One UI 8.5 trafia do Galaxy. Zastanów się, czy w to wchodzić

Najnowsze wydanie nakładki w wersji beta trafia do pierwszych użytkowników. Program testów został udostępniony tylko w kilku krajach na całym świecie - w tym Polski, która ponownie jest wyróżniona przez Samsunga. Co nowego wprowadza oprogramowanie i jak można skorzystać?

One UI 8.5 już dostępne. Polscy użytkownicy mogą już pobierać

Program beta One UI 8.5 ruszył 8 grudnia. Obecnie mogą skorzystać tylko posiadacze tegorocznych smartfonów Samsung Galaxy S25 (S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge). Aby móc otrzymać uaktualnienie należy zarejestrować się do programu za pośrednictwem aplikacji Samsung Members.

Dzięki programowi ciekawscy użytkownicy telefonów koreańskiego producenta mogą przed wszystkimi używać odświeżonego wydania nakładki One UI 8.5. Oprogramowanie tak jak wydanie w wersji 8.0 bazuje na Androidzie 16, natomiast wprowadza znacznie więcej zmian niż wcześniejsze uaktualnienie.

Nowości skupiają się przede wszystkim na rozwiązaniach stworzonych przez Samsunga. Jedną z najprzydatniejszych nowości jest większa personalizacja panelu sterowania wysuwanego z górnej części ekranu.

Teraz ten ekran można konfigurować do woli - nie jesteśmy ograniczeni przez producenta do domyślnego wyglądu. Ikony funkcji, paski sterowania jasnościami, głośnością, czy nawet odtwarzacze mogą zostać zmniejszane, powiększane, orientacja zmieniana i wiele innych.

Druga sprawa to odświeżenie wielu elementów interfejsu systemu oraz domyślnych aplikacji producenta. Od razu będzie można zauważyć zmiany w zakresie stylistyki - nie są one rewolucyjne, ale z pewnością unowocześniają całe oprogramowanie telefonów Samsung.

Oprócz tego producent przygotował mnóstwo nowych funkcji w obrębie systemu:

zaktualizowana opcja Photo Assist - pozwala na ciągłą edycję zdjęć, bez konieczności zapisywania zmian - po zakończeniu edycji można przejrzeć wszystkie modyfikacji i wybrać tylko te najlepsze;

funkcja Quick Share rozpoznaje osoby na zdjęciach i sugeruje przesyłanie ich do tych kontaktów;

Audio Broadcast umożliwia lepszą komunikacją - użytkownicy mogą transmitować swój głos za pomocą wbudowanego mikrofonu w telefonie Galaxy na żywo - bez potrzeby połączenia telefonicznego lub wideo;

funkcja Storage Share zapewnia większą płynność w ekosystemie Galaxy i wyświetla pliki z innych urządzeń - tabletów, komputerów - w aplikacji Moje Pliki na telefonie Samsunga. Z telewizora można uzyskać dostęp do plików z telefonu;

zwiększona ochrona przed kradzieżą - blokada uwierzytelniania w przypadku nieudanych prób weryfikacji tożsamości za pomocą odcisku palca, kodu PIN lub hasła automatycznie blokuje ekran.

To największe nowości w One UI 8.5. Resztę opisaliśmy w innym artykule na temat aktualizacji.

Lepiej zastanowić się, czy chce się pobierać. Przynajmniej obecnie

Obecnie mówimy o testowej wersji nakładki One UI 8.5. Wydanie beta sugeruje się tylko użytkownikom, którzy naprawdę chcą mieć aktualizację jako pierwsi i są gotowi na szereg możliwych błędów, które nie trafiają do oficjalnego oprogramowania. Większości posiadaczom telefonów Galaxy zaleca się pozostanie przy stabilnym wydaniu One UI.

Trudno powiedzieć, jak długo będzie trwał program i kiedy zostanie udostępnione oficjalna wersja nakładki. Najprawdopodobniej po premierze serii smartfonów Galaxy S26 pod koniec lutego 2026 r.

Albert Żurek 08.12.2025 17:43

