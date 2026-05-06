One UI 9.0 zaraz na twoim telefonie. Pojawi się szybciej niż myślisz

Samsung właśnie udostępnił uaktualnienie do One UI 8.5 dla serii Galaxy S25 i innych sztandarowych modeli wydanych w 2025 r. Początkowo aktualizację pobrać mogą tylko wybrani użytkownicy, ale oczekujemy, że Polacy też skorzystają z niej w ciągu następnych kilku dni. Jednocześnie powraca temat One UI 9.0, które ma być dostępne już zaraz.

One UI 9.0 zaraz dostępne. Na początku dla najnowszych Galaxy

Informatorzy z serwisu X – Tarun Vats oraz Kailash – zauważyli, że na serwerach Samsunga pojawiły się pierwsze testowe wersje nakładki systemowej One UI 9. Oprogramowanie zostało przygotowane z myślą o najnowszych smartfonach Samsunga Galaxy S26. Nosi nazwy z końcówką ZZE7 oraz BZE7, a więc najprawdopodobniej dotyczy dwóch modeli: pośredniego Galaxy S26+ oraz najlepszego S26 Ultra.

Co to właściwie oznacza? Że Samsung rozpoczyna pełnoprawne testy przyszłej wersji nakładki systemowej. Obecnie robi to w zamkniętych warunkach, wewnętrznie wśród pracowników firmy. Następnym krokiem będzie udostępnienie testowego wydania dla użytkowników biorących udział w publicznym programie beta.

Patrząc na to, że One UI 8.5 w stabilnej wersji jest już dostępne dla pierwszych użytkowników serii Galaxy S25 i firma zakończyła program testów beta, Samsung może chcieć skupić się na nowszej wersji oprogramowania dla kolejnych urządzeń. Zważywszy na poprzednie kroki producenta w kwestii wydawania nakładek systemowych, powinniśmy oczekiwać, że pierwsza testowa, ogólnodostępna wersja One UI 9.0 pojawi się w ciągu kilku następnych tygodni.

Kiedy oficjalna wersja One UI 9? Na nią poczekamy sobie trochę dłużej

One UI 9.0 przyniesie kilka ulepszeń wynikających z faktu, że nakładka przejdzie na najnowszego Androida 17. Tegoroczny system Google’a powinien zostać udostępniony już w czerwcu, lecz wersja od Samsunga pojawi się nieco później – prawdopodobnie w lipcu lub sierpniu, wraz z nadchodzącymi smartfonami z serii Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8. Rodzina obejmie co najmniej trzy modele, w tym zupełnie nowego Galaxy Z Fold 8 Wide, który będzie stanowił odpowiedź na pierwszego składanego iPhone’a Ultra.

Samsungi Galaxy S26, będące pierwszymi smartfonami z One UI 8.5, zadebiutowały na początku marca, natomiast starsze modele zaczęły otrzymywać aktualizację ok. dwa miesiące później. Dlatego oczekujemy, że uaktualnienie do One UI 9.0 na inne modele zacznie trafiać dopiero po wakacjach, we wrześniu.

Albert Żurek 06.05.2026 16:03

