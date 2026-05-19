Łatwiej odzyskasz zgubione rzeczy. Koniec z absurdalnym limitem 3 dni

"Znalezione, nie kradzione" - brzmiało podwórkowe powiedzonko, ale rzeczywistość na szczęście jest nieco inna. Teraz zmieniają się przepisy.

Adam Bednarek
przepisy
Ułatwiamy odzyskanie zgubionych przedmiotów - zapowiadało Ministerstwo Sprawiedliwości, kiedy ogłaszało projekt ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych.

- Każdy z nas zgubił kiedyś telefon, klucze, słuchawki czy plecak. Chcemy poprzez te zmiany zwiększyć szansę na ich odzyskanie przez właścicieli - wyjaśniał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. 

I stało się: jak poinformował PAP, weszła w życie nowela ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego. Co się zmieniło? 

Podniesiony został próg kwoty znalezionych pieniędzy, którego przekroczenie obliguje do przekazania ich staroście – ze 100 zł do 5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

W myśl znowelizowanych przepisów postępowanie poszukiwawcze w celu odnalezienia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce jej znalezienia. Do tej pory brane pod uwagę było miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy. 

"To znaczące ułatwienie dla obywateli, którzy przecież zazwyczaj poszukują rzeczy w miejscu ich zgubienia" - wyjaśniało ministerstwo.

Z 3 do 30 dni został wydłużony termin odebrania rzeczy zgubionej w budynku użyteczności publicznej lub w środkach transportu publicznego

Jeśli w tym czasie nie uda się ustalić właściciela, właściwy zarządca będzie zobowiązany niezwłocznie przekazać rzecz właściwemu staroście. Resort sprawiedliwości podkreśla, że 3 dni było częstą przeszkodą w odzyskaniu danego przedmiotu i nie było żadnego uzasadnienia dla tak krótkiego okresu.

"Wydłużenie go do miesiąca znacząco zwiększy skuteczność odzyskiwania zagubionych przedmiotów" - przekonywało ministerstwo. 

Wprowadzone zostają również nowe zasady postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe. Takie dokumenty będą musiały trafić do starosty, "o ile tożsamość albo miejsce pobytu osoby uprawnionej do ich odbioru nie jest znana znalazcy, chyba że dokumenty zawierają informacje o innym sposobie postępowania w przypadku ich znalezienia". Starosta będzie miał możliwość zniszczenia takich dokumentów, jeżeli nie uda się ustalić ich właściciela. 

Zmieniona zostaje procedura dotycząca bezpiecznego postępowania z rzeczami niebezpiecznymi dla życia lub zdrowia lub wymagającymi pozwolenia (np. broń, amunicja, materiały wybuchowe czy chemikalia). Wprowadzony zostaje obowiązek zawiadomienia policji o miejscu, w którym rzecz się znajduje. 

19.05.2026 17:14
