One UI 8.5 trafia na kolejne Samsungi. Sprawdź ustawienia

Samsung szturmem rozpoczął proces uaktualniania swoich starszych modeli. Początkowo nakładkę One UI 8.5 oddano do dyspozycji posiadaczom Galaxy S25 i Z Fold 7 i Flip 7. Teraz system mogą pobrać użytkownicy starszych sztandarowych modeli, a także tańszych smartfonów.

One UI 8.5 dostępny na starszych i tańszych Samsungach Galaxy

Pierwsza fala aktualizacji rozpoczęła się 11 maja 2026 r. W tym czasie nakładkę pobrali posiadacze serii Galaxy S25: S25, S25+, S25 Ultra oraz S25 Edge. Od 18 maja natomiast ruszyła druga fala globalnych aktualizacji. Nowe oprogramowanie jest udostępniane dla następujących modeli:

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;

Galaxy A56;

Galaxy A36;

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5.

Samsung postanowił nie czekać i naprawdę szybko zaczął wprowadzać nakładkę One UI 8.5 dla urządzeń poprzednich generacji. W przypadku ostatnich wersji systemów starsze smartfony koreańskiego producenta mogły liczyć na uaktualnienie w znacznie późniejszym czasie. Tym razem jest jednak inaczej, co stanowi świetną wiadomość dla ich właścicieli – nie muszą oni bowiem czekać zbyt długo na aktualizację.

Oprogramowanie jest udostępniane falami. Oznacza to, że nie każdy posiadacz Galaxy S24 i S23 zaktualizuje swój telefon w tym samym czasie. Polecam zatem ręcznie sprawdzać dostępność aktualizacji. Można to zrobić, wchodząc w Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

Jeśli w tej sekcji nie widzisz powiadomienia z informacją o możliwości pobrania One UI 8.5, to znaczy, że jeszcze nie przyszła Twoja kolej. Warto codziennie sprawdzać ustawienia telefonu, ponieważ uaktualnienie może pojawić się w dowolnym momencie. Często bywa tak, że smartfony pochodzące od operatorów otrzymują uaktualnienia w innym terminie niż modele zakupione w oficjalnej dystrybucji w popularnych elektromarketach.

Albert Żurek 19.05.2026 11:11

