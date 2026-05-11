Łapcie za telefony. Do Polski wleciała aktualizacja do One UI 8.5

Nadszedł dzień, na który czekało wielu użytkowników smartfonów koreańskiego producenta. Samsung rozpoczął udostępnianie One UI 8.5 w Polsce, a pierwsze zgłoszenia dotyczą modeli z rodziny Galaxy S25. Aktualizacja przynosi nie tylko odświeżony wygląd systemu, ale również szereg nowych funkcji związanych z Galaxy AI, aparatem, komunikacją i współpracą między urządzeniami.

One UI 8.5 jest już w Polsce. Co nowego?

Jedną z najważniejszych nowości jest rozszerzenie funkcji Quick Share o obsługę urządzeń Apple wspierających AirDrop. Samsung pozwala teraz łatwiej przesyłać zdjęcia, filmy i pliki pomiędzy smartfonami Galaxy a iPhone’ami, iPadami czy komputerami Mac. Dla wielu użytkowników może być to jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian w całym systemie.

One UI 8.5 dla Galaxy S25 Ultra

Producent mocno rozbudował również funkcje związane ze sztuczną inteligencją. One UI 8.5 wprowadza bardziej zaawansowaną edycję zdjęć za pomocą poleceń tekstowych, możliwość przenoszenia elementów pomiędzy obrazami oraz generowanie kolejnych wariantów grafik AI bez konieczności każdorazowego zapisywania efektów. Pojawiły się też nowe opcje personalizacji ekranu blokady oraz bardziej inteligentne podsumowania Now Brief.

Aktualizacja przynosi także sporo zmian dla aplikacji aparatu. Samsung chwali się ulepszonym skanowaniem dokumentów, automatycznym wykrywaniem zdjęć w ruchu oraz możliwością jednoczesnego nagrywania przednim i tylnym aparatem. Użytkownicy filmowania w trybie Log otrzymali podgląd LUT w czasie rzeczywistym, dzięki czemu łatwiej ocenić finalny wygląd materiału jeszcze przed montażem.

Nie zabrakło też nowości dla osób korzystających z ekosystemu Galaxy. Funkcja Udostępnianie pamięci pozwala uzyskać dostęp do plików z innych urządzeń Samsunga bezpośrednio z poziomu aplikacji Moje pliki. Rozbudowano także Smart View i możliwości Auracast, w tym transmisję własnego głosu przez smartfon.

Samsung poprawił również aplikacje systemowe. Zegar dostał alarm pogodowy i wygodniejszy konwerter stref czasowych, Pogoda pokazuje teraz wykres nadchodzących opadów oraz indeks pyłków, a Samsung Health oferuje bardziej szczegółowe raporty tygodniowe i nowe opcje udostępniania treningów.

Wśród nowości znalazły się również usprawnienia dla Bixby. Asystent ma lepiej rozumieć naturalne polecenia użytkownika i szybciej wyszukiwać odpowiednie ustawienia oraz funkcje. Producent rozbudował też historię rozmów i integrację z innymi aplikacjami.

Jak sprawdzić czy masz aktualizację do One UI 8.5?

Aktualizacja jest wdrażana etapami, dlatego nie wszyscy użytkownicy zobaczą ją od razu. Jednak gdy już będzie dostępna, użytkownikowi wyświetli się odpowiednie powiadomienie.

Powiadomienie o aktualizacji do One UI 8.5

A gdyby to z jakiegoś powodu się nie wyświetliło, dostępność aktualizacji można sprawdzić w sekcji "Aktualizacja oprogramowania" w Ustawieniach telefonu.

Malwina Kuśmierek 11.05.2026 12:19

