Samsung udostępnia One UI 8.5. Koniec z czekaniem

Po wielu miesiącach oczekiwania One UI 8.5 wreszcie jest. Tak jak oczekiwaliśmy, oprogramowanie zostało udostępnione tuż po długim weekendzie majowym. Najnowsza wersja aktualizacji trafia od razu na kilka sztandarowych modeli Galaxy wydanych w 2025 r. Jeśli masz któregoś z nich, zaraz i ty ją dostaniesz.

Samsung udostępnia One UI 8.5. Wreszcie oficjalna wersja

Samsung rozpoczął wdrażanie aktualizacji do One UI 8.5 na starsze modele z wyższej półki cenowej. Uaktualnienie początkowo jest udostępniane dla:

Galaxy S25,

Galaxy S25+,

Galaxy S25 Ultra,

Galaxy S25 Edge,

Galaxy S25 FE,

Galaxy Z Flip 7,

Galaxy Z Fold 7.

Mówimy zatem o łącznie siedmiu modelach, z których zdecydowana większość należy do rodziny S25. Aktualizacja nosi numer CZDP i w pierwszej kolejności została udostępniona dla użytkowników w Korei Południowej.

Zawsze jest jednak tak, że Samsung podchodzi do uaktualnień regionalnie. Na początku wdraża ją na własnym rynku, a w ciągu kilku następnych dni powinna pojawić się na telefonach użytkowników z innych regionów. W tym w Europie oraz w Polsce.

Publiczny program testów One UI 8.5 rozpoczął się w grudniu 2025 r. Przez ten czas tylko najodważniejsi użytkownicy Samsungów Galaxy S25 oraz Z Fold/Flip 7 mogli posmakować najnowszej aktualizacji. Dotychczas One UI 8.5 w stabilnej wersji był dostępny na smartfonach z serii S26 oraz średniopółkowych A57 i A37, wprowadzonych na rynek w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Posiadacze sztandarowych Galaxy S25 z ubiegłego roku nie musieli zatem długo czekać. Ci, którzy nabyli najnowsze S26, mogli nacieszyć się ekskluzywnymi funkcjami One UI 8.5 przez niedługi czas. Prawda jest jednak taka, że większość rozwiązań wdrożonych do tegorocznych sztandarowców Samsunga po aktualizacji będzie dostępna także na zeszłorocznych modelach. Są to np. przeglądy połączeń oraz inne ulepszenia związane z AI.

One UI 8.5 na Samsungach S25 to również uaktualnienie do systemu Android 16 QPR2 oraz zmiany w zakresie wizualnym. Jedną z kluczowych zmian jest unowocześniony panel szybkich ustawień wysuwany z góry, który można dowolnie konfigurować.

Kiedy One UI 8.5 w Polsce? Powinien być zaraz

Posiadacze Samsungów Galaxy S25 z Polski muszą jeszcze chwilę poczekać na aktualizację. Ta powinna pojawić się w ciągu kilku następnych dni. Obstawiam przyszły tydzień.

Albert Żurek 06.05.2026 12:43

