pojazdów i osób w przestrzeni. Wszystko to spływa do jednego centrum, które daje operatorowi pełny obraz sytuacji.

Tak przy okazji: Orange CyberTarcza Go działa wszędzie, nie tylko na urządzeniach z Orange'a

Orange planuje pierwsze pilotażowe testy z klientami jeszcze w tym roku. Biorąc pod uwagę obecny klimat geopolityczny i rosnące zainteresowanie cyberbezpieczeństwem oraz ochroną infrastruktury - trudno się dziwić, że operator dostrzega tu potencjał biznesowy.

HAVEN - ktoś w końcu sprawdzi, czy twój router jest dziurawy

Projekt HAVEN to coś, czego szczerze w branży brakuje: laboratorium, które skanuje bezpieczeństwo urządzeń podłączonych do Internetu. Inteligentne żarówki, kamery IP, przemysłowe sterowniki PLC, routery – cały ten zoo urządzeń IoT jest dziś nagminnie podatny na ataki, a producenci bardzo różnie podchodzą do kwestii aktualizacji i łatania błędów.

HAVEN ma działać jak niezależny audytor: wziąć urządzenie, wpuścić je do kontrolowanego środowiska sieciowego i sprawdzić, czy nie ma ukrytych podatności, czy nie komunikuje się z podejrzanymi serwerami, czy ogólnie nadaje się do użytku. Orange widzi tu kilka zastosowań: wewnętrzna weryfikacja sprzętu oferowanego własnym klientom, usługa dla firm chcących przetestować komponenty przed wdrożeniem w infrastrukturze krytycznej, a nawet narzędzie szkoleniowe dla uczelni kształcących specjalistów cyberbezpieczeństwa.

Missed Call Assistant - AI dla fryzjera i dentysty

Skończyliśmy z „ciężką" technologią, pora na coś bardziej przyziemnego – choć niekoniecznie mniej użytecznego. Missed Call Assistant to wielojęzyczny asystent głosowy oparty na sztucznej inteligencji, stworzony z myślą o małych i średnich firmach. Chodzi o prosty problem: mały gabinet dentystyczny, salon fryzjerski czy warsztat samochodowy traci klientów, bo nikt nie odbiera telefonu w południe albo w weekend.

Asystent automatyzuje obsługę takich połączeń: odpowiada na najczęstsze pytania, umawia wizyty i integruje się z popularnymi kalendarzami - Kalendarz Google i Microsoft Outlook. Dostępne są gotowe szablony dla różnych branż, więc nie trzeba programować od zera. Orange planuje zaoferować to rozwiązanie klientom jeszcze w tym roku - co oznacza, że jest to jeden z niewielu projektów z całego pokazu, który może trafić do użytkowników w realnej, krótkiej perspektywie czasowej.

Avatar Host - cyfrowy pracownik obsługi klienta

Jeśli Missed Call Assistant to proste rozwiązanie dla MŚP to Avatar Host to jego bardziej widowiskowy kuzyn. Oparty na wieloagentowych modelach językowych animowany awatar z interfejsem głosowym i graficznym ma zastąpić lub uzupełnić tradycyjne centrum obsługi klienta. Działa całą dobę, obsługuje wiele języków, odpowiada na pytania, rekomenduje oferty i zbiera dane w czasie rzeczywistym.

Baza wiedzy Avatara może być aktualizowana głosowo przez pracowników - bez udziału programistów. To ważne, bo często największą barierą przy wdrożeniach AI w firmach jest zależność od działu IT przy każdej drobnej zmianie treści. Orange przygotowuje to rozwiązanie do wdrożenia dla klientów biznesowych.

Smart Road Liczbox - miasto, które widzi, ile rowerów przejeżdża przez skrzyżowanie

Na końcu coś dla miast, które chcą być „smart", ale nie mają budżetu na budowanie sieci czujników od zera. Smart Road Liczbox, stworzony przez Orange we współpracy z firmą AISP, to małe urządzenie z wbudowaną sztuczną inteligencją, które podpinamy do istniejącej kamery miejskiego monitoringu.

Urządzenie klasyfikuje ruch w 22 kategoriach - od pieszych i rowerzystów, przez motocykle i osobówki, aż po ciężarówki. Analiza odbywa się lokalnie, w czasie rzeczywistym, a dane statystyczne (nie nagrania - to ważne) trafiają przez sieć komórkową do platformy IoT Orange Live Objects i zamieniają się w raporty i alerty. System jest zgodny z RODO i nie przechowuje danych wrażliwych - czyli żadnych twarzy ani tablic rejestracyjnych.

Dla miast oznacza to możliwość podejmowania decyzji infrastrukturalnych na podstawie danych, a nie intuicji urzędników: gdzie postawić sygnalizację, gdzie zbudować ścieżkę rowerową, gdzie ruch jest o wiele większy niż się wydawało. Rozwiązanie jest na etapie projektów pilotażowych, ale koncepcja - nieinwazywna, opierająca się na tym, co już jest - ma w sobie coś sensownego.

Co z tego wszystkiego wynika?

Orange Tech Day 2026 był przeglądem tego, jak operator postrzega swoją przyszłość: nie tylko jako dostawca łączności, ale jako platforma danych, bezpieczeństwa i cyfrowych usług. Część pokazanych technologii to odległa przyszłość - testy 6 GHz czy Network Digital Twin to inwestycje w horyzont 5-10 lat. Ale inne projekty - Missed Call Assistant, Liczbox, MILI-GUARD - wyraźnie zbliżają się do komercyjnego wdrożenia i mają potencjał, żeby zmienić sposób działania konkretnych branż.

Czy to wszystko rewolucja? Nie przesadzajmy. To raczej ewolucja: powolne, konsekwentne rozszerzanie roli operatora telekomunikacyjnego poza tradycyjne ramy. I - co warto przyznać - część tych pomysłów naprawdę wydaje się mieć sens. Nie każdy musi być „przełomowy", żeby był użyteczny.

Maciej Gajewski 26.05.2026 20:44

