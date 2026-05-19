One UI 8.5 trafia na kolejne Samsungi. Sprawdź ustawienia

Aktualizacja One UI 8.5 została udostępniona posiadaczom kolejnych modeli Galaxy. Jeśli masz jeden z nich, polecam zajrzeć do ustawień systemowych.

Albert Żurek
Galaxy S24 One UI 8.5
Samsung szturmem rozpoczął proces uaktualniania swoich starszych modeli. Początkowo nakładkę One UI 8.5 oddano do dyspozycji posiadaczom Galaxy S25 i Z Fold 7 i Flip 7. Teraz system mogą pobrać użytkownicy starszych sztandarowych modeli, a także tańszych smartfonów.

One UI 8.5 dostępny na starszych i tańszych Samsungach Galaxy

Pierwsza fala aktualizacji rozpoczęła się 11 maja 2026 r. W tym czasie nakładkę pobrali posiadacze serii Galaxy S25: S25, S25+, S25 Ultra oraz S25 Edge. Od 18 maja natomiast ruszyła druga fala globalnych aktualizacji. Nowe oprogramowanie jest udostępniane dla następujących modeli:

  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra;
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;
  • Galaxy A56;
  • Galaxy A36;
  • Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5.

Samsung postanowił nie czekać i naprawdę szybko zaczął wprowadzać nakładkę One UI 8.5 dla urządzeń poprzednich generacji. W przypadku ostatnich wersji systemów starsze smartfony koreańskiego producenta mogły liczyć na uaktualnienie w znacznie późniejszym czasie. Tym razem jest jednak inaczej, co stanowi świetną wiadomość dla ich właścicieli – nie muszą oni bowiem czekać zbyt długo na aktualizację.

Oprogramowanie jest udostępniane falami. Oznacza to, że nie każdy posiadacz Galaxy S24 i S23 zaktualizuje swój telefon w tym samym czasie. Polecam zatem ręcznie sprawdzać dostępność aktualizacji. Można to zrobić, wchodząc w Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

Jeśli w tej sekcji nie widzisz powiadomienia z informacją o możliwości pobrania One UI 8.5, to znaczy, że jeszcze nie przyszła Twoja kolej. Warto codziennie sprawdzać ustawienia telefonu, ponieważ uaktualnienie może pojawić się w dowolnym momencie. Często bywa tak, że smartfony pochodzące od operatorów otrzymują uaktualnienia w innym terminie niż modele zakupione w oficjalnej dystrybucji w popularnych elektromarketach.

19.05.2026 11:11
