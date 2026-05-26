mObywatel od kuchni. Rząd zdradza, które funkcje włączamy najczęściej

Rząd pochwalił się sukcesem mObywatela. Podał konkretne liczby, które potwierdzają, że aplikacja zmieniła Polskę na lepsze.

Albert Żurek
Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, twierdzi, że z mObywatela korzysta już 12 milionów użytkowników. To niemalże 1/3 populacji Polski. Liczba korzystających cały czas rośnie – w ciągu ostatniego 2,5 roku wartość ta się podwoiła. Każdego dnia użytkownicy logują się do usługi 1,5 mln razy. Które funkcje oprogramowania są najpopularniejsze?

mObywatel to ogromny sukces. Liczby są potężne

mObywatel jest wspierany od niemal dekady (koniec 2017 r.), lecz w ostatnich latach za sprawą zmian w aplikacji i prawie stał się naprawdę przydatnym narzędziem. Dzięki niemu nie trzeba nosić ze sobą dokumentów, takich jak dowód osobisty (od 2023 r. mDowód jest traktowany na równi z plastikowym dowodem), można też załatwić mnóstwo spraw: zastrzec PESEL czy nawet wysłać wniosek o dowód osobisty.

Nie bez powodu jeszcze pod koniec 2023 r. użytkowników mObywatela było 5,7 mln, a dziś jest to już 12 mln. W ciągu ostatnich 2,5 roku liczba ta się podwoiła. W tym czasie Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło ogrom zmian, dodając do aplikacji 89 nowych usług, dokumentów oraz funkcji.

Zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem w rządowej aplikacji jest mDowód – aktywowało go 12 mln Polek i Polaków. Na drugim miejscu znajduje się opcja zastrzeżenia numeru PESEL, co zrobiło już ponad 8 mln osób. Trzecie miejsce to mPrawo jazdy z wynikiem 6,8 mln użytkowników. Dużą popularnością cieszy się też moduł Moje pojazdy, aktywowany przez 4,5 mln osób, który obejmuje dane do 9 mln samochodów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się też punkty karne, które zostały wyświetlone 31 mln razy, oraz funkcja „Historia pojazdu”, wykorzystana ponad 10 mln razy. Łącznie wszyscy użytkownicy mObywatela korzystają z 26 mln cyfrowych dokumentów.

12 milionów mObywateli to nie tylko sukces technologiczny, ale przede wszystkim potwierdzenie, że cyfrowe państwo zdało egzamin z zaufania społecznego – mówi Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Do końca czerwca w mObywatelu pojawi się 11 nowych funkcji

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że do końca czerwca 2026 r. w aplikacji mObywatel pojawi się 11 nowych funkcji. Wszystkie zapowiedziane, zaplanowane i realizowane (a także dodane) opcje rządowej aplikacji można znaleźć na stronie internetowej mObywatela w zakładce „Rozwój aplikacji”.

mObywatel już teraz zmienił Polskę. Dzięki zmianom, które zostaną wprowadzone w następnych miesiącach i zakładają dostosowanie aplikacji do unijnego portfela tożsamości cyfrowej, oprogramowanie stanie się jeszcze potężniejsze.

26.05.2026 15:49
