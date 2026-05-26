Potężna amerykańskie drony w drodze do Polski. Nasza armia będzie miała nowe oczy

Ładowanie...

Jeszcze w tym roku Wojsko Polskie otrzyma zamówione drony MQ-9B SkyGuardian. Informację taką podał w rozmowie z Defence24 dr Zbigniew Piec z General Atomics Aeronautical Systems.

Drony MQ-9B SkyGuardian zostaną dostarczone Polsce przed końcem tego roku. Natomiast do działań operacyjnych wejdą w pierwszym kwartale 2027 r. To duży sukces. Trzy maszyny SkyGuardian, dwie certyfikowane naziemne stacje kontroli, symulator, pakiet szkoleniowy dla pilotów, jak i personelu naziemnego, no i dodatkowo trzy lata wsparcia, części zamiennych itp. To świetne wieści - powiedział Zbigniew Piec.

REKLAMA

To świetna wiaomość, ponieważ początkowo zakładano, że drony trafiądo naszej armii w 2027 r. Udało się więc przyspieszyć cały proces.

Zbigniew Piec dodał, że wkrótce prawdopodobnie dowiemy się o "dodatkowych zakupach na rzecz Polski". Jesli do tego dojdzie, to kolejne maszyny MQ-9B najprawdopodobniej zostaną dostarczone w konfiguracji SeaGuardian.

MQ-9B SkyGuardian dla Polski

Umowa na zakup dronów MQ-9B została podpisana w 2024 r. Maszyny zastąpią wykorzystywane obecnie (leasing) bezzałogowe systemy rozpoznawcze MQ-9A Reaper dostarczone w lutym 2023 r.

To jest najnowocześniejsza technologia. Za kilka takich maszyn zapłacimy około miliard dwieście milionów złotych, czyli 310 milionów dolarów. To poważny wydatek, ale inwestujemy w sprzęt najwyższej jakości. Obecnie mamy leasing starszej wersji MQ-9A, ale przechodzimy na najnowszy model MQ-9B - powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz po podpisaniu umowy na dostawę systemu bezzałogowego dla Wojska Polskiego.

REKLAMA

Umowa na dostawę bezzałogowego systemu MQ-9B SkyGuardian została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa–Agencją Uzbrojenia oraz General Atomics. W skład bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego wchodzi kilka bezzałogowych platform powietrznych MQ-9B SkyGuardian.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

40 godzin w powietrzu

MQ-9B SkyGuardian to najnowsza wersja dużego bezzałogowca klasy MALE, czyli maszyny średniego pułapu i długotrwałego lotu, opracowana przez General Atomics Aeronautical Systems. Dron ma ok. 11,7 m długości, rozpiętość skrzydeł 24 m i maksymalną masę startową ok. 5670 kg. Może operować na wysokości 12 km, a jego zasięg producent określa na ponad 6000 mil morskich (11 tys. km).

REKLAMA

Największą zaletą MQ-9B jest zdolność do długotrwałych lotów. SkyGuardian może pozostawać w powietrzu ponad 40 godz., także w trudnych warunkach pogodowych.

MQ-9B pozwala na realizację długich misji bez konieczności powrotu do bazy w celu tankowania. Dron wspierany jest przez zautomatyzowane systemy startu i lądowania (ATLC) oraz wbudowane systemy wykrywania i unikania kolizji (DAA – Detect and Avoid). Dzięki zaawansowanej łączności satelitarnej operatorzy mogą sterować maszyną z dowolnego miejsca na Ziemi, płynnie przekazując sobie dowodzenie między stacjami naziemnymi i maksymalnie wykorzystując długi czas, jaki dron może spędzić nad celem.

REKLAMA

Maszyna ma dziewięć punktów podwieszeń: osiem pod skrzydłami i jeden pod kadłubem. Udźwig zewnętrzny wynosi ok. 2155 kg, a wewnętrzny 363 kg. Dron napędzany jest wydajnym silnikiem turbośmigłowym, dzięki czemu SkyGuardian osiąga prędkość przelotową przekraczającą 380 km/h.

Zastosowanie SkyGuardiana jest niezwykle wszechstronne i znacznie wykracza poza tradycyjne pole walki. Głównym zadaniem maszyny jest szeroko pojęte rozpoznanie, wywiad i obserwacja (ISR) przy użyciu zaawansowanych kamer termowizyjnych, systemów rozpoznania elektronicznego i radarów z syntetyczną aperturą (SAR).

Drony te są wykorzystywane do patrolowania granic, ochrony szlaków morskich (szczególnie w przystosowanej do tego morskiej wersji SeaGuardian, przenoszącej m.in. sonoboje do zwalczania okrętów podwodnych) oraz do precyzyjnych uderzeń kinetycznych, jeśli zostaną uzbrojone w pociski kierowane.

REKLAMA

Ponadto, ze względu na możliwość bezpiecznego operowania w cywilnym ruchu lotniczym, maszyny te coraz częściej wspierają działania pozamilitarne – koordynują misje poszukiwawczo-ratownicze po katastrofach, monitorują rozległe pożary lasów oraz pomagają w zwalczaniu piractwa i nielegalnego przemytu.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Bogdan Stech 26.05.2026 12:02

Ładowanie...

REKLAMA