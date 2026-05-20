Apple szykuje się na erę po Timie Cooku. Tasuje ludzi od iPhone'ów i chipów

Oficjalna rezygnacja Tima Cooka ze stanowiska dyrektora generalnego Apple'a oznacza nie tylko namaszczenie nowego CEO, ale także zmiany w dziale sprzętu. Bowiem szef-elekt John Ternus dotychczas piastował stanowisko dyrektora ds. inżynierii sprzętu. Wraz z odejściem Ternusa pałeczkę przejmuję Johny Srouji, który wcześniej odpowiadał głównie za rozwój autorskich układów Apple Silicon i technologii sprzętowych.

Apple nie czeka na oficjalne odejście Tima Cooka. Wewnętrzna reorganizacja działu sprzętowego już ruszyła

Jak informuje Bloomberg, Srouji rozpoczął reorganizację zespołów odpowiedzialnych za rozwój urządzeń oraz projektowanie produktów. Celem zmian ma być szybsze opracowywanie nowych urządzeń oraz bliższa współpraca między działami zajmującymi się układami scalonymi a zespołami tworzącymi finalne produkty trafiające do sprzedaży. Reorganizacja działu sprzętowego sugeruje także większy nacisk na integrację rozwoju chipów z projektowaniem urządzeń.

Jedną z największych zmian ma być nowy podział odpowiedzialności w obszarze projektowania produktów, czyli zespołu odpowiadającego za przekładanie koncepcji urządzeń na gotowe produkty. Dotychczas nadzorowała go Kate Bergeron, jednak teraz obowiązki zostaną rozdzielone pomiędzy jej wieloletnich współpracowników. Shelly Goldberg, wcześniej odpowiadająca za projektowanie komputerów Mac, oraz Dave Pakula, związany z Apple Watchem, iPadem i AirPodsami, mają przejąć nadzór nad większą częścią portfolio sprzętowego firmy. Richard Dinh pozostanie natomiast odpowiedzialny za rozwój iPhone’ów.

Bloomberg podkreśla, że projektowanie produktów w strukturach Apple’a nie jest tym samym co wzornictwo przemysłowe. Dział wzornictwa przemysłowego odpowiada za ogólną wizję i wygląd urządzeń, natomiast projektowanie produktów zajmuje się inżynieryjnym przygotowaniem produktów do produkcji i sprzedaży.

Kate Bergeron otrzyma z kolei nowe zadanie związane z nadzorem nad niezawodnością urządzeń Apple’a. Funkcja obejmuje kontrolę jakości i trwałości sprzętu w całym portfolio firmy. Bergeron zachowa także dotychczasowy nadzór nad materiałami wykorzystywanymi w produktach Apple’a.

Apple szykuje się do nowego rozdania na najwyższych szczeblach firmy

Reorganizacja obejmuje również osoby bezpośrednio związane z projektami przyszłych urządzeń. Kevin Lynch, który kieruje specjalnym działem rozwijającym robotykę, ma teraz raportować bezpośrednio do Sroujiego. Pod jego nadzorem pozostanie także Matt Costello odpowiadający wcześniej za rozwój urządzeń audio i produktów dla inteligentnego domu.

Apple wzmacnia jednocześnie integrację zespołów pracujących nad autorskimi chipami. Sribalan Santhanam, jeden z najbliższych współpracowników Sroujiego, rozszerza kompetencje o zespoły zajmujące się integracją układów, zarządzaniem energią i technologiami analogowymi. Z kolei Zongjian Chen przejmie nadzór nad działami odpowiedzialnymi między innymi za sensory, baterie, aparaty oraz wyświetlacze.

W ręce Chena trafi również rozwijany od lat projekt bezinwazyjnego pomiaru poziomu cukru we krwi. Technologia od dawna pojawia się w plotkach dotyczących przyszłych generacji Apple Watcha i uchodzi za jeden z najbardziej ambitnych projektów Apple'a z obszaru zdrowia.

Malwina Kuśmierek 20.05.2026 08:07

