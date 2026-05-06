Tańsze telefony Samsunga z częstszymi aktualizacjami. Galaxy A dowozi

Samsung w ostatnich latach znacząco poprawił kwestię wsparcia, wydłużając czas uaktualnień nawet do siedmiu lat w przypadku najdroższych modeli Galaxy S czy Z. W średniopółkowych smartfonach z rodzin Galaxy A oraz M możemy liczyć na 6 lat wsparcia, podczas gdy do niedawna standardem były tylko trzy lata. Teraz poprawiono kolejną kwestię w modelach z niższych segmentów cenowych.

Samsung ulepszył aktualizacje tańszych smartfonów Galaxy

Polityka sześciu lub siedmiu lat wsparcia odnosi się zarówno do systemu operacyjnego, jak i poprawek bezpieczeństwa. W najlepszych urządzeniach Samsunga, takich jak serie Galaxy S oraz A5X, aktualizacje zabezpieczeń pojawiają się co miesiąc. Z kolei w tańszych smartfonach, np. z serii Galaxy A3X, Samsung gwarantuje uaktualnienia w trybie kwartalnym.

Czy aby na pewno firma wywiązuje się ze swoich obietnic? W sieci opublikowano analizę dotyczącą aktualizacji bezpieczeństwa urządzeń z serii Galaxy A wprowadzonych na rynek od 2022 roku. Z danych zebranych przez serwis GalaxyClub wynika, że rodzina A5X w rzeczywistości otrzymuje comiesięczne łatki bezpieczeństwa. Zdarzały się pomniejsze opóźnienia, jak choćby lutowa aktualizacja wprowadzona w marcu 2026 r., ale to rzadkość.

Wszystkie wspierane modele, takie jak A53, A54, A55 oraz A56, mogą liczyć na comiesięczne uaktualnienia. Większe zaskoczenie stanowią jednak tańsze modele.

Serie Galaxy A3X, A2X czy A1X nie muszą otrzymywać łatek każdego miesiąca – zamiast tego powinny dostawać aktualizacje kwartalne. W praktyce jednak, zamiast co trzy miesiące, Samsung udostępnia je średnio co dwa miesiące. W niektórych przypadkach dzieje się to nawet częściej, zupełnie jak gdyby były to droższe modele.

Wystarczy spojrzeć na Galaxy A36, który od premiery w marcu 2025 r. został zaktualizowany aż osiem razy. To daje jedną aktualizację na mniej niż dwa miesiące. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku innych modeli Galaxy A3X, a także A2X oraz A1X. W raporcie wymieniono tylko kilka przypadków, które faktycznie trzymały się sztywnego, kwartalnego harmonogramu. Mowa o Galaxy A13 w wersji 5G oraz A23, które mimo wszystko i tak otrzymywały aktualizacje częściej, niż zakładały oficjalne obietnice.

Samsung podchodzi poważnie do uaktualnień

To pokazuje, że Samsung faktycznie przykłada się do kwestii oprogramowania i regularności wydawania nowych łatek. Gigant wywiązuje się ze swoich obietnic nawet lepiej, niż można by się spodziewać.

Albert Żurek 06.05.2026 20:10

