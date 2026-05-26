REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Kolej testuje innowację. Jeśli zadziała, zakończy opóźnienia przez pogodę

Nie wszystkie zjawiska pogodowe da się w porę przewidzieć i im skutecznie przeciwdziałać, ale niektóre można ograniczyć. Polskie Linie Kolejowe są na dobrym torze, aby szczególną przeszkodę wyeliminować. 

Adam Bednarek
zima
REKLAMA

Niedawne dane opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego mogły nieco zmartwić. W I kwartale 2026 r. wskaźnik punktualności pociągów pasażerskich wyniósł 87,7 proc. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. oznacza to spadek o ponad 5,1 punktu procentowego.

Najniższą punktualność odnotowano w styczniu (84,13 proc.). W lutym przekroczyła ona 87,7 proc., by już w marcu wzrosnąć do 91,16 proc. Dwa pierwsze miesiące 2026 r. były najgorszymi miesiącami pod względem punktualności od co najmniej 2019 r. 

REKLAMA

To nie przypadek, że feralne wyniki mają związek z zimą, jakiej nie było w Polsce od dawna. 

- (...) atak zimy w styczniu uwidocznił, że system wymaga dalszego wzmacniania odporności na ekstremalne warunki pogodowe, które istotnie zakłócają funkcjonowanie infrastruktury i taboru - skomentował wyniki punktualności dr hab. inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 

Na trudne zimowe warunki uwagę zwracał w rozmowie z "Rynkiem Kolejowym" Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity.

To wszystko sprawia, że szereg pociągów – niezależnie od przewoźnika – nie było po prostu technicznie w stanie dotrzeć planowo do stacji końcowej, ponieważ sieć trakcyjna nie zapewniała zasilania, tor nie był przejezdny i musieliśmy czekać albo na usunięcie usterki, albo, w miarę dostępności, jechać objazdem - wyjaśniał. 

REKLAMA

Polskie Linie Kolejowe pracują nad rozwiązaniem zimowych problemów 

Kolejowa spółka poinformowała o testach "innowacyjnego rozwiązania", które może zwiększyć niezawodność ruchu kolejowego podczas zimowych warunków pogodowych. 

REKLAMA

Wspólnie z PGE Energetyka Kolejowa Operator prowadzimy prace nad systemem zapobiegania oblodzeniu sieci trakcyjnej podczas marznącego deszczu. Technologia wykorzystuje kontrolowane podgrzewanie przewodów trakcyjnych do temperatury ok. 4–5°C, co pomaga ograniczać powstawanie lodu i utrzymać sprawność infrastruktury - wyjaśnia PLK.

System został został zainstalowany na poligonie doświadczalnym w podstacji trakcyjnej Kostów (woj. opolskie) i jest testowany na liniach kolejowych w rejonie Byczyny oraz Biskupic. Sprawdzian przeprowadzany był w sezonie jesienno-zimowym w "rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych". 

REKLAMA

Pierwsze wnioski? Optymistyczne

- Testy potwierdziły skuteczny wzrost temperatury przewodów trakcyjnych oraz prawidłowe działanie automatyki odpowiedzialnej za proces odladzania - zdradza PLK. 

REKLAMA

Teraz opracowywane jest programowanie systemu odpowiadające m.in. za lokalizację pociągów, analizę sytuacji ruchowej i automatyczne uruchamianie procesu odladzania po wykryciu gołoledzi. 

Zima to jeden z najbardziej wymagających okresów dla kolei. Dlatego stale poszukujemy nowoczesnych rozwiązań, które pomogą utrzymać płynny i bezpieczny ruch pociągów nawet podczas najbardziej wymagających warunków atmosferycznych - tłumaczy kolejowa spółka. 

Nie wiadomo, czy w najbliższych latach powtórzy się surowsza niż w ostatnim czasie zima, ale w razie czego są szanse na to, że będziemy lepiej przygotowani. I być może uda się uniknąć sytuacji, jakie miały miejsce w tym roku, przez co pociągi dojadą na czas. 

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: PLK

REKLAMA
Adam Bednarek
26.05.2026 15:41
Tagi: KlimatPociągiZmiany klimatyczne
REKLAMA
Najnowsze
15:33
Nowe Ferrari jest Samsungiem na kołach. Tylko znacznie droższym
Aktualizacja: 2026-05-26T15:33:30+02:00
14:36
007 First Light - recenzja. Bond uciera nosa Uncharted, ależ świetna gra
Aktualizacja: 2026-05-26T14:36:03+02:00
13:04
Dreame Matrix10 Pro - recenzja. Daję głowę, że takiego robota nie widziałeś
Aktualizacja: 2026-05-26T13:04:08+02:00
12:02
Potężna amerykańskie drony w drodze do Polski. Nasza armia będzie miała nowe oczy
Aktualizacja: 2026-05-26T12:02:04+02:00
11:49
Nie działa eZUS. Problemy z logowaniem w całym kraju
Aktualizacja: 2026-05-26T11:49:54+02:00
11:48
Papież się odpalił. Cytuje Gandalfa i jedzie po AI
Aktualizacja: 2026-05-26T11:48:07+02:00
11:30
Usłyszała w Dino dziwną piosenkę. Ten trend mógł dotrzeć również do twojego sklepu
Aktualizacja: 2026-05-26T11:30:06+02:00
10:55
Zbierasz puszki na kaucję? Fiskus może uznać, że to zarobek
Aktualizacja: 2026-05-26T10:55:16+02:00
10:51
Rakiety Patriotów będą produkowane w Polsce? Amerykanie miękną
Aktualizacja: 2026-05-26T10:51:14+02:00
10:18
Nie podoba ci się nowe Ferrari Luce? I tak cię nie stać
Aktualizacja: 2026-05-26T10:18:10+02:00
9:36
Nie mogę teraz grać. Muszę naładować piłkę
Aktualizacja: 2026-05-26T09:36:48+02:00
9:00
Ekspres na każdą kuchnię. Co potrafi Jura ENA8?
Aktualizacja: 2026-05-26T09:00:00+02:00
8:57
Przy lotnisku stawiają wielki namiot. Wygląda dziwnie, ale ma sens
Aktualizacja: 2026-05-26T08:57:47+02:00
8:01
Ferrari zrobiło elektryka z ludźmi od iPhone'a. Tak mógł wyglądać Apple Car
Aktualizacja: 2026-05-26T08:01:23+02:00
7:25
Okrągły ekran na magnes przyczepiany do telefonu. Ale oni to wymyślili
Aktualizacja: 2026-05-26T07:25:10+02:00
7:10
Wyrzucili profesjonalne kamery z boiska. Cały mecz rejestrowały iPhone'y 17 Pro
Aktualizacja: 2026-05-26T07:10:38+02:00
7:00
Sprawdziłem internet w samolocie szybszy niż u ciebie w domu. Za darmo, dla każdego
Aktualizacja: 2026-05-26T07:00:00+02:00
6:19
Chcą wrzucić na Marsa tysiące "dmuchawców". Łaziki nie mają szans
Aktualizacja: 2026-05-26T06:19:00+02:00
6:14
Miliony puszek omijały kaucję. Furtkę musiał zamknąć sąd
Aktualizacja: 2026-05-26T06:14:00+02:00
6:11
Kupimy pociągi na 320 km/h. Pendolino wygląda przy nich skromnie
Aktualizacja: 2026-05-26T06:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA