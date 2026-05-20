Długie ręce polskiej armii. Pokazali lot naszego odrzutowego drona

Ładowanie...

Dron odrzutowy MTJD (Modular Turbo Jet Drone) to rodzina bezzałogowców nowej generacji o zaawansowanej konstrukcji opracowana przez zespół polskich inżynierów. Posiadać będą one napęd turboodrzutowy.

Producent zapewnia, że dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii lotniczych oraz modułowego podejścia projektowego, MTJD stanowić ma uniwersalną platformę powietrzną, przystosowaną do wypełniania wielu różnych zadań zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

REKLAMA

Zaprojektowany jako system dual-use, MTJD oferować ma elastyczność konfiguracji, umożliwiając dostosowanie do różnych scenariuszy operacyjnych. Jego wszechstronność sprawia, że znajduje zastosowanie zarówno w działaniach obserwacyjnych, jak i uderzeniowych.

Dron MTJD 15 na wizualizacji.

Oznacza to, że MTJD ma nadawać się do monitoringu np. infrastruktury strategicznej w tym gazociągów, sieci energetycznych, czy granic państwa. W wojsku może służyć do przeprowadzenia rozpoznania taktycznego i strategiczne go w środowisku wysokiego ryzyka, czyli w miejscach, gdzie przeciwnik zgromadził systemy przeciwlotnicze.

Po zamontowaniu głowicy uderzeniowej dron zamienić się ma w broń, bezzałogowca uderzeniowego zdolnego do niszczenia najważniejszych celów - infrastruktury krytycznej, składów amunicji i paliwa oraz punktów dowodzenia i koncentracji sił wroga.

REKLAMA

Długa ręka bez wysyłania pilotów nad cel

Przyznać trzeba, że dane techniczne są imponujące. Drony z rodziny Modular Turbo Jet Drone mają oferować zasięg operacyjny do 1000 km, co umożliwi uderzenia w zaplecze przeciwnika. Prędkość również robi wrażenie, bo ma wynosić nawet 2440 km/h, czyli Mach 2.3. Oznacza to, że od startu do momentu ataku mijają zaledwie minuty. Pułap jaki będzie osiągał bezzałogowiec to 13 km, co ma zmniejszyć zużycie paliwa i utrudnić wykrycie i przechwycenie.

REKLAMA

MTJD powstaje w trzech wersjach MTJD 15, MTJD-70 i MTJD-100. Cyfry w oznaczeniach mówiąc o masie ładunku lub głowicy wybuchowej - 15, 70 i 100 kg. Najszybszy ma być dron MTJD-100, podczas gdy MTJD 15 ma oferować prędkość około 600 km/h.

MTJD wpisuje się w koncepcję tzw. długiej ręki, zapewniając możliwość rażenia lub obserwacji celów daleko poza linią styczności wojsk, bez potrzeby angażowania klasycznych samolotów bojowych - podaje producent firma TKH.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Polska potrzebuje własnych dronów dalekiego zasięgu

Producent udostępnił właśnie w serwisie X film przedstawiający jeden z testów drona w wersji MTJD 15. Próby odbywają się na jednym z poligonów wojskowych w Polsce. Wszystko wskazuje więc na to, że projekt jest realny i nabiera kształtów, a technologia faktycznie działa. Warto tu wspomnieć, że dron został pierwszy raz zaprezentowany 2025 r. w Kielcach na Międzynarodowym Salonie Przemysłu

Nagranie z testu zobaczycie niżej.

REKLAMA

Państwa NATO coraz mocniej inwestują w bezzałogowce, amunicję krążącą, systemy rozpoznawcze i środki rażenia dalekiego zasięgu. Współczesna wojna zużywa sprzęt w ogromnym tempie, a klasyczne pociski manewrujące i załogowe samoloty są zbyt drogie, by rozwiązywać każdy problem na polu walki.

Jeżeli polski MTJD dojrzeje do produkcji seryjnej, może stać się jedną z tych konstrukcji, które wypełniają lukę między tanimi dronami taktycznymi a bardzo drogimi pociskami manewrującymi.

REKLAMA

Na razie najważniejsze jest to, że polski dron odrzutowy faktycznie lata i jest testowany. W świecie nowych technologii wojskowych to dopiero początek, ale początek bardzo interesujący. MTJD pokazuje, że w Polsce powstają już nie tylko małe bezzałogowce obserwacyjne, lecz także ambitne platformy, które mogą wejść do znacznie poważniejszej kategorii - szybkich, dalekosiężnych systemów bezzałogowych przyszłego pola walki.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Bogdan Stech 20.05.2026 13:24

Ładowanie...

REKLAMA